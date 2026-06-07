1 chi tiết trong bảng điểm thi vào lớp 10 của em gái khiến người chị bủn rủn tay chân: "Tôi không còn tâm trạng làm gì nữa"

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 luôn là một trong những cột mốc khiến nhiều gia đình hồi hộp. Với không ít phụ huynh và học sinh, đây không chỉ là câu chuyện đỗ hay trượt mà còn là sự kỳ vọng, áp lực và những so sánh vô hình trong chính mỗi gia đình.

Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội thu hút sự chú ý khi chia sẻ bảng điểm thi vào lớp 10 của cô em gái. Kèm theo đó là dòng tâm sự đầy lo lắng của người chị:

"Chiều xem xong mà tôi bủn rủn tay chân, không còn tâm trạng làm gì nữa. Hai chị của nó ngày trước thi xong chỉ lo có đỗ lớp chọn A1 hay không. Đến đời em thì giờ lo liệu có đủ điểm vào cấp 3 nơi các chị từng theo học hay không". Theo bảng điểm được chia sẻ, nữ sinh đạt 8,25 điểm môn Ngữ văn, 4,5 điểm tiếng Anh và chỉ 2,75 điểm môn Toán. Tổng điểm xét tuyển là 15,5.

Chi tiết nhiều người chú ý chính là sự chênh lệch khá lớn giữa các môn học. Trong khi Ngữ văn đạt mức điểm khá cao thì Toán lại ở mức rất thấp. Người chị cho biết em gái sống ở vùng nông thôn, học lực không thật sự nổi bật và thường xuyên dành thời gian cho việc giải trí hơn là học tập. Chính vì vậy, kết quả này khiến cả gia đình không khỏi lo lắng về cơ hội vào được trường THPT mong muốn.

Tổng điểm 15,5 nhưng điểm Văn nổi trội còn 2 môn kia quá thấp cho thấy nữ sinh thể hiện rõ xu hướng học lệch. "Môn Văn 8,25 là khá ổn. Em ấy có vẻ có năng khiếu về ngôn ngữ hơn là tư duy số học", một tài khoản bình luận.

Một người khác chia sẻ câu chuyện của chính mình: "Ngày trước tôi thi cấp 3 được hơn 9 điểm Văn nhưng Toán chỉ 4 điểm. Sau này học đại học, Toán tiếp tục là môn yếu nhất. Quan trọng là nhận ra thế mạnh của bản thân để chọn hướng đi phù hợp". Không phải học sinh nào cũng giỏi đều tất cả các môn. Trên thực tế, rất nhiều người trưởng thành thành công dù từng có những môn học "ám ảnh" suốt thời đi học.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những bình luận bày tỏ sự lo ngại. Theo họ, mức điểm 2,75 môn Toán và 4,5 môn tiếng Anh cho thấy học sinh đang có dấu hiệu mất kiến thức nền ở hai môn học quan trọng. Nếu không kịp thời bổ sung, việc học ở bậc THPT có thể gặp nhiều khó khăn hơn. "Điểm số này không chỉ là chuyện đỗ hay không đỗ. Nó phản ánh lỗ hổng kiến thức cần được quan tâm sớm", một tài khoản nhận xét.

Dù vậy, phần lớn ý kiến đều cho rằng điều quan trọng nhất lúc này không phải là trách móc hay thất vọng mà là cùng học sinh nhìn nhận thực tế và tìm hướng đi phù hợp.

"Điểm thấp cũng không phải là tận thế. Em bạn vào một môi trường phù hợp ở thời điểm này biết đâu lại là lựa chọn tốt hơn. Bạn cứ đồng hành và khích lệ em bạn nhé. Đừng so sánh trước mặt em bạn và cả người nhà, bạn bè. Ai mà tính so sánh thì bạn phải chặn họng họ ngay và luôn", một người góp ý.

Kỳ thi lớp 10 chỉ là một chặng đường trong hành trình dài phía trước. Không ít học sinh từng đạt điểm rất cao nhưng sau đó lại chững lại. Ngược lại, cũng có những em khởi đầu khiêm tốn nhưng dần tìm được thế mạnh và phát triển tốt ở những năm học tiếp theo.

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Các chuyên gia giáo dục cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng điểm số chỉ phản ánh một phần năng lực của học sinh tại một thời điểm nhất định. Điều quan trọng hơn là khả năng học hỏi, ý thức tự hoàn thiện và sự kiên trì trong quá trình trưởng thành.

Nhìn vào bảng điểm này, nhiều người nhận ra một điều đáng suy ngẫm: không phải đứa trẻ nào cũng đi theo con đường giống anh chị em trong gia đình. Có em nổi trội ở khoa học tự nhiên, có em lại có năng khiếu ngôn ngữ, nghệ thuật hay các lĩnh vực khác.

Thay vì chỉ nhìn vào khoảng cách giữa em gái với hai người chị từng học giỏi trước đó, có lẽ điều cần thiết hơn là giúp cô bé nhận ra thế mạnh của bản thân, đồng thời từng bước cải thiện những môn học còn yếu. Bởi suy cho cùng, thành công trong tương lai không được quyết định bởi một kỳ thi duy nhất, mà bởi cách mỗi người đứng dậy và tiếp tục cố gắng sau những kết quả chưa như mong đợi.

Từ ngày 4/6, các tỉnh thành trên cả nước bắt đầu công bố điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2026. Hai địa phương công bố điểm thi sớm nhất cả nước là Nghệ An và Hà Tĩnh.