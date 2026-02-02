Bác sĩ thẩm mỹ điểm tên mỹ nhân Hàn được nhiều người "để mắt" nhất, Song Hye Kyo - Kim Tae Hee out-top!

Phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi các đường nét trên gương mặt để có diện mạo hoàn hảo hơn, vốn không phải chuyện lạ ở Hàn Quốc. Khi nói đến diện mạo hoàn mỹ của xứ kim chi, người ta sẽ nghĩ đến ngay những tường thành nhan sắc như Han Ga In, Song Hye Kyo, Jeon Ji Hyun...

Thế nhưng, theo các chuyên gia thẩm mỹ uy tín trong ngành, các minh tinh kể trên không sở hữu vẻ đẹp được nhiều ưa chuộng hướng đến. Thay vào đó, Jang Won Young hay Shin Se Kyung mới là người sở hữu mí mắt, chiếc mũi được nhiều người "để mắt" nhất hiện nay.

1. Mí đôi In-Out-Line

Đây là dáng mí đôi có đường mí nhỏ ở khóe mắt trong và to dần về phần đuôi mắt. Những người nổi tiếng thường được nhắc đến khi nói về kiểu mí này gồm Im Bo Ra, Kang Tae Ri, Suzy, Irene và IU. Trong đó, rất nhiều người trẻ Hàn Quốc đang lấy Im Bo Ra làm hình mẫu để cắt mí đôi theo dáng In-Out-Line. Bác sĩ thẩm mỹ đánh giá Im Bo Ra sở hữu dáng mí mỹ tự nhiên, nhẹ nhàng.

Im Bo Ra là mỹ nhân sở hữu dáng mí mắt tự nhiên được nhiều người "ưa chuộng" thẩm mỹ theo. Ảnh: KoreaBoo.

2. Dáng mí Semi-out line double eyelid

Semi-out line double eyelid (dáng mí mắt hai mí) là kiểu mí đôi song song, không quá sâu hoặc quá nông, chạy sát theo đường mi mắt. Những ngôi sao thường được lấy làm hình mẫu cho kiểu mí này là Jang Won Young (IVE), Sullyoon (NMIXX) và Jennie (BLACKPINK).

Trong đó, Jang Won Young là người nổi tiếng có dáng mí mắt hai mí được nhiều khách hàng yêu thích. Đôi mắt của Jang Won Young được bác sĩ thẩm mỹ khen to tròn, nếp mí vừa phải tạo nên sự cân bằng giữa tự nhiên, dễ thương và sắc nét cho "cửa sổ tâm hồn".

Jang Won Young sở hữu dáng mí mắt hai mí In-outline có nếp gấp sâu, giúp đôi mắt dễ thương và độc đáo hơn. Ảnh: KoreaBoo.

3. Dáng mũi "tự nhiên nhưng nổi bật"

Theo các bác sĩ, ngày nay, khách hàng có xu hướng thích thẩm mỹ những kiểu mũi thoạt nhìn rất tự nhiên, nhưng vẫn có cấu trúc rõ ràng và điểm nhấn lạ mắt. Những người nổi tiếng thường được dùng làm hình mẫu gồm Shin Se Kyung, Minji (NewJeans), Go Youn Jung, Karina và Winter (aespa).

Trong đó, Shin Se Kyung là minh tinh có chiếc mũi được nhiều người "thèm muốn nhất". Oh Jae Hyun - giám đốc thẩm mỹ viện One Peak nổi tiếng ở quận Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) - đánh giá Shin Se Kyung sở hữu hiếc mũi thẳng đặc trưng với vùng mũi hơi rộng hơn bình thường mang đến cảm giác lạ mắt. Kiểu mũi này khiến khuôn mặt trông nhỏ hơn, tạo diện mạo ba chiều và rất ăn ảnh khi lên hình.

Chiếc mũi của Shin Se Kyung được nhiều phụ nữ yêu thích. Ảnh: Nate.



4. Dáng mũi nổi bật (Flashy Nose)

Là kiểu mũi cao, sắc nét, có độ “ăn tiền” thị giác mạnh, tạo ấn tượng rõ rệt. Những gương mặt sở hữu dáng mũi này được nhiều người mong muốn thẩm mỹ giống là nữ diễn viên Yoo Hye Won, Min Hyo Rin. Đặc biệt Yoo Hye Won được xem là người có "chiếc mũi cao nổi bật chuẩn mực" mà nhiều phụ nữ hướng đến.

Yoo Hye Won có dáng mũi Flashy Nose được đánh giá là chuẩn mực cái đẹp trong ngành thẩm mỹ Hàn. Ảnh: KoreaBoo.

Nguồn: KoreaBoo