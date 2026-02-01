Trương Đình là 1 trong những nữ diễn viên hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Không chỉ có sự nghiệp thành công, cô từng khiến công chúng trầm trồ khi cùng ông xã Lâm Thoại Dương - "Đệ nhất mỹ nam" được nữ sĩ Quỳnh Dao lăng xê - xây dựng đế chế kinh doanh bạc tỷ và có cuộc sống xa hoa ngoài sức tưởng tượng. Thế nhưng, bộ mặt thật của Trương Đình và Lâm Thoại Dương đã bại lộ vào năm 2021. Cặp sao đã bị cơ quan chức năng đóng băng tài sản vì kinh doanh đa cấp, làm giàu bất chính bằng cách lừa đảo người dân.

Cuộc sống giàu sang không tưởng của vợ chồng Trương Đình

Trương Đình sinh năm 1970. Cô vào showbiz từ năm 17 tuổi với vai trò người mẫu ảnh. 3 năm sau, người đẹp chuyển sang đóng phim và nhanh chóng nổi tiếng với loạt tác phẩm Lưu Bá Ôn Truyền Kỳ, Bao Thanh Thiên, Hỏa Soái, Hoa Cô Tử, Bản Lĩnh Kỷ Hiểu Lam 3, Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ... Với đôi mắt to tròn trong veo và lúm đồng tiền duyên dáng, Trương Đình nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả và được mệnh danh là "Mỹ nữ má lúm đồng tiền hàng đầu xứ Đài".

Năm 1990, Trương Đình tới đoàn phim thăm bạn và gặp gỡ với Lâm Thoại Dương. Thời điểm đó, Lâm Thoại Dương đã có gia đình. Sau khi quen Trương Đình không lâu, anh đệ đơn ly hôn vợ để đến với người đẹp kém mình 10 tuổi. Vì áp lực dư luận nên phải gần 10 năm sau, tức khoảng năm 2000, Trương Đình mới chính thức kết hôn với Lâm Thoại Dương.

Trương Đình là mỹ nhân hàng đầu xứ Đài. Ảnh: Sohu.

Sau khi về chung nhà, cặp sao thành lập công ty TST chuyên cung cấp các sản phẩm bổ trợ sức khỏe và làm đẹp như tinh chất, mặt nạ chim yến, kem chống nắng, sữa dưỡng thể, thực phẩm chức năng. Năm 2018, TST đứng hạng 1 trong top công ty đóng thuế cao nhất Thượng Hải (Trung Quốc), với số tiền khủng 2,1 tỷ tệ (tương đương 7.400 tỷ đồng). Theo thống kê của tờ Sina, Trương Đình là chủ của 90 công ty, Lâm Thoại Dương có 77 công ty. Họ còn có 28 khoản đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử, tư vấn kinh doanh, bất động sản, công nghệ.

Nhờ đế chế kinh doanh rộng lớn, gia sản của vợ chồng người đẹp Võ Mị Nương Truyền Kỳ không ngừng tăng lên, ước tính khoảng 4,4 tỷ USD (114 nghìn tỷ đồng). Trên truyền thông, Trương Đình cũng không hề giấu giếm sự giàu sang của mình. Cô từng tiết lộ bản thân sở hữu bất động sản rải rác khắp Trung Quốc, giá của mỗi căn biệt thự ít nhất là 20 triệu NDT (71 tỷ đồng).

Trương Đình - Lâm Thoại Dương từng sở hữu khối tài sản 4,4 tỷ USD (114 nghìn tỷ đồng). Ảnh: Sina.

Một trong những căn siêu biệt thự nổi tiếng nhất của Trương Đình nằm ở Thượng Hải (Trung Quốc), rộng tới 1.600 m2, có giá 200 triệu NDT (712 tỷ đồng). "Thú thật là chính tôi còn đi lạc trong căn nhà của mình vì nó quá rộng lớn. Ở nhà tôi nếu muốn tắm thì phải nhắn với bảo mẫu trước 2 tiếng để họ chuẩn bị vì bồn tắm lớn quá phải xả từng ấy thời gian thì nước mới đầy", Trương Đình nói.

Ngoài ra, cô còn từng chi 1,7 tỷ tệ (6.000 tỷ đồng) để mua 1 toà nhà văn phòng tại Thượng Hải (Trung Quốc), dành hẳn 1 tầng tặng cho bạn thân Đào Hồng và 1 tầng tặng cho người đàn em thân thiết Minh Đạo.

Bất động sản bề thế, xa hoa ở trung tâm Thượng Hải thuộc sở hữu của Trương Đình. Ảnh: Xinhuanews.

Bị đóng băng hơn 8.200 tỷ đồng và đuổi khỏi showbiz

Tháng 12/2021, công ty do vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương làm chủ bị Cục Quản lý Giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang, Bắc Kinh (Trung Quốc), kết luận lợi dụng các tổ chức tài chính để chuyển hoặc che giấu các khoản tiền bất hợp pháp, kinh doanh đa cấp trái phép với gần 10 triệu người nạn nhân có liên quan. Cơ quan chức năng ngay lập tức tịch thu 96 bất động sản có giá trị lên đến 1,7 tỷ NDT (hơn 6.000 tỷ đồng) cùng nhiều tiền mặt và tài sản khác của Trương Đình. Sau đó, vợ chồng nữ diễn viên tiếp tục bị phong tỏa khối tài sản 600 triệu NDT (2.200 tỷ đồng).

Theo tờ Sina, vụ án làm giàu bằng thủ đoạn phạm pháp kinh doanh đa cấp của Trương Đình - Lâm Thoại Dương rất phức tạp. Cơ quan chức năng phải phải huy động đến 400 nhân viên pháp lý để tiến hành rà soát và thanh tra cả trăm công ty do hai nghệ sĩ này đứng tên. Sau khi bê bối làm giàu bất chính bị phanh phui, vợ chồng Lâm Thoại Dương - Trương Đình hứng chỉ trích dữ dội của công chúng. Trước làn sóng tẩy chay của dư luận, cặp sao rời quê nhà Đài Loan (Trung Quốc) chuyển sang Singapore sinh sống. Lâm Thoại Dương - Trương Đình khóa sạch tài khoản MXH để tránh bão.

Vợ chồng nữ diễn viên Võ Mị Nương Truyền Kỳ kinh doanh đa cấp lừa đảo 10 triệu người. Ảnh: Sina.

Trong lần hiếm hoi xuất hiện tại sân bay, Trương Đình - Lâm Thoại Dương đeo khẩu trang che kín mặt. Cả hai có thái độ dè dặt, cúi gằm mặt lảng tránh truyền thông và ánh mắt của người xung quanh. Với vết nhơ kinh doanh đa cấp lừa đảo hàng triệu người, Trương Đình trở thành nghệ sĩ có vết nhơ đời tư, bị cấm cửa vĩnh viễn và không thể quay lại showbiz đóng phim.

Sau khi bị cơ quan chức năng phanh phui hành vi làm giàu bất chính, đôi vợ chồng tai tiếng không dám ngẩng mặt khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu