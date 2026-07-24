Đừng chỉ lắp chậu rửa mặt theo kiểu cũ: 5 xu hướng thiết kế đang được nhiều gia đình áp dụng để phòng tắm đẹp như khách sạn

Trong nhiều năm, mẫu tủ lavabo đặt sàn kết hợp chậu sứ truyền thống vẫn là lựa chọn phổ biến. Tuy nhiên, xu hướng thiết kế nội thất hiện nay đã thay đổi đáng kể. Các mẫu chậu rửa mới không chỉ hướng đến tính thẩm mỹ mà còn tối ưu khả năng vệ sinh, lưu trữ và trải nghiệm sử dụng.

Dưới đây là những xu hướng thiết kế chậu rửa mặt đang được nhiều kiến trúc sư và gia chủ lựa chọn.

1. Chậu rửa treo tường và khu rửa mặt tách khỏi phòng tắm lên ngôi

Nếu như trước đây chậu rửa thường gắn liền với tủ đặt sàn thì hiện nay, thiết kế treo tường đang trở thành lựa chọn được ưa chuộng.

Ưu điểm lớn nhất của kiểu thiết kế này là tạo cảm giác không gian thông thoáng hơn. Phần sàn bên dưới hoàn toàn thông thoáng nên việc lau dọn trở nên dễ dàng, robot hút bụi cũng có thể di chuyển thuận tiện mà không gặp vật cản.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình còn lựa chọn đưa khu vực lavabo ra bên ngoài phòng tắm, đặt ở hành lang hoặc khoảng chuyển tiếp trước cửa nhà vệ sinh.

Giải pháp này đặc biệt phù hợp với căn hộ diện tích nhỏ vì giúp tách biệt khu vực khô và khu vực ướt. Buổi sáng, một người có thể sử dụng phòng vệ sinh trong khi người khác vẫn đánh răng, rửa mặt hoặc trang điểm mà không phải chờ đợi.

2. Ưu tiên thiết kế tối giản nhưng có điểm nhấn

Không còn những mẫu chậu rửa vuông vức quen thuộc, nhiều thiết kế hiện nay hướng đến các đường nét mềm mại và tối giản.

Các mẫu chậu âm bàn được nhiều người yêu thích nhờ bề mặt liền mạch, dễ vệ sinh và mang lại cảm giác cao cấp. Việc không có nhiều khe hở cũng giúp hạn chế bám bẩn quanh khu vực lavabo.

Trong khi đó, những mẫu chậu lấy cảm hứng từ hình dáng tự nhiên như viên sỏi, giọt nước hoặc thiết kế bất đối xứng đang trở thành điểm nhấn cho phòng tắm hiện đại.

Kết hợp cùng mặt đá, gỗ tự nhiên hoặc khung kim loại sơn tĩnh điện, khu vực lavabo trở thành một chi tiết trang trí thay vì chỉ là nơi phục vụ sinh hoạt.

Với những người yêu thích phong cách cổ điển, vòi nước màu đồng, gương viền kim loại ánh vàng hay gạch họa tiết vintage vẫn là lựa chọn tạo nên vẻ sang trọng mà không lỗi thời.

3. Lưu trữ thông minh để mặt bàn luôn gọn gàng

Một phòng tắm đẹp không chỉ đến từ vật liệu hay màu sắc mà còn nằm ở khả năng giấu đồ hiệu quả.

Thay vì đặt hàng loạt chai lọ trên mặt bàn, nhiều thiết kế mới tích hợp hệ thống lưu trữ ngay phía sau gương hoặc bên trong các hộc âm tường.

Các mẫu tủ lavabo cũng chuyển dần từ cửa mở truyền thống sang hệ thống ngăn kéo toàn phần. Khi kéo ra, toàn bộ vật dụng đều hiển thị rõ ràng, giúp dễ tìm kiếm và tận dụng tối đa không gian lưu trữ.

Một số chi tiết nhỏ cũng góp phần tạo nên sự khác biệt như:

- Giá treo khăn tích hợp vào cạnh tủ.

- Ổ cắm điện được giấu kín trong hộc tủ.

- Giá để máy sấy tóc âm tường.

- Phụ kiện gắn nam châm giúp cất giữ vật dụng gọn gàng hơn.

Những giải pháp này giúp mặt bàn luôn sạch sẽ, tạo cảm giác phòng tắm rộng và ngăn nắp hơn.

4. Đầu tư vào ánh sáng để nâng tầm trải nghiệm

Ánh sáng đang trở thành yếu tố được chú trọng trong thiết kế phòng tắm hiện đại.

Thay vì chỉ sử dụng một bóng đèn trần, nhiều gia đình lắp thêm dải LED phía sau gương hoặc phía dưới tủ lavabo để tạo hiệu ứng ánh sáng dịu nhẹ.

Nguồn sáng gián tiếp không chỉ giúp việc trang điểm, cạo râu hay chăm sóc da thuận tiện hơn mà còn mang lại cảm giác thư giãn như trong khách sạn hoặc spa.

Ngoài ra, gương khổ lớn cũng là một "bí quyết" quen thuộc của các kiến trúc sư. Một chiếc gương kéo dài gần hết chiều ngang bức tường có thể khiến phòng tắm nhỏ trông rộng hơn đáng kể.

5. Mạnh dạn sử dụng màu sắc để tạo cá tính

Gam trắng vẫn luôn là lựa chọn an toàn cho phòng tắm. Tuy nhiên, những năm gần đây, xu hướng sử dụng màu sắc nổi bật đang được nhiều gia chủ yêu thích.

Một chiếc lavabo màu đỏ đất, xanh rêu, xám đậm hoặc cam đất có thể trở thành điểm nhấn giúp không gian bớt đơn điệu.

Tương tự, việc kết hợp đá tự nhiên có vân nổi bật với kính màu hoặc gạch ốp tường cá tính cũng giúp phòng tắm mang dấu ấn riêng thay vì giống các thiết kế đại trà.

Điều quan trọng là giữ sự cân bằng giữa màu sắc và vật liệu để không gian vẫn hài hòa, dễ sử dụng lâu dài.

Chỉ thay đổi khu vực lavabo cũng có thể làm mới cả phòng tắm

Ngày nay, chậu rửa mặt không còn đơn thuần là nơi phục vụ nhu cầu vệ sinh cá nhân mà đã trở thành một phần quan trọng trong thiết kế nội thất.

Từ chậu treo tường, khu rửa mặt tách riêng, hệ thống lưu trữ thông minh cho tới ánh sáng và màu sắc, mỗi thay đổi nhỏ đều góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Nếu đang có kế hoạch cải tạo nhà, bạn không nhất thiết phải sửa toàn bộ phòng tắm. Chỉ cần đầu tư đúng vào khu vực lavabo với thiết kế phù hợp, không gian có thể trở nên hiện đại, gọn gàng và tiện nghi hơn rất nhiều.