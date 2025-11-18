Văn Mai Hương không thể trả lời câu hỏi "làm thân với Chi Pu khi nào"

Buổi họp báo ra mắt album phòng thu thứ 5 Giai Nhân và MV chủ đề Vườn Hồng của Văn Mai Hương vào chiều ngày 17/11 đã trở thành tâm điểm bùng nổ của truyền thông, nhưng không chỉ bởi âm nhạc. "Cú twist" lớn nhất, gây chấn động nhất chính là sự xuất hiện của Chi Pu với tư cách nghệ sĩ hợp tác. Giữa lúc sự ngỡ ngàng của khán giả còn chưa kịp lắng xuống, Văn Mai Hương lại tiếp tục khiến bầu không khí trở nên "nóng" hơn bao giờ hết bằng một động thái lảng tránh đầy khéo léo trước câu hỏi về mối quan hệ của cả hai.

Câu trả lời của Văn Mai Hương

Khi được Ali Hoàng Dương đặt câu hỏi trực diện: “Văn Mai Hương và Chi Pu trở nên thân thiết từ khi nào?”, nữ ca sĩ bất ngờ bật cười và đáp: “Bây giờ, Hương xin phép được trả lời câu hỏi này riêng tư được không?”. Sau vài giây ngập ngừng, cô tiếp lời : “Rồi, Hương trả lời xong rồi đó!”. Văn Mai Hương còn khẳng định rằng những thắc mắc về mối quan hệ giữa cả hai sẽ được hé lộ trong phần hậu trường của MV Vườn Hồng.

Văn Mai Hương không trả lời về thời điểm làm lành với Chi Pu

Câu trả lời dí dỏm nhưng dứt khoát đã biến khoảnh khắc căng thẳng thành tình huống gây cười. Tuy nhiên, chính sự lảng tránh này lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn: liệu cả hai đã làm lành từ lâu nhưng giữ kín, hay chỉ mới “bình thường hóa” quan hệ để phục vụ dự án âm nhạc?

Van Mai Hương cho biết chưa từng ghét Chi Pu

Về mối quan hệ với Chi Pu, Văn Mai Hương lại thẳng thắn bộc bạch: "Mọi người hay nghĩ là tôi ghét Chi, nhưng mà tôi chưa bao giờ ghét Chi hết. Kể cả là hành trình của Chi ở trong Đạp Gió, thì tôi cũng thường xuyên xem và cảm thấy rất nể phục Chi. Còn về trước đây thì tôi nghĩ là ai cũng sẽ có... Cá nhân tôi bước vào nghề từ những năm 16-17 tuổi, trên hành trình đấy thì đôi khi sẽ có những lúc mình va vấp, bộc phát cảm xúc. Tôi nghĩ tôi cũng đã trải qua những cái điều mà giống như Chi, tương tự Chi. Đôi khi mình có những cảm xúc nhất thời. Càng lớn, tất nhiên là bây giờ chưa thể nói được mình là quá trưởng thành để hoàn hảo, nhưng ngày một cải thiện bản thân, tôi nhìn nhận vấn đề một cách bao dung hơn, cũng như có những góc nhìn khác hơn. Để đồng hành cùng Chi ra sản phẩm này, chúng tôi phải tìm được ở nhau nguồn năng lượng có thể đi chung...".

Ở phía Chi Pu, cô dành nhiều lời khen ngợi thái độ làm nghề, ngưỡng mộ Văn Mai Hương dù 8 năm trước đàn chị có động thái “đụng chạm”. Khi đề cập đến vấn đề so sánh năng lực giữa hai nghệ sĩ, Chi Pu trả lời đầy tự tin. Chi Pu cho biết cô ý thức rất rõ về việc mình sẽ hợp tác cùng ai khi nhận lời tham gia dự án lần này. Theo cô, Văn Mai Hương là một ca sĩ có nền tảng thanh nhạc tốt và nhiều kinh nghiệm hơn, vì vậy đây là cơ hội để bản thân học hỏi khi đứng chung với một vocalist đúng nghĩa. Chi Pu cũng cho rằng sự kết hợp giữa một người thiên về giọng hát và một người mạnh về trình diễn là môi trường phù hợp để cả hai bổ trợ cho nhau.

Văn Mai Hương chủ động mời Chi Pu góp giọng trong ca khúc Vườn Hồng được xem là mà "lò vi sóng" hot nhất hiện tại, xóa tan ồn ào năm xưa

Sự tò mò của dư luận về mối quan hệ của cả hai là có cơ sở, bởi trong quá khứ, hai nữ ca sĩ từng vướng ồn ào. 8 năm trước, vào thời điểm năm 2017, khi Chi Pu bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực ca hát và vấp phải nhiều tranh luận trái chiều. Giữa lúc đó, Văn Mai Hương đã có những phát ngôn công khai, được dư luận cho là nhắm vào Chi Pu, thể hiện sự không đồng tình với việc "hotgirl đi hát".

Tưởng chừng mối quan hệ của cả hai nằm ở hai phe đối đầu nhau. Nhưng sau 8 năm, việc Văn Mai Hương chủ động mời Chi Pu góp giọng trong ca khúc Vườn Hồng được xem là mà "lò vi sóng" hot nhất hiện tại, xóa tan ồn ào năm xưa. Chính vì vậy, việc Văn Mai Hương từ chối tiết lộ thời điểm họ bình thường hóa quan hệ khiến công chúng đặt nhiều dấu hỏi về mối liên hệ thực sự giữa hai nghệ sĩ.

Việc Văn Mai Hương mời Chi Pu tham gia được xem là bước đi truyền thông thông minh, giúp album tạo sức nóng ngay từ khi chưa phát hành

Bỏ qua những nghi vấn, Vườn Hồng vẫn là một sản phẩm âm nhạc được đánh giá cao. Đây tiếp tục là sự hợp tác của Văn Mai Hương với “phù thủy âm nhạc” Hứa Kim Tuyền. Việc chọn Vườn Hồng làm MV chủ đề cho album và mời Chi Pu tham gia được xem là bước đi truyền thông thông minh, giúp album tạo sức nóng ngay từ khi chưa phát hành.

Sự kết hợp giữa một giọng ca nội lực, chuyên trị những bản ballad sâu lắng như Văn Mai Hương và một người có khả năng trình diễn, tạo xu hướng như Chi Pu đã mang đến một sản phẩm vừa đã tai vừa đã mắt. Dù Văn Mai Hương có trả lời câu hỏi về tình bạn của họ hay không, thì việc cả hai từng đứng ở hai đầu chiến tuyến nay lại hòa giọng trong cùng một sản phẩm âm nhạc là câu trả lời thú vị nhất cho sự trưởng thành và thay đổi của cả hai, cũng như sự khó đoán của Vpop.