Phát hiện hàng nghìn thùng hàng nhãn hiệu Trung Quốc không rõ nguồn gốc

Ngày 14/9, Đội QLTT số 5 (Cục QLTT Bình Dương) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra một căn nhà tại tổ 6, KP Tân Hiệp, phường Tân Bình, TP Dĩ An.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong căn nhà trên chứa nhiều thùng hàng mang nhãn hiệu Trung Quốc nhưng không rõ nguồn gốc. Đến 21h tối 13/9, cơ quan chức năng mới hoàn tất các thủ tục, di chuyển hơn 1.200 thùng gia vị, thực phẩm và nước uống các loại về điểm tập kết để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhiều thùng gia vị không rõ nguồn gốc trong căn nhà.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Tân Bình, TP. Dĩ An phát hiện trong căn nhà số 5/6 có nhiều biểu hiện nghi vấn là điểm chứa “hàng lậu”. Ngay sau đó, công an phường đã báo cáo vụ việc để phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra.



Bên trong căn nhà chứa hàng nghìn thùng gia vị, thực phẩm và nước uống các loại có gắn nhãn mát Trung Quốc; tại sân trước của căn hộ này có 2 xe tải đậu ở sân nhà cũng chứa nhiều hàng hóa.



Làm việc với cơ quan chức năng, bà Hoàng Thị Liên (42 tuổi) nói thuê lại để làm kho chứa hàng.

Lực lượng chức năng di chuyển số hàng hóa đến điểm tập kết để điều tra làm rõ

Hàng nghìn thùng hàng không rõ nguồn gốc

Căn nhà nơi chứa hàng không rõ nguồn gốc

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.