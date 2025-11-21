Chi Pu lại bóng gió ai mà phải đính chính về Văn Mai Hương?

Sau 8 năm xảy ra vụ ồn ào nghi "đá xéo" nhau, Văn Mai Hương và Chi Pu công khai làm lành. Như vậy, trong năm 2025, Chi Pu đã có 2 màn "thân lại từ đầu" gây bão với Quỳnh Anh Shyn và Văn Mai Hương. Cứ tưởng mọi thứ đang diễn ra êm đẹp, Vbiz có đôi chị chị em em từ giận hoá thương thì Chi Pu Lại có động thái gây bàn tán trên Threads.

Theo đó, vào tối muộn 19/11, Chi Pu đăng đàn: "Mối quan hệ chỉ có ý nghĩa khi xuất phát từ sự chân thành. Còn nếu đến với nhau vì mục đích sử dụng, thì đó chỉ là cuộc trao đổi lạnh lùng". Không khó để nhận ra đây là kiểu status dễ tạo liên tưởng, nhất là khi nó xuất hiện ngay sau khi cô công khai hợp tác với Văn Mai Hương - người từng dính nghi vấn "cạch mặt" nhiều năm trước. Cư dân mạng bắt đầu bình luận suy đoán và thậm chí có ý cho rằng Chi Pu đang… bóng gió "ai đó" khi chơi lại với nhau không lâu.

Trước con bão ngày càng rầm rộ, Chi Pu cuối cùng phải lên tiếng đính chính ngay dưới bài đăng. Ngay sáng 20/11, Chi Pu giải thích: "Luyên thuyên đúc kết về cuộc đời thôi các mình, vô tình làm người này người kia hiểu lầm. Tính xoá cho đỡ suy diễn mà sợ xoá thành suy diễn hơn… nên đính chính là không có liên quan tới Hương đâu mọi người. Chị em hợp tác hoàn toàn vui vẻ ạ".

Màn giải thích vừa thẳng thắn vừa dí dỏm đã phần nào "dập lửa", khẳng định rõ ràng rằng status triết lý kia không nhằm nhắc đến Văn Mai Hương hay bất kỳ mối quan hệ nào trong showbiz. Sự hợp tác mới của cả hai đang được khán giả ủng hộ mạnh mẽ, không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu căng thẳng nào như đồn đoán.

Vào năm 2017, khi Chi Pu quyết định debut với vai trò ca sĩ, Văn Mai Hương từng đăng tải dòng trạng thái thể hiện quan điểm cá nhân về một đoạn clip hát live viral trên mạng xã hội. Cụ thểm, Văn Mai Hương viết: "Mới xem xong một đoạn clip hát live rất tự tin của một bạn xin phép không thể gọi là 'ca sĩ đồng nghiệp' nổi... như một trò đùa. "Đất nước này - Ai cầm mic lên cũng thành ca sĩ... một sự sỉ nhục thực sự cho nghề và danh dự của những người làm nghề chân chính như tôi!". Thời điểm đó cư dân mạng đã liên hệ ngay đến Chi Pu khi phát ngôn "Ở Việt Nam cứ cầm mic lên đã là ca sĩ rồi" đang là tâm điểm dư luận.

Cho đến mới đây, Chi Pu và Văn Mai Hương phối hợp ra mắt dự án mới. Tại sự kiện, Văn Mai Hương chia sẻ: "Mọi người hay nghĩ là tôi ghét Chi, nhưng mà tôi chưa bao giờ ghét Chi hết. Kể cả là hành trình của Chi ở trong Đạp Gió, thì tôi cũng thường xuyên xem và cảm thấy rất nể phục Chi. Còn về trước đây thì tôi nghĩ là ai cũng sẽ có... Cá nhân tôi bước vào nghề từ những năm 16-17 tuổi, trên hành trình đấy thì đôi khi sẽ có những lúc mình va vấp, bộc phát cảm xúc. Tôi nghĩ tôi cũng đã trải qua những cái điều mà giống như Chi, tương tự Chi. Đôi khi mình có những cảm xúc nhất thời. Càng lớn, tất nhiên là bây giờ chưa thể nói được mình là quá trưởng thành để hoàn hảo, nhưng ngày một cải thiện bản thân, tôi nhìn nhận vấn đề một cách bao dung hơn, cũng như có những góc nhìn khác hơn. Để đồng hành cùng Chi ra sản phẩm này, chúng tôi phải tìm được ở nhau nguồn năng lượng có thể đi chung...".

Liên quan đến sự tái hợp này, Chi Pu thổ lộ: "(Trước đây) Chi cũng đã được mời. Lúc đó thực sự là Chi cảm thấy có vẻ như sản phẩm đấy nó vẫn chưa phải là sản phẩm phù hợp, chưa là thời điểm mà hai chị em có thể bén duyên với nhau. Nhưng mà tới bây giờ, khi mà Hương và Tuyền mở lời, Chi nghe nhạc xong, Chi chỉ nhắn đúng một câu thôi: "Chơi luôn". Lý do của Chi rất là đơn giản. Chi thì tập trung vào những thứ nó thiên về cảm giác về nghệ thuật và chuyên môn từ Hương. Tại vì Hương là một người đã hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật rất lâu rồi, sự nỗ lực và bền bỉ của Hương luôn là một cái điều mà Chi cảm thấy ngưỡng mộ".

Cả hai còn đánh dấu màn tái hợp này bằng dự án mới



