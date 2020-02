Phát hiện lái xe sử dụng ma túy, tàng trữ vũ khí nóng

Khoảng 2h20, ngày 19/2, tại Km635 QL1A địa phận xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tổ tuần tra kiểm soát giao thông CSGT Công an Quảng Bình phát hiện xe ô tô mang BKS 37A – 460.81 do Trần Bá Lộc (SN 1995, trú tại Khối 9, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển theo hướng Bắc - Nam chạy quá tốc độ. Vào thời điểm này trên xe chở 3 người đều trú tại Cầu Giát, (Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Lái xe dương tính với ma tuý và tàng trữ vũ khí nóng

Kiểm tra xe, tổ công tác phát hiện trong xe có 5 con dao; 1 bình xịt hơi cay; 1 gói chứa chất nghi là ma túy (cần sa dạng cỏ); 1 kim tiêm và 1 lọ nước cất.

Cơ quan chức năng đã test nhanh, phát hiện Trần Bá Lộc dương tính với ma túy. Ngoài ra Lộc không xuất trình được giấy tờ liên quan tới nguồn gốc chiếc ô tô mình đang điều khiển.

Tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với những vi phạm trên (dự kiến tiền phạt 53.500.000đ). Đồng thời lập biên bản bàn giao vụ việc, tang vật cho Công an huyện Bố Trạch điều tra theo thẩm quyền.