Phát hiện quên tô phiếu đáp án khi thi đại học, nữ sinh quỳ xin giám thị cho cơ hội nhưng bị từ chối: Nhiều năm sau cuộc đời thay đổi bất ngờ

Mỗi năm, khi kỳ thi tuyển sinh đại học (Cao khảo) diễn ra, hàng triệu học sinh tại Trung Quốc lại bước vào cuộc cạnh tranh được xem là khốc liệt nhất đời người. Theo đó, đây không chỉ là kỳ thi quyết định cơ hội vào đại học mà còn có thể ảnh hưởng đến tương lai của nhiều gia đình.

Trong vô số câu chuyện về kỳ thi này, trường hợp của một nữ sinh ở tỉnh Hà Nam vẫn thường được nhắc lại như một bài học đắt giá cho các sĩ tử.

Theo Sohu, năm 2008, một nữ sinh có tên Tiểu Tâm (tên nhân vật đã được thay đổi) tại thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Vốn có thành tích học tập tốt, nữ sinh này rất tự tin khi vào phòng thi.

Trong bài thi môn Toán, Tiểu Tâm vẫn giữ thói quen cẩn thận giải toàn bộ câu hỏi ra giấy nháp trước, kiểm tra kỹ từng phép tính rồi mới chuyển đáp án sang phiếu trả lời để hạn chế sai sót. Thế nhưng, vì quá tập trung vào việc giải đề, cô lại quên mất việc theo dõi thời gian. Chỉ đến khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên và giám thị yêu cầu dừng bút, nữ sinh này mới bàng hoàng nhận ra phần lớn đáp án vẫn chỉ nằm trên giấy nháp.

Ý thức được sai lầm này có thể khiến bản thân đánh mất cơ hội bước chân vào giảng đường đại học, Tiểu Tâm bật khóc ngay tại phòng thi. Quá tuyệt vọng, cô thậm chí quỳ xuống cầu xin giám thị cho thêm vài phút để hoàn thành việc tô đáp án.

Tuy nhiên, quy chế thi được áp dụng rất nghiêm ngặt và không cho phép bất kỳ ngoại lệ nào. Dù rất cảm thông trước hoàn cảnh của Tiểu Tâm, giám thị cũng không thể làm gì khác ngoài việc động viên cô bình tĩnh chấp nhận kết quả.

Kết quả sau đó đúng như những gì Tiểu Tâm lo ngại. Do phần lớn đáp án không được điền vào phiếu trả lời chính thức, điểm số của cô thấp hơn rất nhiều so với năng lực thực tế. Cuối cùng, nữ sinh đã không thể trúng tuyển vào ngôi trường đại học mà mình hằng mong ước.

Đối với nhiều học sinh, thất bại trong kỳ thi đại học có thể trở thành cú sốc lớn và khiến họ mất phương hướng. Tuy nhiên, Tiểu Tâm không lựa chọn bỏ cuộc. Sau thời gian lấy lại tinh thần, cô quyết định dành thêm một năm để ôn tập và tham gia kỳ thi lần nữa.

Từ bài học đau đớn trước đó, ở lần thi thứ 2, nữ sinh này đặc biệt chú trọng việc phân bổ thời gian trong phòng thi để tránh lặp lại sai lầm cũ. Cuối cùng, sự nỗ lực của cô cũng đã được đền đáp xứng đáng.

Lần này, Tiểu Tâm đạt kết quả xuất sắc, trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước và còn nhận được học bổng cá nhân nhờ thành tích học tập nổi bật. Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục duy trì tinh thần học tập nghiêm túc trong suốt những năm đại học.

Sau 4 năm rèn luyện, Tiểu Tâm tốt nghiệp với thành tích xuất sắc và nhanh chóng tìm được công việc ổn định. Dù nhiều năm đã trôi qua, nữ sinh này vẫn xem sự cố trong kỳ thi đại học năm 2008 là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất cuộc đời.

Theo cô, thất bại ngày hôm đó tuy khiến bản thân phải trả giá bằng một năm tuổi trẻ, nhưng cũng mang lại bài học sâu sắc về trách nhiệm, sự bình tĩnh và tầm quan trọng của việc quản lý thời gian.

(Theo Sohu)