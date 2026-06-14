Từng là vận động viên thể dục dụng cụ, Louis Phạm (Phạm Như Phương, SN 2003) chuyển hướng sang làm nhà sáng tạo nội dung sau khi giải nghệ. Song mới đây nhất, cô nàng lựa chọn thử sức tại cuộc thi The Face Vietnam 2026, liên tục đăng tải các đoạn clip tập đi catwalk, trả lời ứng xử thể hiện quyết tâm của bản thân.

Tuy nhiên trong vòng casting, Louis Phạm lại khiến cư dân mạng để lại nhiều ý kiến trái chiều. Đáng chú ý nhất, chiều cao của cô nàng trở thành chủ đề được tranh luận nhiều nhất. Bởi trên bảng thông tin công khai, Louis Phạm chỉ sở hữu chiều cao 1m50. Nhiều người cho rằng, cô có vóc dáng khá nhỏ con, không phù hợp để tham gia cuộc thi này. Ngoài ra, netizen cũng bày tỏ rằng nếu không có đôi chân dài, chiều cao vượt trội thì sẽ không có lợi thế.

Trước những bình luận này, Louis Phạm đã lên livestream để chia sẻ. Cô cho hay bản thân cũng có phần tự ti vì chân ngắn, chiều cao hạn chế. Tuy nhiên đổi lại, Louis Phạm lại sở hữu vòng eo thon gọn, vòng 3 cuốn hút do đó cô vẫn cảm thấy may mắn và hài lòng về vóc dáng, hình thể của mình.

“Đâu có ai hoàn hảo, mỹ mãn đâu. Nếu mà mình hoàn hảo, mỹ mãn mình không đi thi The Face rồi. Mình mà cao 1m75 mình đi thi Miss Universe, Next Top Model. Ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài, muốn cuộc đời hoàn hảo không có đâu”, Louis Phạm nói thêm.

Đoạn clip đăng lại livestream của Louis Phạm chia sẻ về ngoại hình, vóc dáng của bản thân đang thu hút sự chú ý

Song, chính phát ngôn này của Louis Phạm lại làm bùng nổ tranh cãi. Nhiều người cho rằng Louis Phạm lại “vạ miệng”, nói năng không khéo léo, gây hiểu nhầm về việc cô chê cuộc thi mình đang tham gia. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng điều Louis Phạm nói không sai, chỉ đang phản ánh thực tế và “biết mình biết ta”.

Câu chuyện càng trở nên ồn ào hơn khi Quán quân The Face Vietnam 2023 - Tú Anh Huỳnh bất ngờ đăng tải một status được cho là ngầm nhắc đến Louis Phạm. Người đẹp sinh năm 2002 bày tỏ: “The Face Vietnam đã đưa bạn đến Paris làm người mẫu nhưng lại có người nói do không đủ “hoàn hảo” chứ không thì cũng không thi The Face”.

Tuy nhiên, dòng trạng thái này của Tú Anh cũng không được dân mạng ủng hộ hoàn toàn. Phía dưới bài đăng, netizen để lại nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng nữ người mẫu đang vội phán xét người khác khi chưa nghe đầy đủ chia sẻ từ Louis Phạm. Không ít người thẳng thắn bày tỏ rằng Tú Anh nên chia sẻ với kinh nghiệm là người đi trước nhiều hơn là lên mạng “đá xéo” hoặc tham gia vào những câu chuyện không liên quan đến mình.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Không phải fan Louis Phạm nhưng lần này mình hiểu ý bạn ấy muốn nói. Chỉ là nói chưa được khéo léo thôi”.

- “Thật ra thì Louis Phạm nói cũng không sai, biết mình biết ta để lựa chọn cuộc thi phù hợp”.

- “Mình nghĩ Tú Anh nên xem hết video rồi hằng lên status nhận định, đừng chỉ nghe cắt ghép vì sẽ thành một câu chuyện khác”.

- “Đã là người đi trước thì nên truyền đạt kinh nghiệm hoặc chia sẻ, lời khuyên thay vì ‘đá xéo’ như này”.

- “Nên coi hết livestream rồi hẵng phán xét, nếu Louis Phạm không tôn trọng cuộc thi thì đã không tập luyện và đầu tư, tập trung như vậy. Nói chung mỗi người mỗi quan điểm thôi”.

Nhận nhiều comment công kích, Tú Anh cũng lên tiếng chia sẻ thêm: “Mình up để nhắc bản thân cũng như những bạn mới làm nghề trân trọng mọi cơ hội đến với bản thân và đừng bao giờ xem cơ hội nào tốt hơn, cơ hội nào không tốt bằng. Ngành người mẫu hiện nay không còn giới hạn chiều cao cân nặng nữa, đã đa dạng style rồi.

Tại sao hình thể cha mẹ cho mình lại không trân trọng. Cái giới hạn bạn lại là thái độ không tôn trọng cuộc thi mà bạn đang thi. Là thí sinh từ cuộc thi ít nhiều mình cũng cảm thấy chạnh lòng qua lời nói của bạn. Từng lời bạn nói ra đều có ý nghĩa, hạ bệ cuộc thi mà mình đang thi thì cũng như đang tự hạ bệ bản thân thôi” .

Huỳnh Tú Anh sinh năm 2002 tại TP HCM. Cô cao 1,77 m, số đo hình thể lần lượt là 75-59-88 cm. Tú Anh đăng quang The Face Vietnam 2023, là học trò của người mẫu Anh Thư. Từ một thí sinh ít tên tuổi, cô đã lột xác ngoạn mục và chứng minh thực lực của một người mẫu chuyên nghiệp.

Không lâu sau đăng quang, Tú Anh còn xuất hiện trên trang bìa nhiều tạp chí thời, đồng thời ký hợp đồng với loạt công ty quản lý người mẫu quốc tế danh tiếng ở Paris, London, New York và Milan.