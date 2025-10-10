Nam diễn viên Vu Mông Lung 37 tuổi, qua đời ngày 11/9 sau khi rơi từ trên cao. Cảnh sát Trung Quốc thông báo đã loại trừ yếu tố hình sự trong vụ việc và xác định không có hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, kết luận nhanh chóng này lại khiến công chúng càng nghi ngờ hơn, đặc biệt khi một đoạn video được lan truyền trên mạng cho rằng ghi lại “khoảnh khắc Vu Mông Lung bị tra tấn” trước khi qua đời.

Video gây hoang mang

Đoạn video đang lan truyền cho thấy một người đàn ông, được cho là Vu Mông Lung, bị kéo lê trên sàn nhà. Một số người khẳng định đây là bằng chứng cho thấy anh bị đánh đập, xâm hại hoặc tra tấn trước khi tử vong.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng và chuyên gia nhanh chóng chỉ ra những điểm bất thường trong video. Những kẻ tấn công mặc trang phục hóa trang, giống nhân viên trong các phòng thoát hiểm (escape room) hoặc trò chơi kinh dị.

Đoạn video chưa được kiểm chứng về Vu Mông Lung gây hoang mang.

Người bị kéo không biểu hiện đau đớn hay hoảng loạn, thậm chí còn vỗ tay, như thể tham gia một trò chơi. Bài đăng vào cuối tháng 9 kêu gọi lấy lại sự công bằng cho Vu Mông Lung đang hút hơn 1,2 triệu lượt xem trên nền tảng X (Twitter).

Một tài khoản mạng xã hội có tên @moon_ki95 viết: “Mọi người nói muốn xem video chứng minh Vu Mông Lung bị tra tấn, nhưng thử nghĩ xem, ai lại đi quay cảnh mình phạm tội? Clip đó thực ra là từ một trò chơi kinh dị kiểu escape room. Người trong video còn vỗ tay, làm sao là tra tấn được?”.

Theo người này, đoạn video lan truyền trên Douyin (TikTok Trung Quốc) được chia sẻ nhiều nhằm tăng lượt tương tác và được gắn nhãn “giả” để cảnh báo người xem. Dù vậy, sự lan truyền của clip đã khiến cộng đồng mạng xôn xao, nhiều người vẫn không tin vào lời giải thích chính thức, cho rằng có điều khuất tất trong cái chết của nam diễn viên.

Một số cư dân mạng còn suy đoán có thể có sự can thiệp của người quen hoặc công ty quản lý. Vào đêm xảy ra sự việc, Vu Mông Lung tham dự buổi tụ tập tại nhà bạn cùng hơn 10 người, trong đó có một số nghệ sĩ nổi tiếng như Phạm Thế Kỹ và Tống Y Nhân. Hai nhân vật này hiện cũng bị đưa vào vòng nghi vấn dù chưa có bằng chứng cụ thể.

Trong khi đó, cảnh sát Bắc Kinh vẫn giữ nguyên kết luận “không có yếu tố hình sự”. Nhiều người hâm mộ kêu gọi công chúng ngừng lan truyền thông tin sai lệch, tôn trọng người đã khuất và gia đình anh.

Dậy sóng dư luận

Khi làn sóng bàn tán về video chưa kịp lắng xuống, mạng xã hội Trung Quốc lại bùng nổ trước tài liệu được cho là báo cáo khám nghiệm tử thi của Vu Mông Lung.

Tài liệu này lan truyền rộng rãi, mô tả nhiều chi tiết thương tích nghiêm trọng trên cơ thể nam diễn viên, làm dấy lên nghi vấn anh không chết do tai nạn.

Theo hình ảnh chụp lại, báo cáo được cho là do đồn cảnh sát Bắc Kinh ủy thác giám định ngày 13/9 và thực hiện ngày 14/9 tại Trung tâm Giám định Pháp y Bắc Kinh. Tài liệu mô tả thi thể Vu Mông Lung “cao 1,81 m, thể trạng bình thường, da vàng nhạt, có hoen tử thi màu đỏ sẫm ở đầu, cổ, lưng và chi dưới”.

Phần mô tả thương tích nêu hàng loạt chấn thương nặng: da đầu có dấu hiệu bị kéo giật, hầu hết răng dưới gãy hoặc mất, sống mũi gãy, có vết máu trong ống tai, vết rách 3 cm ở mặt trong môi dưới. Ngoài ra, cơ thể có vết rách dài 7,5 cm, gãy nhiều xương sườn bên trái, xuất huyết nội tạng, rách gan, ngừng tim và đặc biệt là tổn thương vùng sinh dục. Phần kết luận của tài liệu còn nhắc tới dấu hiệu bị tấn công tình dục, khiến công chúng phẫn nộ và hoang mang.

Tài liệu pháp y về Vu Mông Lung đang được lan truyền rầm rộ trên nhiều nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc lẫn quốc tế.

Một số chuyên gia pháp y độc lập cho rằng những vết thương mô tả trong tài liệu này không phù hợp với chấn thương do ngã tự do. Họ lập luận, rách cơ quan sinh dục, gãy răng và rách môi thường là hậu quả của hành hung trực tiếp chứ không phải tai nạn ngã.

Những ý kiến này càng làm dấy lên nghi ngờ rằng Vu Mông Lung có thể đã bị bạo hành trước khi tử vong. Tuy nhiên, cơ quan truyền thông Trung Quốc cảnh báo rằng độ xác thực của tài liệu chưa được kiểm chứng.

Một số người phát hiện bản mẫu và cách diễn đạt của báo cáo khám nghiệm tử thi Vu Mông Lung trùng khớp với một tài liệu pháp y từ năm 2012 từng lan truyền trên mạng. Thậm chí, nhiều đoạn văn giống hệt về cấu trúc và câu chữ, làm dấy lên nghi vấn báo cáo này là sản phẩm bị sao chép, chỉnh sửa.

Dù chưa rõ thực hư, việc tài liệu giả mạo này lan truyền đã khiến dư luận thêm hoang mang, mất niềm tin vào hệ thống giám định pháp y và cơ quan điều tra.

Trước làn sóng tranh cãi, nhiều người kêu gọi chính quyền Trung Quốc sớm công bố báo cáo pháp y chính thức và minh bạch thông tin để chấm dứt tin đồn. Gia đình nam diễn viên cũng mong công chúng tôn trọng quyền riêng tư và để anh được yên nghỉ.

Vu Mông Lung sinh năm 1987, được biết đến qua loạt phim truyền hình cổ trang như Tam sinh tam thế thập lý đào hoa vai Bạch Chân , Thái tử phi thăng chức ký vai Cửu vương Tề Hàn , Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ vai Hứa Tiên , Huyên Viên kiếm Hán Chi Vân vai Từ Mộ Vân ... Anh từng được đánh giá là gương mặt triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ.