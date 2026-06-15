Nam sinh đỗ ĐH danh tiếng được gia đình mở tiệc ăn mừng, mấy ngày sau đòi thi lại, thừa nhận: “Trường rất tốt nhưng vẫn thấy hụt hẫng”

Tiệc mừng rộn ràng và quyết định khiến cả nhà choáng váng

Kỳ thi tuyển sinh đại học luôn được xem là một trong những cột mốc quan trọng nhất đối với học sinh Trung Quốc. Không chỉ quyết định con đường học tập trong tương lai, kết quả kỳ thi còn là niềm tự hào của gia đình và người thân. Vì vậy, việc trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng thường được xem là thành quả xứng đáng sau nhiều năm nỗ lực học tập.

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2025, nam sinh họ Bạch tại tỉnh Sơn Đông đạt kết quả khá tốt và trúng tuyển vào Đại học Công nghệ Sơn Đông - một trong những trường đại học có uy tín tại địa phương. Thành tích này khiến gia đình vô cùng vui mừng.

Ngay sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, cha mẹ Bạch đã chuẩn bị một buổi tiệc lớn để chia vui cùng họ hàng, bạn bè và hàng xóm. Trong ngày diễn ra buổi tiệc, đông đảo khách mời đã đến chúc mừng nam sinh. Nhiều người dành cho cậu những lời khen ngợi và kỳ vọng về tương lai phía trước. Gia đình cũng nhận được không ít quà mừng từ người thân và bạn bè.

Tưởng chừng mọi việc đã ổn thỏa, nhưng chỉ vài ngày sau buổi tiệc, Bạch bất ngờ thông báo với gia đình rằng cậu sẽ không nhập học mà quyết định đăng ký ôn luyện để thi lại vào năm sau. Thông tin này khiến cha mẹ nam sinh không khỏi sửng sốt.

Mẹ của Bạch nhiều lần khuyên nhủ con trai suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Theo bà, Đại học Công nghệ Sơn Đông là một ngôi trường tốt và là mục tiêu mà không ít học sinh mong muốn đạt được. Bà lo ngại việc từ bỏ cơ hội hiện có để bắt đầu lại từ đầu sẽ khiến con trai phải đối mặt với nhiều áp lực và rủi ro.

Bên cạnh đó, việc dành thêm một năm để ôn thi không đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Nếu không may điểm số giảm sút hoặc gặp áp lực tâm lý, Bạch có thể đánh mất cơ hội vốn đã nằm trong tay.

Trong khi đó, cha của nam sinh cũng không giấu được sự bức xúc. Ông cho rằng gia đình đã tổ chức tiệc mừng, nhận quà và lời chúc từ người thân, bạn bè. Việc con trai bất ngờ thay đổi quyết định có thể khiến gia đình trở thành đề tài bàn tán trong mắt mọi người.

Khát vọng vượt lên và kết quả sau một năm ôn luyện

Bất chấp những lo lắng và phản đối từ cha mẹ, Bạch vẫn giữ nguyên lập trường. Nam sinh cho biết Đại học Công nghệ Sơn Đông là một trường tốt, nhưng đó không phải ngôi trường mà cậu thực sự mong muốn theo học. Dù đạt kết quả đủ để khiến nhiều người hài lòng, bản thân Bạch lại luôn cảm thấy hụt hẫng vì chưa chạm tới mục tiêu mà mình đặt ra.

Bạch tin rằng bản thân vẫn còn khả năng tiến xa hơn nếu tiếp tục cố gắng. Chính vì vậy, nam sinh này muốn dành thêm một năm để ôn luyện với hy vọng có thể trúng tuyển vào một trường đại học tốt hơn, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Quyết định của nam sinh họ Bạch đã tạo nên không ít căng thẳng trong gia đình. Một bên là sự lo lắng của cha mẹ trước những rủi ro hiện hữu, bên còn lại là khát vọng được chinh phục mục tiêu cao hơn của người trẻ.

Theo các chuyên gia tâm lý, đây là tình huống khá điển hình trong nhiều gia đình hiện nay. Người trẻ thường có xu hướng muốn phát huy tối đa khả năng của bản thân và không dễ dàng chấp nhận những kết quả dưới kỳ vọng. Trong khi đó, cha mẹ lại thường nhìn nhận vấn đề từ góc độ thực tế hơn, ưu tiên sự ổn định và an toàn.

Giữa khát vọng của con cái và sự lo lắng của cha mẹ không tồn tại mâu thuẫn tuyệt đối. Người lớn có thể đưa ra lời khuyên dựa trên kinh nghiệm sống, nhưng người trẻ cũng cần được tôn trọng quyền lựa chọn con đường phù hợp với bản thân. Ngược lại, con cái cần cân nhắc kỹ lưỡng mọi rủi ro trước khi đưa ra quyết định quan trọng.

Ở thời điểm đó, không ít người cho rằng Bạch đang đánh cược tương lai của mình. Việc từ bỏ một suất học đã có để bước vào hành trình ôn thi đầy áp lực bị xem là lựa chọn mạo hiểm. Tuy nhiên, kết quả sau đó đã chứng minh quyết định của nam sinh không phải là sự bốc đồng nhất thời.

Sau một năm miệt mài ôn luyện, Bạch tiếp tục tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Nỗ lực của cậu đã được đền đáp khi trúng tuyển vào Đại học Sơn Đông - một trong những trường đại học hàng đầu của tỉnh Sơn Đông và nằm trong nhóm những trường đại học chất lượng cao tại Trung Quốc.

Đối với Bạch, việc dành thêm một năm để theo đuổi mục tiêu cao hơn là lựa chọn đúng đắn. Dù không phải ai cũng nên từ bỏ cơ hội hiện có để bắt đầu lại từ đầu, trường hợp của Bạch cho thấy đôi khi sự kiên định với mục tiêu và niềm tin vào năng lực bản thân có thể mang đến những kết quả vượt ngoài mong đợi. Thay vì chấp nhận điều khiến mình chưa thực sự hài lòng, nam sinh đã lựa chọn thử sức thêm một lần nữa và thành công viết lại chương mới cho tương lai của chính mình.

(Theo 163 news)