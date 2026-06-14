Gần đây, Decao (Cao Minh Thắng, SN 1990) đăng tải loạt ảnh cùng một cô gái ngoại quốc khiến dân tình không khỏi chú ý. Cả hai thường chụp ảnh chung cùng nhau, đàng gái cũng cũng đăng ảnh với Decao lên MXH khiến netizen tò mò về mối quan hệ của cả hai. Song, cư dân mạng cũng dành nhiều lời khen ngợi bởi visual của cô gái này cực cuốn hút.

Đó là Naya Eleven (sinh năm 2003), hiện tại đang làm người mẫu và đã sinh sống ở Việt Nam được 3 năm. Cô cũng là gương mặt khá có tiếng trong giới khi sở hữu 43k người theo dõi, hoạt động nổi bật ở cả Hà Nội và TP.HCM. Với chiều cao 1m70, gương mặt được ví đúng chuẩn búp bê Nga, Naya liên tục nhận được lời mời tham dự sự kiện thời trang, các chiến dịch quảng bá của nhiều thương hiệu.

Tuy nhiên, khi đặt hình ảnh của Naya bên cạnh Lâm Minh, dân tình không khỏi bất ngờ về độ tương đồng của cả hai cô gái.

Theo đó, cả Naya và Lâm Minh đều cùng làm việc liên quan đến người mẫu, thời trang và nghệ thuật. Chưa kể, cả hai đều sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, thon gọn cùng phong cách cá tính. Đặc biệt, Naya và Lâm Minh được nhận xét gương mặt giống nhau kỳ lạ khi để chung một kiểu tóc, phần xương hàm nhỏ, góc cạnh,...

Dẫu vậy, một số ý kiến cũng cho rằng cả hai chỉ có một vài nét tương đồng bởi người làm nghệ thuật nói chung đều có sở thích, gu thẩm mỹ trùng hợp. Ngoài ra, Naya và Lâm Minh đều hướng đến những hình tượng khác nhau.

Về Lâm Minh, từ sau ồn ào “tương tác” với Decao, cô trở lại cuộc sống cá nhân, chuyển từ Ninh Thuận lên TP.HCM sinh sống. Cô tập trung vào công việc người mẫu, nuôi con trai và không chia sẻ quá nhiều về chuyện đời tư.

Lâm Minh và Decao được cho là bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2020, song trong suốt giai đoạn đầu, cả hai gần như giữ kín tuyệt đối đời sống tình cảm. Trên mạng xã hội, Decao và Lâm Minh hiếm khi nhắc đến đối phương, không chia sẻ hình ảnh chung hay những dấu hiệu công khai mối quan hệ, khiến chuyện yêu đương của họ chỉ dừng lại ở mức đồn đoán. Phải đến đầu năm 2022, khi quyết định về chung một nhà và chào đón con đầu lòng, cặp đôi mới dần cởi mở hơn với công chúng.

Đến năm 2023, Decao và Lâm Minh tiếp tục gây chú ý khi lựa chọn rời thành phố, chuyển về Ninh Thuận sinh sống trong căn biệt thự sát biển. Thời gian này, cả hai gần như làm việc online, dành phần lớn quỹ thời gian cho gia đình và việc chăm sóc con

Vào tháng 5/2024, Lâm Minh livestream bật khóc cho biết mọi chuyện xuất phát từ câu chuyện hiểu nhầm trên bàn ăn. Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi Decao mời cả mẹ ruột và Lâm Minh cùng xuống nói chuyện. Tuy nhiên, tất cả đều mất bình tĩnh, không kiểm soát được hành động nên đã gây ra nhiều tổn thương cho nhau. Lâm Minh cho hay cô cảm thấy tủi thân vì không ai tin, không ai lắng nghe mình trong gia đình. Cô cũng cho biết sẽ không tha thứ cho người đã đánh mình.