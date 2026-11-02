Phản ứng của Trấn Thành trước chuyện tình 14 năm của nam ca sĩ nổi tiếng

Tập 5 Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 mang đến nhiều bất ngờ khi các mascot thuộc bảng B bước vào vòng tranh tài tiếp theo. Với chủ đề "Khai quật lịch sử tìm kiếm", chương trình chứng kiến những màn biến hóa trong cách chọn bài, xử lý giọng hát và cả những tình huống khiến ban cố vấn phải liên tục thay đổi suy luận.

Đồng hành cùng dàn cố vấn trong tập này là hai khách mời Ali Hoàng Dương và Pháp Kiều. Nếu Ali Hoàng Dương tự tin khẳng định chỉ cần mascot cất giọng, thậm chí "thở ra" là có thể nhận diện danh tính, Pháp Kiều lại thể hiện sự nhạy bén với những màu sắc âm nhạc mới. Tuy nhiên, tâm điểm của tập phát sóng chính là màn tháo mặt nạ của DOL-LA-LA. Danh tính Quân A.P được xác nhận, khép lại hành trình của nam ca sĩ tại bảng B.

Quân A.P chính thức lộ diện, tiết lộ chuyện tình kéo dài 14 năm

Sau hai vòng tranh tài, DOL-LA-LA trở thành mascot tiếp theo phải tháo mặt nạ. Không nằm ngoài dự đoán của phần lớn ban cố vấn, nhân vật đứng sau lớp hóa trang chính là ca sĩ Quân A.P.

Trước thời điểm công bố kết quả, MIN và Bích Phương đều đưa ra đáp án Quân A.P, trong khi Song Luân nghiêng về Anh Quân Idol. Đáng chú ý, Trấn Thành ban đầu cũng ghi tên Quân A.P nhưng sau đó gạch bỏ để thay bằng HYO. Khi danh tính thật được tiết lộ, Trấn Thành nhận xét Quân A.P sở hữu chất giọng đặc trưng, chỉ cần cất tiếng hát đã đủ khiến nhiều người nhận ra.

Bên cạnh màn lộ diện, câu chuyện tình cảm của nam ca sĩ cũng trở thành điểm nhấn. Theo những thông tin được chia sẻ tại chương trình, Quân A.P có chuyện tình kéo dài 14 năm với người yêu. Sự gắn bó bền bỉ ấy khiến ban cố vấn không khỏi bất ngờ và bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Nói về hành trình tham gia chương trình, Quân A.P cho biết anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm che giấu danh tính. Nam ca sĩ thay đổi từ cách cầm micro đến phong thái giao tiếp, cố gắng tạo nên hình ảnh khác biệt so với bản thân thường ngày.

Thế nhưng, dù đã nỗ lực biến hóa, giọng hát quen thuộc vẫn trở thành manh mối khiến các cố vấn nhận ra anh.

Trong tập 5, DOL-LA-LA trình diễn ca khúc Kẻ Say Tình, mang màu sắc Blues Ballad pha Rock. Tiết mục khai thác tâm trạng day dứt của một người đàn ông sau đổ vỡ tình cảm. Mascot cũng gây chú ý nhờ chất giọng nói cao, phong thái tự tin và khả năng đối đáp linh hoạt với ban cố vấn.

Quân A.P thừa nhận có phần tiếc nuối khi phải dừng chân, đặc biệt bởi anh chưa thực sự hài lòng với lựa chọn ca khúc trong đêm thi. Dẫu vậy, nam ca sĩ xem đây là trải nghiệm đáng nhớ, giúp anh có thêm góc nhìn mới khi tham gia những sân chơi âm nhạc trong tương lai.

CẬU TƯ LÀNH gây xúc động với ca khúc lấy cảm hứng từ điển tích Cô Bơ

Bên cạnh màn lộ diện của Quân A.P, tập 5 còn ghi nhận nhiều tiết mục được ban cố vấn đánh giá cao.

Đáng chú ý nhất là phần trình diễn Thoải Mộng Duyên Tan của CẬU TƯ LÀNH. Đây là sáng tác mới của nhạc sĩ Ân Nhi, lần đầu được giới thiệu trên sân khấu Ca Sĩ Mặt Nạ 2026.

Mang màu sắc Ballad Epic kết hợp âm hưởng ngũ cung, ca khúc lấy cảm hứng từ điển tích về Cô Bơ và câu chuyện tình duyên dang dở. Qua cách khai thác của tác giả, tác phẩm không chỉ gợi lên nỗi tiếc nuối trong tình yêu mà còn khắc họa sự lựa chọn đặt tình yêu quê hương, đất nước lên trên hạnh phúc lứa đôi.

