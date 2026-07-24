Trồng rau, làm vườn tại nhà ngày càng trở thành sở thích được nhiều gia đình yêu thích, đặc biệt là những ai muốn mang thêm mảng xanh vào không gian sống. Không chỉ những căn nhà có sân vườn rộng rãi, nhiều gia đình còn tận dụng sân thượng để tạo nên những khu vườn xanh mát, vừa thư giãn vừa cung cấp nguồn rau sạch cho gia đình. Nhắc đến những khu vườn sân thượng ấn tượng, một tài khoản Douyin ở Trung Quốc khiến nhiều người thích thú với cơ ngơi rộng 150m² tại Thành Đô. Không gian này được phủ kín bởi đủ loại rau xanh, xen kẽ là khu vực nuôi đàn gà, tạo cảm giác như một khu vườn thôn quê thu nhỏ giữa lòng thành phố. Theo chia sẻ, để có được thành quả như hiện tại, gia chủ đã dành suốt 10 năm để xây dựng, chăm sóc và vun đắp khu vườn trên sân thượng này.

Sở hữu diện tích lên tới 150m², khu sân thượng này có không gian rộng rãi để gia chủ trồng đủ loại rau củ quen thuộc như bắp cải, xà lách, cà chua, cà rốt... xen kẽ với các loại cây ăn quả như nho, dưa hấu, dâu tây... Để tận dụng tối đa diện tích, gia chủ khéo léo phân chia khu vực trồng trọt vô cùng khoa học: chậu cây được bố trí theo từng tầng cao thấp, những loại cây leo được làm giàn riêng, tạo nên không gian xanh mát nhưng vẫn gọn gàng, đẹp mắt. Nhờ có diện tích ngoài trời rộng thoáng cùng nguồn ánh sáng tự nhiên dồi dào, khu vườn sân thượng luôn tràn đầy sức sống, cây cối phát triển xanh tốt quanh năm.

Khu vườn sân thượng còn được đầu tư thêm cả nhà kính, tạo cảm giác chuyên nghiệp chẳng khác gì một khu canh tác thu nhỏ. Từng khu vực đều được bố trí chỉn chu, cho thấy sự chăm chút và tâm huyết của gia chủ trong suốt nhiều năm vun đắp. Lượng rau củ, trái cây tại đây nhiều đến mức gia chủ có thể thu hoạch liên tục mà không lo thiếu. Nhìn khu vườn tràn đầy sức sống này, có cảm giác chủ nhà chẳng cần phải đi chợ, bởi ngay trong vườn đã có đủ loại rau xanh, cây trái tươi ngon để sử dụng mỗi ngày.

Bên cạnh những loại cây cối, rau củ xanh tốt, khu vườn sân thượng còn là nơi gia chủ nuôi thêm một đàn gà. Khu vực chuồng trại được thiết kế khoa học, vừa đảm bảo không gian sinh hoạt cho đàn gà, vừa hạn chế tối đa mùi hôi và ảnh hưởng đến khu vực trồng trọt xung quanh. Nhờ cách bố trí hợp lý, gia chủ vừa có thể thu hoạch trứng sạch mỗi ngày, vừa duy trì được một không gian sân vườn thoáng đãng, sạch sẽ.