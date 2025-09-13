Bạn có bao giờ thấy đầu óc mụ mẫm, mất tập trung dù đã ngủ đủ giấc? Cái gọi là “sương mù não” không chỉ đến từ căng thẳng hay thiếu ngủ mà còn bị chi phối mạnh mẽ bởi… những gì bạn ăn hàng ngày. Não bộ tiêu thụ tới 20% tổng năng lượng cơ thể dù chỉ nặng vài pound, vì vậy thực phẩm có thể quyết định bạn minh mẫn hay uể oải.

Theo Tiến sĩ Vassily Eliopoulos (Mỹ), một số thực phẩm có thể giúp não tạo mạch thần kinh mới, duy trì sự cân bằng chất dẫn truyền thần kinh và bảo vệ tế bào khỏi viêm, oxy hóa. Ngược lại, không ít thực ăn vào lại phá vỡ sự cân bằng này, khiến đầu óc mệt mỏi và giảm hiệu suất tinh thần.

Vì vậy, ông đưa ra danh sách những thực phẩm TỐT NHẤT và TỆ NHẤT với sức khỏe não bộ mà bạn cần chú ý để điểu chỉnh thực đơn hàng ngày dưới đây:

Những thực phẩm TỐT NHẤT giúp não minh mẫn

Quả bơ

Bơ cung cấp chất béo không bão hòa đơn giúp duy trì tính toàn vẹn màng tế bào và thúc đẩy lưu thông máu não. Dòng mạch máu khỏe mạnh đảm bảo oxy và dưỡng chất đến tế bào thần kinh, giảm nguy cơ mệt mỏi tinh thần. Dùng bơ thay mỡ bão hòa trong bữa ăn hàng ngày giúp ổn định năng lượng cho não suốt ngày.

Cá hồi hoang dã

Cá hồi giàu DHA, một loại axit béo omega-3 thiết yếu cho màng tế bào thần kinh và truyền dẫn tín hiệu. DHA góp phần duy trì tính dẻo của synapse, hỗ trợ trí nhớ dài hạn và giảm tốc độ suy giảm nhận thức theo tuổi tác. Hãy ưu tiên cá hồi hoang dã thay vì cá nuôi, ăn 1 đến 2 khẩu phần mỗi tuần để bổ sung omega-3 tự nhiên.

Quả việt quất

Việt quất chứa anthocyanin, chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm viêm não và thúc đẩy kết nối giữa các tế bào thần kinh. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy ăn việt quất thường xuyên cải thiện khả năng ghi nhớ và học tập ở mọi lứa tuổi. Thêm việt quất vào ngũ cốc, sữa chua hoặc sinh tố là cách dễ nhất để tăng cường bảo vệ não.

Trứng

Trứng là nguồn choline dồi dào, tiền chất của acetylcholine, một chất dẫn truyền quan trọng cho trí nhớ và tập trung. Thiếu choline được liên hệ với suy giảm chức năng nhận thức. Ăn trứng nguyên quả hoặc lòng đỏ vừa phải là cách bổ sung chất này hiệu quả cho não.

Dầu ô liu

Dầu ô liu chứa polyphenol chống oxy hóa, giảm stress oxy hóa trong não và ức chế quá trình viêm mạn. Chế độ ăn Địa Trung Hải với dầu ô liu liên quan đến tỉ lệ suy giảm nhận thức thấp hơn. Dùng dầu ô liu nguyên chất thay dầu chiên xào sẽ bảo vệ tế bào thần kinh lâu dài.

Rau lá xanh

Rau bina và cải xoăn giàu folate, vitamin K, magie và lutein, những vi chất hỗ trợ chức năng nhận thức và làm chậm lão hóa não. Nghiên cứu theo dõi cho thấy người ăn rau lá xanh thường có tốc độ suy giảm nhận thức chậm hơn. Ăn mỗi ngày một bát rau lá xanh trộn salad hoặc xào nhẹ giúp duy trì nguồn vi chất này.

Những thực phẩm TỆ NHẤT khiến đầu óc mụ mẫm, não "yếu" đi

Bạn không cần tránh xa 5 thực phẩm dưới đây một cách triệt để, nhưng nhớ hãy kiểm soát gắt gao lượng ăn nếu muốn não khỏe, sống thọ nhé!

Đường tinh luyện

Đường gây dao động đường huyết mạnh, vòng lặp tăng năng lượng rồi sụp đổ khiến mất tập trung. Tiêu thụ nhiều đường kéo dài dẫn đến kháng insulin não và liên quan tới suy giảm trí nhớ. Giảm đồ ngọt và chuyển sang các nguồn carbohydrate nguyên cám giúp cân bằng năng lượng cho não.

Dầu hạt tinh chế

Dầu đậu nành và dầu cải khi chế biến nhiệt độ cao dễ tạo sản phẩm oxy hóa và tỷ lệ omega-6 quá lớn có xu hướng thúc đẩy viêm hệ thần kinh. Viêm mạn trong não làm suy giảm chức năng nhận thức theo thời gian. Hạn chế chiên rán bằng dầu công nghiệp, chọn dầu ô liu hoặc dầu trái bơ khi có thể.

Đồ ăn siêu chế biến

Thực phẩm đóng gói nhiều đường, muối và chất phụ gia làm rối loạn cân bằng chất dẫn truyền thần kinh và hệ vi sinh đường ruột. Lâu dài, chế độ ăn siêu chế biến liên quan tới tăng nguy cơ lo âu và trầm cảm và giảm khả năng tập trung. Tối giản đồ ăn sẵn, ưu tiên thực phẩm tươi để giữ hóa học não ổn định.

Chất tạo ngọt nhân tạo

Aspartame, sucralose và các loại tương tự có thể tác động lên trục não ruột và thay đổi tín hiệu liên quan tới tâm trạng và trí nhớ theo một số nghiên cứu. Tốt nhất tránh phụ thuộc vào đồ uống và thực phẩm dùng chất tạo ngọt nhân tạo, quay về các lựa chọn ít hoặc không đường tự nhiên.

Rượu bia

Rượu làm xáo trộn giấc ngủ REM, giai đoạn quan trọng cho việc củng cố ký ức, đồng thời gây độc tế bào thần kinh khi uống thường xuyên. Uống rượu nhiều dẫn đến suy giảm nhận thức sớm. Hạn chế tần suất và lượng uống sẽ bảo vệ trí nhớ và khả năng tập trung.

Nguồn và ảnh: Times of Infia, Eat This