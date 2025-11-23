Phản ứng lạ của tình tin đồn kém 6 tuổi khi vừa nghe đến tên Chi Pu

Thời gian gần đây, Tuấn Ngọc và Chi Pu đang là cặp đôi được cư dân mạng réo tên liên tục vì loạt hint hẹn hò. Trước loạt hint gây bàn tán, cả hai không chỉ không lên tiếng mà còn thoải mái cùng nhau sang Thái Lan để cổ vũ cho Hương Giang tại Miss Universe.

Giữa lúc tin đồn chưa có lời giải, Tuấn Ngọc lại gây chú ý với phản ứng tại một sự kiện mới đây. Cụ thể, khi được hỏi về chuyến đi Thái Lan với Chi Pu, Nam vương sinh năm 1999 lập tức quay mặt hướng khác và từ chối trả lời vì cho rằng "câu này hơi nhạy cảm".

Phản ứng của Tuấn Ngọc khi vừa nghe đến Chi Pu (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Khoảnh khắc Tuấn Ngọc né tránh chỉ kéo dài vài giây nhưng đủ để trở thành chủ đề nóng. Nhiều người cho rằng nam người mẫu đang muốn bảo vệ đời tư, tránh để tin đồn lan rộng và gây ảnh hưởng không cần thiết.

Tuy nhiên, không ít netizen lại cho rằng việc im lặng chỉ khiến tin đồn thêm mập mờ. Theo cư dân mạng, nếu Tuấn Ngọc đưa ra câu trả lời rõ ràng - phủ nhận hoặc lên tiếng - thì loạt đồn đoán xoay quanh cả hai sẽ sớm được dập tắt. Thái độ né tránh lại vô tình khiến nghi vấn hẹn hò giữa Tuấn Ngọc và Chi Pu thêm bàn tán.

Phản ứng né tránh của Tuấn Ngọc khiến tin đồn hẹn hò với Chi Pu thêm bàn tán

Thời gian qua, mạng xã hội liên tục rôm rả trước những khoảnh khắc tương tác giữa Chi Pu và Nam vương Phạm Tuấn Ngọc. Cả hai trở thành tâm điểm chú ý sau khi cùng góp mặt trong một chương trình và để lộ loạt chi tiết khiến dân tình khó thể bỏ qua.

Trên các diễn đàn, netizen liên tục chia sẻ những đoạn clip tổng hợp lại loạt khoảnh khắc thân thiết của cả hai. Từ cảnh Chi Pu và Tuấn Ngọc ngồi cạnh nhau trò chuyện, cùng di chuyển trên xe, dạo chợ đến lúc thực hiện thử thách chung, cả hai đều thể hiện độ ăn ý đáng chú ý. Sự thoải mái trong giao tiếp, ánh mắt trao qua lại và những hành động chăm sóc nho nhỏ khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến một couple thực thụ.

Không dừng lại ở chương trình, cả hai còn khá tự nhiên đăng tải hình ảnh riêng của đối phương trên trang cá nhân. Bất kỳ khoảnh khắc nào xuất hiện chung giữa Chi Pu và Tuấn Ngọc đều lập tức gây sốt, được dân mạng bàn luận sôi nổi. Những chi tiết này càng khiến nghi vấn hẹn hò trở nên rầm rộ hơn, dù người trong cuộc vẫn chọn cách im lặng.

Các fan tổng hợp những khoảnh khắc ngọt ngào của Chi Pu và Tuấn Ngọc trong show

Không chỉ để lộ nhiều dấu hiệu đáng chú ý khi tham gia chung một chương trình, Chi Pu và Tuấn Ngọc còn tiếp tục gây xôn xao khi cùng xuất hiện tại Thái Lan. Cả hai đều có mặt để cổ vũ Hương Giang trong hành trình tại Miss Universe, càng khiến nghi vấn hẹn hò thêm rầm rộ.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, dân mạng nhanh chóng soi ra việc Chi Pu thường xuyên đứng cạnh Tuấn Ngọc ở mọi khung hình. Điều gây chú ý hơn cả là trên trang Facebook có hơn 8,9 triệu người theo dõi, Chi Pu chỉ đăng duy nhất một bức ảnh chụp riêng cùng Tuấn Ngọc. Nam vương sinh năm 99 sau đó cũng chia sẻ lại khoảnh khắc này trên trang cá nhân, càng khiến dân tình bàn tán không ngừng.

Chi Pu và Tuấn Ngọc kè kè nhau trong chuyến đi Thái Lan cổ vũ Hương Giang

Là một trong những mỹ nhân được săn đón nhất nhì Vbiz, không khó hiểu khi mọi động thái của Chi Pu được dân mạng dành nhiều sự chú ý. Bên cạnh những sản phẩm âm nhạc, các hoạt động giải trí thì chuyền đời tư tình cảm của nữ ca sĩ cũng là đề tài được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Trước đây, Chi Pu từng trải qua nhiều mối tình khiến giới truyền thông phải tốn không ít giấy mực. Tuy nhiên, kể từ nghi vấn hẹn hò thiếu gia giàu có vào năm 2023, Chi Pu dần kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm.

Tuấn Ngọc gây ấn tượng bởi ngoại hình điển trai, chiều cao lý tưởng cùng phong thái tự tin trên sân khấu. Anh sở hữu body chuẩn chỉnh cùng thần thái nam tính, cuốn hút. Không chỉ gây chú ý ở các phần thi trình diễn, Tuấn Ngọc còn ghi điểm với lối giao tiếp lịch thiệp và tinh thần cầu tiến.

Sau khi đăng quang Á vương quốc tế, anh tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và là gương mặt sáng giá trong làng mẫu nam thế hệ mới. Tuấn Ngọc từng có mối tình 3 năm với Hương Liên. Cả hai chia tay vào tháng 1/2025, đến tháng 6/2025 thì đàng gái lên xe hoa với thiếu gia.