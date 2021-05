Phát hiện người cha bế con bị sốt nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 14/5, theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, tổ công tác phòng chống buôn lậu, khu vực Châu Đốc, tỉnh An Giang vừa phát hiện 2 cha con nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam .

Trước đó, vào khoảng 19h40 ngày 13/5, trong lúc cảnh sát Cơ động thuộc lực lượng chống buôn lậu đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang thì nhận tin báo của người dân về việc có người đàn ông lạ mặt (khoảng 35 tuổi) bồng một em bé trên tay có biểu hiện “vượt biên về” đang đi bộ trên đường.

Ngay lập tức các chiến sĩ cảnh sát cơ động báo cáo cho tổ trưởng tổ liên ngành chống buôn lậu thuộc Tổ Châu Đốc nắm, để phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Ngươn và Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn đến địa điểm trên thì bắt giữ được 2 cha con.

Người cha là P.V.H (SN 1991, quê quán Vĩnh Quới, ngã 5, Sóc Trăng) và đứa con nhỏ bị sốt, đang đi bộ trên đường gần đoạn trường Tiểu học Trần Quốc Toản thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc.

Qua lời khai ban đầu, P.V.H đã đi từ Campuchia đến khu vực biên giới thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa 2 cha con P.V.H đến trạm y tế phường Vĩnh Ngươn khai báo y tế và kiểm tra sức khỏe . Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi nhập cảnh trái phép trong mùa dịch đối với P.V.H..