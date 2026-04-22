Năm 2022, phiên bản Hàn của siêu phẩm đình đám Money Heist: Korea - Joint Economic Area lên sóng trên Netflix và nhanh chóng thu hút sự chú ý toàn cầu. Bên cạnh kịch bản kịch tính, một trong những khoảnh khắc khiến khán giả "đứng hình" chính là cảnh 18+ táo bạo giữa Denver (Kim Ji Hoon) và Mi Sun (Lee Joo Bin). Thậm chí, cảnh này còn được cho là phân đoạn hiếm hoi mà phim Hàn dám đi xa đến vậy.

Trong phim, cảnh quay bắt đầu khá nhẹ nhàng khi Denver thay băng cho vết thương của Mi Sun. Nhưng chỉ trong tích tắc, không khí chuyển hướng hoàn toàn từ căng thẳng sang thân mật, rồi bất ngờ bùng nổ bằng một nụ hôn chủ động từ phía nữ chính. Từ đó, cảm xúc được đẩy lên cao trào, cả hai lao vào nhau đầy bản năng, dẫn đến một cảnh giường chiếu táo bạo đến mức khiến khán giả choáng váng vì độ chân thực, tiệm cận cả bản gốc Tây Ban Nha.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với cảm giác "bốc lửa" trên màn ảnh, hậu trường của cảnh quay này lại là một câu chuyện không hề lãng mạn. Xuất hiện trong chương trình của Jang Sung Kyu, Kim Ji Hoon đã lần đầu tiết lộ toàn bộ sự thật phía sau phân đoạn gây sốc này và thừa nhận đây sẽ là "cảnh nóng đầu tiên cũng như cuối cùng" trong sự nghiệp của mình.

Đằng sau cảnh 18+ là sự ám ảnh của nam diễn viên

Nam diễn viên cho biết, dù bản Hàn đã tiết chế hơn so với bản gốc, ê-kíp vẫn muốn giữ mức độ táo bạo nhất định để đảm bảo tinh thần câu chuyện. Anh và bạn diễn đều chuẩn bị tâm lý kỹ càng nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là cách họ xử lý phần nhạy cảm khi quay. Theo lời Kim Ji Hoon, các diễn viên phải tự sử dụng miếng che và băng dính cố định cơ thể, với hình thức… "giống như mặc tã". Thậm chí, không hề có sự hỗ trợ từ ê-kíp, mọi thứ đều do diễn viên tự xử lý.

Chưa dừng lại ở đó, khi được hỏi về phản ứng sinh lý - điều mà nhiều người nghĩ là khó tránh trong những cảnh thân mật - Kim Ji Hoon thẳng thắn phủ nhận. Anh khẳng định điều đó gần như không thể xảy ra bởi áp lực quay phim, sự tập trung vào diễn xuất và bối cảnh đông người khiến mọi cảm xúc cá nhân hoàn toàn bị triệt tiêu. "Không có gì gợi cảm cả, tụi tôi chỉ đang diễn và cố gắng kiểm soát biểu cảm gương mặt", anh chia sẻ.

Kim Ji Hoon thừa nhận đây sẽ là "cảnh nóng đầu tiên cũng như cuối cùng" trong sự nghiệp của mình

Một chi tiết đáng chú ý khác là việc bộ phim không có intimacy coordinator (điều phối viên cảnh nóng) – vị trí vốn rất phổ biến trong các dự án quốc tế để đảm bảo an toàn và ranh giới cho diễn viên. Thay vào đó, Kim Ji Hoon và bạn diễn tự thỏa thuận với nhau về cách thể hiện, từ đó càng khiến quá trình quay trở nên áp lực hơn.

Dù trên màn ảnh, cảnh quay này được đánh giá cao về độ chân thực và cảm xúc nhưng với người trong cuộc, đó lại là trải nghiệm "khó quên theo hướng tiêu cực". Chính vì vậy, Kim Ji Hoon đã khẳng định sẽ không bao giờ nhận đóng những cảnh tương tự trong tương lai.

Kim Ji Hoon và Lee Joo Bin gặp nhiều áp lực trong cách thể hiện cảnh nóng

Câu chuyện hậu trường này cũng phần nào cho thấy một góc nhìn khác về những cảnh nóng trong phim ảnh, rằng không phải lúc nào cũng lãng mạn hay bốc lửa như khán giả nghĩ. Đằng sau đó là áp lực, kỹ thuật và sự chuyên nghiệp tuyệt đối của diễn viên – đến mức đôi khi, chính họ cũng sợ, chỉ dám thực hiện "một lần rồi thôi".