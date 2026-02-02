Trong làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc) suốt nhiều năm qua, cái tên Lâm Chí Linh từng được xem là một biểu tượng không thể thay thế. Trước khi các thế hệ thần tượng mới xuất hiện, cô là người duy nhất nắm giữ danh hiệu "Đệ nhất mỹ nhân", một vị thế được xây dựng từ chiều cao siêu mẫu, học vấn cao và độ phủ sóng truyền thông dày đặc. Ở thời kỳ đỉnh cao, Lâm Chí Linh không chỉ thống trị các sàn diễn thời trang mà còn là gương mặt đại diện của hàng loạt thương hiệu xa xỉ, trở thành thước đo cho vẻ đẹp chuẩn mực tại xứ Đài. Tuy nhiên, đi kèm với hào quang đó là những tranh cãi chưa bao giờ dứt về tài năng thực sự của cô, đặc biệt là khi chân dài xuất hiện trong vai trò ca sĩ và những thay đổi thất thường về ngoại hình trong những năm gần đây.

Trong làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc) suốt nhiều năm qua, cái tên Lâm Chí Linh từng được xem là một biểu tượng không thể thay thế (Ảnh: Weibo)

Trước khi các thế hệ thần tượng mới xuất hiện, cô là người duy nhất nắm giữ danh hiệu "Đệ nhất mỹ nhân" (Ảnh: Weibo)

Một trong những điểm yếu chí mạng khiến Lâm Chí Linh thường xuyên trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả chính là giọng nói và giọng hát đặc trưng của cô. Sở hữu chất giọng được truyền thông gọi là "giọng búp bê" với âm vực cao, mỏng, dính mũi và nghe như tiếng trẻ con, Lâm Chí Linh đã biến nó trở thành thương hiệu cá nhân của mình. Thế nhưng, khi cô mang chất giọng này vào âm nhạc, phản ứng của công chúng lại hoàn toàn trái ngược. Thay vì sự ngọt ngào, quyến rũ như mong đợi, giọng hát của cô bị phần đông khán giả khó tính đánh giá là điệu đà quá mức, thiếu kỹ thuật căn bản và tạo cảm giác "giả trân", gây khó chịu cho người nghe.

Đỉnh điểm của làn sóng tranh cãi này phải kể đến những lần hợp tác giữa cô và Châu Kiệt Luân. Khi cả hai cùng tham gia dự án điện ảnh Thích Lăng năm 2009, Lâm Chí Linh được giao thể hiện ca khúc chủ đề Fly Away do chính Châu Kiệt Luân sáng tác. Dù được "đo ni đóng giày" bởi một nhạc sĩ thiên tài, bản thu âm của Lâm Chí Linh vẫn không thể làm hài lòng những đôi tai khó tính. Cách xử lý bài hát hụt hơi, luyến láy nũng nịu thái quá của cô bị cho là đã phá hỏng chiều sâu của một bản ballad buồn. Nhiều bình luận thẳng thắn cho rằng nếu không phải vì danh tiếng của một siêu mẫu hạng A, cô khó có thể bước chân vào phòng thu với chất giọng yếu ớt như vậy.

Lâm Chí Linh được giao thể hiện ca khúc chủ đề Fly Away do chính Châu Kiệt Luân sáng tác

Sau đó, cô nàng cũng có nhiều lần thể hiện khả năng hát hò tại các chương trình cuối năm của giới giải trí Hoa Ngữ. Sự việc ồn ào nhất có lẽ là tại sân khấu Xuân Vãn của đài CCTV năm 2011- chương trình đón giao thừa có tỷ suất người xem cao nhất Trung Quốc. Màn kết hợp biểu diễn Lan Đình Tự giữa Lâm Chí Linh và Châu Kiệt Luân được kỳ vọng là tiết mục bùng nổ nhất đêm diễn, nhưng thực tế lại để lại nhiều "sạn". Trong khi Châu Kiệt Luân vẫn giữ vững phong độ đỉnh cao, sự xuất hiện của Lâm Chí Linh với vai trò múa minh họa và đọc lời dẫn bị nhận xét là lạc quẻ. Giọng nói của cô trên sóng truyền hình trực tiếp quốc gia bị chê bai tơi tả vì quá "nhão", thiếu sự trang trọng cần thiết cho một sự kiện văn hóa tầm cỡ. Làn sóng chỉ trích dữ dội đến mức cụm từ "giọng nói của Lâm Chí Linh" đã trở thành từ khóa tìm kiếm hàng đầu trên mạng xã hội Weibo thời điểm đó với đa số là bình luận tiêu cực, cho rằng cô đang cố tình "cưa sừng làm nghé" để thu hút sự chú ý của nam giới hơn là tập trung vào chuyên môn nghệ thuật.



Đỉnh điểm của làn sóng tranh cãi này phải kể đến những lần hợp tác giữa cô và Châu Kiệt Luân (Ảnh: Weibo)

Không chỉ dừng lại ở giọng hát, những năm gần đây, khi bước qua ngưỡng tuổi 40 và chạm mốc 50, nhan sắc của Lâm Chí Linh cũng bắt đầu cho thấy những dấu hiệu bất ổn định. Từng được ca tụng là "thánh hack tuổi", người đẹp họ Lâm dần khiến công chúng hoang mang với những lần xuất hiện với gương mặt khác lạ. Khán giả đã không thể nhận ra "Đệ nhất mỹ nhân" ngày nào khi gương mặt cô trở nên cứng đơ, phần cằm nhọn bất thường và nụ cười gượng gạo thiếu tự nhiên. Dù Lâm Chí Linh chưa từng thừa nhận can thiệp thẩm mỹ, nhưng sự chênh lệch rõ rệt giữa những bức ảnh đã qua chỉnh sửa kỹ càng trên mạng xã hội và hình ảnh thực tế tại sự kiện hay qua ống kính người qua đường đã tố cáo sự tàn khốc của thời gian. Làn da sần sùi, những nếp nhăn quanh mắt hay biểu cảm thiếu linh hoạt là những điều khó có thể che giấu mãi.

Sau cuộc hôn nhân gây chấn động với nam ca sĩ Akira người Nhật Bản vào năm 2019, Lâm Chí Linh dường như đã chọn cách lùi về sau ánh đèn sân khấu để tập trung cho gia đình và việc sinh con đầu lòng ở tuổi 47. Tuy nhiên, tháng 6 năm 2025, cái tên Lâm Chí Linh bất ngờ nóng trở lại trên các diễn đàn nhưng theo một chiều hướng tiêu cực. Xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes 2025, cựu siêu mẫu khiến công chúng ngỡ ngàng với ngoại hình gầy gộc đáng báo động và thần sắc nhạt nhòa, thiếu sức sống. Hình ảnh tiều tụy này lập tức làm dấy lên hàng loạt tin đồn cho rằng cuộc sống hôn nhân của cô đang gặp trục trặc nghiêm trọng. Dù hiện tại nhan sắc Lâm Chí Linh không còn như thuở ban đầu, nhưng không thể phủ nhận rằng cô vẫn là một tên tuổi nổi tiếng và thu hút công chúng tại Đài Loan (Trung Quốc) và vẫn có nhiều dấu ấn khó phai trong lịch sử giải trí Hoa Ngữ.