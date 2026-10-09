Phát hiện ca sốt xuất huyết nội tại, ngành y tế khẩn trương giám sát

Ngày 9/10, Trung tâm Y tế thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền phường Trường Vinh triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết Dengue sau khi ghi nhận một trường hợp mắc bệnh tại khối Bến Thủy 1.

Bệnh nhân là học sinh lớp 8. Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân bắt đầu mệt mỏi, sốt từ ngày 2/10. Đến ngày 6/10, kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân dương tính với virus Dengue. Đáng chú ý, bệnh nhân chưa từng đến các địa phương có dịch. Đây là trường hợp nghi mắc sốt xuất huyết nội tại, cho thấy nguy cơ virus Dengue đã lưu hành trong cộng đồng địa phương.

Hiện sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định, đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin ca bệnh, BSCKII Nguyễn Cảnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Vinh, đã trực tiếp chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Trạm Y tế Bến Thủy khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Qua kiểm tra khu vực bệnh nhân sinh sống, lực lượng chức năng phát hiện muỗi, lăng quăng, bọ gậy và một số vật dụng ngoài trời có nước đọng, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản.

Cơ quan chức năng tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại khu vực có ca mắc sốt xuất huyết ở phường Trường Vinh. Ảnh: T.L./Sức khỏe & Đời sống

Ngành Y tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trong bán kính 200m xung quanh nhà bệnh nhân, nhằm xử lý ổ dịch và hạn chế nguy cơ phát sinh, lây lan thêm các trường hợp mắc bệnh.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật dụng có thể chứa nước và thực hiện các biện pháp phòng, chống muỗi đốt, nhất là tại khu vực có ca bệnh.

Bên cạnh đó, khi có biểu hiện sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi người hoặc các dấu hiệu bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm và điều trị kịp thời.

Trước đó, trong tháng 9/2026, Nghệ An từng ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết Dengue tại xã Quỳnh Anh. Đến ngày 4/9, toàn xã có 59 ca mắc, trong đó nhiều ca tập trung tại thôn 1 Quỳnh Bảng. Ngành Y tế đã triển khai khoanh vùng, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi để kiểm soát ổ dịch.

(t/h theo Sức khỏe & Đời sống, báo Nghệ An)