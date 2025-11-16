Chi Pu đã có tình mới, là 1 Nam Vương?

Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục rộn ràng trước loạt khoảnh khắc tương tác của Chi Pu và Nam vương Phạm Tuấn Ngọc. Cặp đôi trở thành chủ đề bàn tán sau khi cùng tham gia chung một chương trình và để lộ nhiều hint khiến netizen không thể làm ngơ.

Trên các diễn đàn, cộng đồng mạng tổng hợp nhiều đoạn clip cho thấy Chi Pu và Tuấn Ngọc liên tục xuất hiện cạnh nhau trong show chung. Cả hai khi thì nói chuyện thân thiết, lúc thì có những hành động chăm sóc dễ thương. Từ khoảnh khắc cùng ngồi xe, nói chuyện ở chợ, đến lúc thực hiện thử thách chung, cả hai tạo cảm giác khá ăn ý.

Không chỉ trong show, cả Chi Pu và Tuấn Ngọc khá thoải mái chia sẻ hình riêng của nhau trên trang cá nhân. Và bất kỳ khoảnh khắc chung nào giữa cả hai đều gây sốt.

Loạt khoảnh khắc ngọt ngào của Chi Pu và Tuấn Ngọc khiến cư dân mạng rôm rả. Nhiều khán giả còn "đẩy thuyền" không ngừng vì độ đẹp đôi của cả hai. Dưới các đoạn clip của Chi Pu và Tuấn Ngọc, một số fan còn đùa rằng: "Tuấn Ngọc nhìn Chi Pu bằng ánh mắt khác", "Cỡ này không đẩy thuyền mới lạ", "Nhìn cứ tình kiểu gì ấy",...

Dù loạt hint khiến dân mạng bận rộn "gán ghép", nhưng mối quan hệ giữa Chi Pu và Tuấn Ngọc vẫn chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào. Thực tế, cả hai có thể chỉ đơn giản là chị em hợp tính trong chương trình, hoặc chỉ thân thiết đúng chất đồng nghiệp.

Những khoảnh khắc đẹp, tự nhiên và thoải mái giữa Chi Pu và Tuấn Ngọc khiến người hâm mộ thích thú và thoải mái "đẩy thuyền" cho vui. Còn chuyện có thật sự tiến triển thành tình cảm hay không, có lẽ chỉ người trong cuộc mới rõ.

Là một trong những mỹ nhân được săn đón nhất nhì Vbiz, không khó hiểu khi mọi động thái của Chi Pu được dân mạng dành nhiều sự chú ý. Bên cạnh những sản phẩm âm nhạc, các hoạt động giải trí thì chuyền đời tư tình cảm của nữ ca sĩ cũng là đề tài được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Trước đây, Chi Pu từng trải qua nhiều mối tình khiến giới truyền thông phải tốn không ít giấy mực. Tuy nhiên, kể từ nghi vấn hẹn hò thiếu gia giàu có vào năm 2023, Chi Pu dần kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm.



Trước Tuấn Ngọc, Chi Pu từng được "đẩy thuyền" với MONO. Cả hai cũng bị soi ra loạt chi tiết trùng hợp đáng chú ý. Từ việc cùng check-in, cùng xuất hiện trong hội bạn thân, cho đến lần sang Trung Quốc cùng thời điểm, tất cả đã khiến câu chuyện phán đoán càng thêm phần đáng ngờ. Dù vậy, Chi Pu và MONO không lên tiếng về những đồn đoán tình cảm.

Chi Pu và MONO từng gây bàn tán vì nghi vấn tình cảm

Tuấn Ngọc gây ấn tượng bởi ngoại hình điển trai, chiều cao lý tưởng cùng phong thái tự tin trên sân khấu. Anh sở hữu body chuẩn chỉnh cùng thần thái nam tính, cuốn hút. Không chỉ gây chú ý ở các phần thi trình diễn, Tuấn Ngọc còn ghi điểm với lối giao tiếp lịch thiệp và tinh thần cầu tiến.

Sau khi đăng quang Á vương quốc tế, anh tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và là gương mặt sáng giá trong làng mẫu nam thế hệ mới. Tuấn Ngọc từng có mối tình 3 năm với Hương Liên. Cả hai chia tay vào tháng 1/2025, đến tháng 6/2025 thì đàng gái lên xe hoa với thiếu gia.