Phát hiện thí sinh bước vào kỳ thi đại học lần thứ 30, tuổi đời đi thi hơn cả tuổi 99,99% thí sinh

Mỗi mùa thi đại học tại Trung Quốc, bên cạnh những thủ khoa học bá xuất sắc, dư luận luôn dành sự chú ý đặc biệt cho những thí sinh có hành trình đi thi độc nhất vô nhị. Nếu như những năm trước, truyền thông Trung Quốc thường nhắc đến Đường Thượng Quân - người từng gây sốt với 16 năm liên tiếp thi lại và hiện đã yên vị làm sinh viên năm hai tại Đại học Sư phạm Hoa Nam thì năm nay, mọi tâm điểm lại đổ dồn về một "huyền thoại" khác. Đó chính là ông Lương Thực.

Lương Thực là "huyền thoại" thi đại học của Trung Quốc

Lương Thực được coi là một "cột mốc" khác của sự kiên trì với thời gian theo đuổi kỳ thi dài kỷ lục. Có thể nói, tuổi đời tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học của ông còn lớn hơn tuổi thực của 99,99% thí sinh cùng phòng thi. Mới đây, ông Lương Thực đã chính thức xác nhận với báo giới rằng năm 2026 sẽ là lần thứ 30 ông bước chân vào phòng thi đại học.

Từ thanh niên đầy nhiệt huyết đến người đàn ông tóc bạc trắng

Hành trình của Lương Thực bắt đầu từ khi ông còn là một chàng trai trẻ căng tràn nhựa sống, cho đến nay khi mái đầu đã điểm bạc, ông vẫn giữ một sự "bướng bỉnh" lạ kỳ với con chữ. Năm ngoái, ông đạt 454 điểm, chỉ thiếu đúng 13 điểm để chạm ngưỡng điểm sàn vào các trường đại học hệ chính quy. Tuy nhiên, số điểm này vẫn còn cách rất xa giấc mơ bước chân vào Đại học Tứ Xuyên - ngôi trường mà ông hằng khao khát.

Ông Lương chia sẻ bắt đầu ôn tập miệt mài từ tháng 10 năm ngoái. Thời gian gần đây, mỗi ngày ông dành hơn 10 tiếng đồng hồ để học bài. Tuy nhiên, mục tiêu năm nay của ông đã có sự thay đổi thực tế hơn, thay vì nhất quyết phải vào Đại học Tứ Xuyên, ông hạ mục tiêu xuống mức "đỗ vào một trường đại học hệ chính quy là yêu cầu cơ bản".

Phải chăng sau gần 3 thập kỷ, "sĩ tử già" này cũng đã sẵn sàng để thực sự trở thành một sinh viên?

2026 là lần thứ 30 người đàn ông này đi thi

Đi thi vì đam mê và sự khác biệt về hiệu quả ôn tập

Khác với Đường Thượng Quân - người đi thi để tìm kiếm cơ hội đổi đời và không có nguồn thu nhập kinh tế ổn định, Lương Thực vốn là một chủ doanh nghiệp có điều kiện. Đối với ông, việc đi thi đại học giống như một sở thích cá nhân, năm nào không cầm bút đi thi là ông cảm thấy "ngứa ngáy". Bên cạnh đó, sự chú ý của truyền thông mỗi mùa thi cũng phần nào mang lại lợi ích cho công việc kinh doanh của ông.

Dù cùng dành 10 tiếng mỗi ngày để học, nhưng hiệu quả ôn tập của ông Lương Thực thường bị đặt dấu hỏi. Trong khi các thí sinh trẻ và những người ôn thi lại chuyên nghiệp sẽ tham gia các lớp học bài bản, luyện đề có chiến thuật, thì qua những hình ảnh được báo chí đăng tải, người ta thường thấy ông Lương Thực ôn bài trong các quán trà hoặc quán cà phê. Không gian học tập này tuy yên tĩnh và thư thái nhưng thiếu tính sư phạm và sự tập trung cao độ cần thiết cho một kỳ thi khốc liệt như Gaokao.

Người đàn ông này cho biết đã chuẩn bị khá kỹ cho kỳ thi năm nay

Từ bị chế giễu đến trở thành niềm ngưỡng mộ

Đối với công chúng, hành trình của Lương Thực ban đầu chỉ là một câu chuyện lạ để giải trí và bàn tán lúc trà dư tửu hậu. Nhưng đối với cá nhân ông, có lẽ đó là hành trình "đi thi vì chính việc đi thi".

Thực tế, cuộc sống của Lương Thực hiện tại lại là điều mà nhiều người hằng mơ ước: được sống là chính mình, được làm điều mình thích mà không phải lo nghĩ về sinh kế. Ông có đủ thời gian và điều kiện kinh tế để hiện thực hóa giấc mơ, dù giấc mơ đó có vẻ "ngông cuồng" trong mắt người đời.

Dư luận đã dần chuyển từ trạng thái không hiểu, cười nhạo sang ngưỡng mộ ý chí và sự tự do của ông. Mong rằng trong lần thi thứ 30 này, sĩ tử đặc biệt nhất Trung Quốc sẽ đạt được nguyện vọng bấy lâu nay của mình.