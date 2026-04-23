Vào ngày 19/4, Song Joong Ki và bà xã Katy Louise Saunders đã tham gia dẫn chương trình buổi hòa nhạc cổ điển dành cho người khuyết tật tại Trung tâm Nghệ thuật Seoul. Được biết, cặp đôi đình đám đã chủ động liên hệ trực tiếp với ban tổ chức thông qua 1 người quen để tham gia vào tiết mục này. Sự kiện này đánh dấu cột mốc cặp đôi công khai xuất hiện bên trước công chúng sau 3 năm.

Đến ngày 22/4, đơn vị tổ chức sự kiện đã đăng tải những hình ảnh cận cảnh màn dẫn chuyện của vợ chồng Song Joong Ki. Ngay lập tức, loạt clip và hình ảnh nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Katy Louise Saunders dẫn chuyện với chất giọng truyền cảm, còn Song Joong Ki ngồi bên vợ, thi thoảng nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Cặp đôi nhận được nhiều lời khen ngợi cho ngoại hình tương đồng cùng khả năng dẫn chuyện tạo nên bầu không khí ấm áp, lôi cuốn.

Đơn vị tổ chức sự kiện tung ra video cận cảnh màn dẫn chuyện của vợ chồng Song Joong Ki.

Song Joong Ki nhận được nhiều lời khen, gây sốt với visual điển trai hack tuổi bất chấp cam thường. Thoạt tiên, không ai nghĩ nam diễn viên đã bước sang tuổi 41, bởi lẽ anh trông quá đỗi trẻ trung trong những hình ảnh chụp cận mặt. Trong khi đó, Katy Louise Saunders cũng nhận về nhiều lời tán dương từ truyền thông Hàn nhờ nhan sắc quyến rũ, sắc sảo ở tuổi 42. Sau 2 lần sinh nở, vẻ đẹp của cựu diễn viên người Anh ngày càng trở nên mặn mà, đằm thắm hơn qua năm tháng.

Nhiều khán giả trực tiếp có mặt tại khán phòng đã dùng những mỹ từ “có cánh” để tán dương diện mạo của bà xã Song Joong Ki: “Thực sự Katy vô cùng xinh đẹp”, “Nhan sắc của 2 vợ chồng họ trông đẹp 1 cách siêu thực”, “Khung cảnh cặp đôi ngồi cạnh nhau và đọc lời dẫn hệt như 1 thước phim điện ảnh luôn ấy”, “Tôi đi xem màn trình diễn về tới giờ vẫn chưa hết sốc visual trước vợ chồng Song Joong Ki đây này”,... Trên mạng xã hội, những ngôi sao tham gia sự kiện như nữ diễn viên nhạc kịch Kim So Hyun và phát thanh viên Jang Sung Kyu cũng hết lời khen ngợi cặp đôi.

Song Joong Ki công khai hẹn hò cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders hồi tháng 12/2022. Sau đó không lâu, tài tử 8X bất ngờ tuyên bố kết hôn với mỹ nhân Tây nóng bỏng. Vào tháng 6/2023, cặp đôi hạnh phúc vỡ òa chào đón con trai đầu lòng. Tới tháng 11/2024, Katy hạ sinh cô công chúa đáng yêu trong niềm hân hoan của người hâm mộ khắp châu Á.

Tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt từng không ít lần khen ngợi bà xã hết lời trước truyền thông. Trong buổi phỏng vấn với tạp chí GQ hồi tháng 2/2023, Song Joong Ki cho biết người bạn đời đã luôn động viên và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh: “Tôi trở thành người tốt hơn là nhờ có Katy. Nếu phải miêu tả Katy là người thế nào, tôi chỉ có thể nói Katy cực tốt đến mức tôi có thể kể mọi chuyện về cô ấy. Katy giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống. Mỗi khi tôi có suy nghĩ gì, cô ấy đều thuyết phục rằng mọi thứ tôi nghĩ đều đúng. Katy còn tình cảm vỗ về tôi rằng cô ấy cũng có suy nghĩ giống hệt tôi”.

