Thời điểm hiện tại, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc vừa có một tác phẩm cực kỳ đáng chú ý được lên sóng, đó là Bù Nhìn Bóng Đêm (tựa Anh: The Scarecrow). Bộ phim mở màn cực kỳ khả quan khi chứng kiến rating tăng mạnh sau 2 tập đầu tiên, tăng từ 2.9% lên thành 4.1% - tức mức tăng lên đến khoảng 41%, một con số rất ấn tượng.

Theo các khán giả đã xem 2 tập đầu, Bù Nhìn Bóng Đêm có nội dung cực kỳ kịch tính và cuốn hút. Câu chuyện phim xoay quanh Kang Tae Joo, một cảnh sát sở hữu khả năng quan sát bền bỉ và trực giác sắc bén. Anh bị giáng chức từ Seoul trở về quê nhà. Để lấy lại danh dự, Kang Tae Joo quyết định điều tra một vụ án giết người hàng loạt từng xảy ra tại đây.

Trong quá trình truy tìm hung thủ, anh chạm trán công tố viên Cha Si Young. Kang Tae Joo cực kỳ căm ghét Cha Si Young vì từng bị anh ta bắt nạt thời đi học, nhưng để bắt được kẻ sát nhân, hai người buộc phải hợp tác.

Trong khi đó, Cha Si Young là một công tố viên ưu tú, nổi tiếng với sự điềm tĩnh và đầu óc lạnh lùng, đồng thời nuôi tham vọng bước chân vào chính trường. Anh ta đứng đầu cuộc điều tra vụ án giết người hàng loạt và xem đây như bàn đạp để tiến thân. Để đạt được mục tiêu, Cha Si Young quyết định bắt tay với Kang Tae Joo.

Cho những ai chưa biết, kịch bản phim Bù Nhìn Bóng Đêm được biên kịch Lee Ji Hyun xây dựng dựa trên vụ án có thật từng ám ảnh xã hội Hàn Quốc. Cụ thể, đó là vụ án Hwaseong xảy ra từ năm 1986 đến năm 1991. Được biết, hung thủ đã thực hiện những hành vi cưỡng hiếp và sát hại 10 nạn nhân. Trong suốt nhiều năm, danh tính kẻ thủ ác trở thành câu hỏi không có lời giải của các cảnh sát. Mọi chuyện chỉ sáng tỏ vào năm 2019 nhờ vào phương pháp xét nghiệm ADN.

Dù cho cuối cùng, kẻ này không bị xét xử do vụ án Hwaseong đã hết thời hiệu truy tố. Dẫu vậy, hắn ta vẫn phải chịu cái kết ngồi sau song sắt đến cuối cuộc đời do liên quan tới một vụ án nghiêm trọng khác.

Bên cạnh kịch bản hấp dẫn, một lý do khác khiến cho Bù Nhìn Bóng Đêm được quan tâm là nhờ sự hiện diện của bộ đôi diễn viên chính thực lực Park Hae Soo và Lee Hee Joon. Park Hae Soo nổi tiếng nhờ vẻ đẹp nam tính, diễn xuất cực đỉnh, đặc biệt phù hợp với các bộ phim nặng đô. Anh từng gây dấu ấn đậm nét qua các tác phẩm như The Prison Playbook, Squid Game, Money Heist: Korea - Joint Economic Area, Karma hay The Price of Confession. Về phần Lee Hee Joon, anh cũng là gương mặt rất quen thuộc với công chúng khi góp mặt trong các tác phẩm như Nine Puzzles, Karma, A Killer Paradox, Mouse...

nguồn: Asianwiki, Soompi