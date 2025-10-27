Nghiên cứu từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho thấy, tỷ lệ mắc đột quỵ tăng 19,9% vào mùa đông. Đặc biệt, tỷ lệ mắc ở người lớn tuổi cao hơn so với các độ tuổi khác. Thêm vào đó, tỷ lệ tử vong do đột quỵ cũng tăng 14,3% vào mùa này.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông (Bệnh viện Đa khoa Phương Đông), cho biết những ngày gần đây, khi thời tiết bắt đầu chớm lạnh, trung tâm đã tiếp nhận những trường hợp đột quỵ đầu tiên. Một trường hợp may mắn đã đến viện rất sớm, được can thiệp kịp thời nên không để lại di chứng nặng nề.

Bệnh nhân 74 tuổi (ở Hà Nội), có thói quen đi chợ vào buổi sớm để chọn được thực phẩm tươi ngon cho gia đình. Sáng ngày 26/10, bệnh nhân vẫn dậy sớm đi chợ như bình thường, sức khỏe và tinh thần tốt. Tuy nhiên, khi đang chọn mua rau, người quen có hỏi: “Sao mặt hôm nay bị lệch, méo vậy?”. Nghi ngờ sức khỏe có vấn đề, ngay lập tức bệnh nhân nhờ người gọi xe cấp cứu đưa mình tới bệnh viện gần nhất để thăm khám. Chính hành động này đã giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy hiểm.

Khối xuất huyết não của bệnh nhân (ảnh: BSCC).

Theo bác sĩ Mạnh, khi khám thấy mặt bệnh nhân méo hẳn sang một bên, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, chưa loại trừ đột quỵ. Bác sĩ đã cho bệnh nhân chụp CT, kết quả cho thấy não bệnh nhân bị xuất huyết, phù.

Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân cho biết mình có sức khỏe tốt nên không đi khám định kỳ. Thời điểm bệnh nhân vào khám, huyết áp cao gần 200 mmHg và đây chính là nguyên nhân gây ra đột quỵ. Trường hợp bệnh nhân này đã có tình trạng tăng huyết áp trước đó, nhưng do không đi khám nên không phát hiện ra.

Bác sĩ Mạnh cho biết, rất may mắn khi bệnh nhân này có dấu hiệu bất thường đã gọi xe cấp cứu và đi viện ngay nên việc can thiệp trở nên dễ dàng. Đây là quyết định sáng suốt, đáng khen “thà đi khám còn hơn bỏ qua nguy cơ”. Nếu trường hợp đi chợ về trưa mới đi kiểm tra thì hậu quả sẽ khó lường, bác sĩ Mạnh cho hay.

Đột quỵ tăng khi thời tiết chuyển lạnh

Theo bác sĩ Mạnh, khi không khí lạnh tràn về đột ngột thường khiến huyết áp tăng cao do cơ thể phản ứng với sự chênh lệch nhiệt độ. Chính sự thay đổi nhiệt độ đột ngột vào buổi sáng và ban đêm có thể dễ dẫn đến vỡ mạch máu não gây xuất huyết não, hoặc bong mảng xơ vữa sẵn có, hình thành cục máu đông gây nhồi máu não, nhồi máu cơ tim.

Nguy cơ đặc biệt cao ở nhóm người có bệnh nền tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu… Bên cạnh yếu tố sinh lý, thói quen sinh hoạt thiếu thận trọng trong thời tiết chuyển lạnh cũng góp phần làm tăng nguy cơ này.

Ví như trường hợp bệnh nhân trên, vừa ngủ dậy trong chăn ấm đã đi chợ buổi sớm trời lạnh nhưng không mặc thêm áo ấm. Khi nhiệt độ thay đổi đột ngột, bệnh nhân đã bị đột quỵ.

Một trong những sai lầm có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ vào sáng sớm là ra ngoài tập thể dục từ rất sớm mà không mặc đủ ấm.

Để phòng ngừa đột quỵ, trước khi ra ngoài vào sáng sớm, người dân nên uống một cốc nước ấm để giúp máu loãng hơn, ăn nhẹ để ổn định đường huyết, và đặc biệt là mặc ấm – nhất là vùng cổ, ngực, bàn tay và bàn chân, những nơi dễ bị mất nhiệt.

Ngoài ra, việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, kiểm soát huyết áp, hạn chế rượu bia, và tái khám định kỳ cũng là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ đột quỵ trong mùa lạnh.

Mỗi người cần có thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ, tìm hiểu và nhận biết sớm những dấu hiệu đột quỵ để có thể tìm người hỗ trợ kịp thời.