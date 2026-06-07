Trường học Liên hợp quốc duy nhất tại Việt Nam, học phí 1 tỷ đồng/năm, học sinh từ 60 quốc gia: Vì sao phụ huynh sẵn sàng đầu tư?

Giữa hàng chục trường quốc tế tại Hà Nội, UNIS Hanoi giữ một vị trí rất riêng, khác với phần lớn trường quốc tế tại Việt Nam. ﻿Đây là 1 trong 2 trường quốc tế Liên Hợp Quốc duy nhất trên thế giới (ngôi trường đầu tiên có trụ sở tại New York, Mỹ). Đồng thời, là 1 trong những trường quốc tế top đầu tại Hà Nội với mức học phí cao ngất ngưởng, tới hơn 1 tỷ đồng/năm học.

Trường hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận, toàn bộ nguồn thu được tái đầu tư cho chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất. Với nhiều phụ huynh, đây là lý do khiến UNIS trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc dù mức chi phí không hề thấp.

Trường học đa quốc gia

UNIS Hanoi hiện là một trong hai trường trên thế giới được gọi là “UN School” theo đúng nghĩa, bên cạnh một trường tại New York, Mỹ. Danh hiệu này không mang tính quảng bá, mà gắn với vai trò lịch sử và sứ mệnh của trường trong việc phục vụ cộng đồng quốc tế tại Việt Nam.

Môi trường học tập bên trong trường Unis Hanoi.

Thành lập năm 1988, sau 36 năm hoạt động, UNIS Hanoi đã trở thành một điểm đến giáo dục quen thuộc với các gia đình ngoại giao, chuyên gia quốc tế và một bộ phận phụ huynh Việt Nam theo đuổi môi trường học tập chuẩn quốc tế cho con.

Điểm tạo nên sự khác biệt rõ nhất của UNIS Hanoi nằm ở cộng đồng học sinh. Trường hiện có học sinh đến từ hơn 60 quốc gia, tạo nên môi trường học tập mang tính đa văn hóa rất cao.

Tỷ lệ học sinh Việt Nam tại trường được duy trì ở mức kiểm soát để bảo đảm sự cân bằng quốc tế. Vì thế, không phải gia đình nào có điều kiện tài chính cũng có thể cho con vào học ngay. Học sinh Việt Nam thường phải chờ theo danh sách ưu tiên, trong khi con em nhân viên Liên Hợp Quốc hoặc cán bộ ngoại giao được xếp trước.

Môi trường này khiến UNIS Hanoi giống một “phiên bản thu nhỏ” của cộng đồng quốc tế hơn là một ngôi trường thông thường. Học sinh đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, học cùng nhau, làm việc nhóm cùng nhau và trưởng thành trong một không gian đa ngôn ngữ, đa quốc tịch.

Học phí cao top đầu Hà Nội

Năm học 2025–2026, học phí tại UNIS Hanoi dao động từ khoảng 25.900 USD (khoảng 681 triệu đồng) mỗi năm ở bậc mầm non đến hơn 1,049 tỷ đồng mỗi năm ở chương trình Tú tài Quốc tế IB bậc THPT, chưa tính các khoản phí khác.

Khi cộng thêm phí nhập học, phí phát triển trường hằng năm và phí xe buýt đưa đón, tổng chi phí thực tế cho một học sinh bậc THPT có thể vượt 1 tỷ đồng mỗi năm. Đây là mức học phí thuộc nhóm cao nhất tại Việt Nam.

Ảnh chụp màn hình

Dù vậy, trường vẫn duy trì danh sách chờ tuyển sinh. Với nhiều phụ huynh, giá trị của UNIS Hanoi không nằm ở mức học phí, mà ở môi trường giáo dục quốc tế thực sự, nơi con trẻ được học và sống trong một cộng đồng đa quốc gia từ rất sớm.

UNIS Hanoi triển khai đầy đủ hệ thống chương trình Tú tài Quốc tế IB từ bậc mầm non đến hết trung học phổ thông. Cụ thể, trường áp dụng IB PYP ở tiểu học, IB MYP ở trung học cơ sở và IB Diploma Programme ở trung học phổ thông.

IB là chương trình được nhiều đại học hàng đầu thế giới công nhận. Nhiều năm liền, học sinh UNIS Hanoi đạt điểm IB Diploma trung bình cao hơn mức trung bình toàn cầu. Đây là một trong những lý do khiến trường được đánh giá cao trong nhóm phụ huynh có định hướng cho con du học sau này.

Bên cạnh chương trình học, cơ sở vật chất của trường cũng là điểm cộng lớn. Khuôn viên UNIS Hanoi rộng hơn 9 ha tại Ciputra, Tây Hồ, với bể bơi tiêu chuẩn, sân thể thao đa năng, nhà hát, phòng thí nghiệm, thư viện hiện đại và hệ thống phòng học được thiết kế theo chuẩn quốc tế.

Bể bơi trong nhà của trường Quốc tế Liên Hợp Quốc

Không phải cứ có tiền là vào được

UNIS Hanoi có quy trình tuyển sinh khá chặt chẽ. Nhà trường ưu tiên trước cho anh chị em ruột của học sinh đang theo học, con em nhân viên Liên Hợp Quốc, cán bộ ngoại giao và nhân viên các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Học sinh Việt Nam nằm ở nhóm ưu tiên thấp hơn, nên cơ hội vào học phụ thuộc nhiều vào chỉ tiêu còn trống.

Ngoài hồ sơ tuyển sinh, học sinh còn phải đáp ứng yêu cầu về năng lực tiếng Anh và khả năng thích nghi với môi trường học tập quốc tế. Việc học hoàn toàn bằng tiếng Anh khiến UNIS Hanoi phù hợp hơn với những học sinh có nền tảng ngoại ngữ tốt và khả năng tự học cao.

Trường cũng có học bổng dành cho học sinh Việt Nam có thành tích xuất sắc, nhằm hỗ trợ những trường hợp đủ năng lực nhưng gặp khó khăn về tài chính.

Với nhiều gia đình, UNIS Hanoi không đơn thuần là một ngôi trường học phí cao. Đó là một lựa chọn giáo dục mang tính dài hạn, dành cho những phụ huynh coi môi trường, hệ chương trình và cộng đồng học tập là phần quan trọng trong hành trình phát triển của con.