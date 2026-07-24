Cây trước cửa nhà không chỉ có tác dụng trang trí mà còn tạo ấn tượng đầu tiên khi gia chủ trở về hoặc đón khách. Trong phong thủy, khu vực này được xem là nơi tiếp nhận và dẫn nguồn năng lượng từ bên ngoài vào không gian sống.

Vì vậy, cây đặt tại lối vào cần khỏe mạnh, gọn gàng và tạo cảm giác chào đón. Những cây héo úa, quá khổ, có gai nhọn hoặc chứa chất gây kích ứng được cho là không phù hợp với vị trí này.

5 loại cây không nên đặt trước cửa nhà

1. Cây xương rồng

Cây xương rồng trồng trước nhà (Ảnh minh họa).

Xương rồng có nhiều hình dáng độc đáo, dễ sống và không đòi hỏi chăm sóc thường xuyên. Tuy nhiên, những chiếc gai nhọn khiến loại cây này đứng đầu danh sách cây không nên bố trí tại cửa ra vào.

"Những chiếc gai không chỉ có thể đâm vào da mà còn tạo cảm giác phòng thủ, mạnh mẽ, khiến ngôi nhà giống một pháo đài hơn là không gian chào đón" , chuyên gia thiết kế nội thất Magda Callery chia sẻ với tạp chí với Homes & Gardens.

Xét về sinh hoạt, người ra vào cũng có thể vô tình quệt tay, mắc quần áo hoặc bị gai đâm.

2. Cây trầu bà lá xẻ

Cây trầu bà lá xẻ (Ảnh minh họa).

Trầu bà lá xẻ, còn được biết đến với tên monstera, có những chiếc lá lớn, tròn và xanh tốt. Hình dáng này không bị xem là bất lợi trong phong thủy, nhưng kích thước của cây có thể trở thành vấn đề.

"Một cây quá lớn, phát triển um tùm sẽ che chắn lối vào, khiến không gian trở nên chật chội và thiếu thân thiện. Năng lượng tốt cần có khoảng trống để lưu chuyển" , chuyên gia Callery nói.

Nếu phải lách qua tán cây mỗi khi ra vào, gia chủ nên chuyển cây sang phòng khách hoặc khu vực rộng hơn.

3. Cây nha đam

Cây nha đam (Ảnh minh họa).

Nha đam có nhiều công dụng và tương đối dễ trồng, nhưng lá cây có mép nhọn, dễ tạo cảm giác cứng và sắc khi đặt tại nơi đón khách.

"Bên cạnh việc có hình dáng sắc nhọn, nha đam còn có thể gây độc cho chó" , chuyên gia phong thủy Suzanne Roynon lưu ý.

Loại cây này cũng cần nhiều ánh sáng, trong khi lối vào của nhiều ngôi nhà thường nhỏ và thiếu nắng. Theo chuyên gia Roynon, nếu thực sự cần dùng nha đam để xử lý những vết bỏng nhẹ, gia chủ chỉ nên đặt một chậu nhỏ cùng các loại cây trong bếp.

4. Cây môn trường sinh

Môn trường sinh (Ảnh minh họa).

Môn trường sinh có lá lớn, hình bầu dục và phát triển hướng lên trên. Cây cũng có thể sống trong điều kiện ánh sáng yếu.

Tuy nhiên, chuyên gia Roynon cho biết lá của cây chứa tinh thể canxi oxalat, có thể gây kích ứng da và mắt nếu tiếp xúc không đúng cách, đồng thời gây độc cho vật nuôi nếu bị nhai hoặc nuốt phải.

5. Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ (Ảnh minh họa).

Cây lưỡi hổ gây nhiều tranh luận trong phong thủy. Một số người cho rằng những chiếc lá vươn thẳng tượng trưng cho sức mạnh và khả năng bảo vệ ngôi nhà. Tuy nhiên, cũng có chuyên gia không khuyến khích đặt cây ngay trước cửa vì hình dáng giống lưỡi kiếm.

"Cây lưỡi hổ tạo ra thứ được gọi là năng lượng cắt. Điều này có thể liên tưởng đến sự khó chịu, những cuộc trò chuyện không thuận lợi hoặc hiểu lầm" , chuyên gia Roynon nói.

Cây trước cửa nhà nên đáp ứng điều gì?

Theo các chuyên gia, không nhất thiết phải loại bỏ toàn bộ cây xanh khỏi lối vào. Một khoảng cửa không có cây có thể rộng rãi, nhưng cũng dễ trở nên trống trải và thiếu sức sống.

Điều quan trọng là lựa chọn cây có kích thước phù hợp, không che lối đi, không có gai nguy hiểm và được chăm sóc khỏe mạnh. Cây héo, lá rụng hoặc chậu đất bẩn không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn tạo cảm giác thiếu chăm chút.

"Hãy luôn giữ khu vực lối vào sạch sẽ, thông thoáng và không bừa bộn. Trong quan niệm phong thủy, đây là nơi đón nguồn năng lượng từ bên ngoài, vì vậy cách bố trí cần tạo cảm giác gọn gàng, dễ chịu và chào đón" , chuyên gia Roynon nhắn nhủ.

Các nhận định về dòng năng lượng ở trên thuộc quan niệm phong thủy, không phải kết luận khoa học. Tuy nhiên, những lưu ý về gai nhọn, chất gây kích ứng, độc tính với vật nuôi và cây che chắn lối đi vẫn có giá trị thực tế khi lựa chọn cây trồng trước cửa nhà.

Nguồn: Homes & Gardens