Ngay sau phần trình diễn, ban cố vấn đồng loạt đứng dậy bày tỏ sự thán phục trước chất giọng nội lực của CẬU TƯ LÀNH. Bích Phương nhận xét đây là màn thể hiện gần như không có điểm trừ. Những nốt cao được xử lý chắc chắn, tròn đầy, trong khi tổng thể tiết mục cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của mascot so với vòng trước. Đặc biệt, nữ ca sĩ liên tưởng đến màn trình diễn Khóa Ly Biệt của VOI BẢN ĐÔN từng gây ấn tượng tại chương trình.

Trấn Thành đánh giá cao cách CẬU TƯ LÀNH truyền tải một tác phẩm lấy cảm hứng từ chất liệu văn học và văn hóa dân gian. Theo nam cố vấn, những sáng tác thuộc dạng này khá kén người thể hiện bởi đòi hỏi sự tinh tế trong cách xử lý ca từ.

Trong khi đó, Ali Hoàng Dương dành lời khen cho chất lượng phần trình diễn và cho rằng sân khấu Ca Sĩ Mặt Nạ đã giúp tôn lên những điểm đẹp trong giọng hát của CẬU TƯ LÀNH. Chia sẻ về lựa chọn của mình, mascot cho biết bản thân yêu thích âm nhạc dân tộc, đồng thời mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam thông qua sân khấu âm nhạc.

Một giọng ca khác cũng tạo được dấu ấn mạnh mẽ là CÔ SAO với ca khúc Phía Bên Kia Thành Phố của nhạc sĩ Phùng Tiến Minh. Lựa chọn một bản Ballad nhẹ nhàng, CÔ SAO chinh phục ban cố vấn bằng khả năng kiểm soát giọng hát cùng những nốt cao nội lực nhưng không phô trương.

Ali Hoàng Dương đặc biệt ấn tượng với cách mascot nhấn nhá, bỏ nhỏ và xử lý những nốt cao bằng lối hát mềm mại, giàu cảm xúc. Trấn Thành cũng dành nhiều lời khen cho nền tảng thanh nhạc của CÔ SAO. Theo anh, đây là giọng hát đã được đào tạo bài bản và trải qua quá trình rèn luyện nghiêm túc. Kỹ thuật được vận dụng tự nhiên đến mức người nghe không còn cảm thấy sự phô diễn. Nam cố vấn đánh giá CÔ SAO sở hữu giọng ca thượng thừa nhưng không cần lạm dụng kỹ thuật để tạo ấn tượng.

Trong khi đó, MIMIBU tiếp tục gây tò mò khi lựa chọn Hello Em Có Khỏe Không?, một ca khúc Indie mang màu sắc tự sự. Khác với vòng thi trước, mascot thử sức với cách xử lý nhẹ nhàng, pha trộn V-Pop và Hip-Hop. Qua phần thể hiện của MIMIBU, ca khúc mang cảm giác như lời một cô gái tự hỏi han, an ủi chính mình. Trấn Thành đánh giá MIMIBU có tư duy âm nhạc độc đáo, màu giọng riêng và cách hát khá mạo hiểm.

Pháp Kiều ban đầu dự đoán mascot là Pháo dựa trên giọng nói khi giao lưu, nhưng sau đó lại phân vân trước sự khác biệt trong phần trình diễn. Dẫu vậy, nam khách mời vẫn khẳng định tự tin vào khả năng nhận diện danh tính của MIMIBU.

Về phía RABIBUUM, mascot lựa chọn bản hit Bên Ấy Em Có Ai Rồi, tiếp tục cho thấy sự linh hoạt khi thử sức với dòng nhạc trẻ sau tiết mục Một Đêm Say ở vòng trước. Trấn Thành ấn tượng với cách RABIBUUM xử lý những câu hát cuối bằng lối bỏ nhỏ giàu cảm xúc. Nam cố vấn thậm chí bày tỏ mong muốn mascot thực hiện một album nhạc trẻ sau chương trình.

Ali Hoàng Dương xúc động khi cho biết RABIBUUM là giọng hát gắn với ký ức tuổi thơ, từng nuôi dưỡng ước mơ trở thành ca sĩ của anh.

CẬU TƯ LÀNH lội ngược dòng dẫn đầu bảng B, DOL-LA-LA dừng chân

Sau năm phần trình diễn, kết quả bình chọn vòng 2 bảng B được công bố với vị trí dẫn đầu thuộc về CẬU TƯ LÀNH, đạt 30,48%. CÔ SAO xếp thứ hai với 20%, tiếp đến là MIMIBU (19,05%), DOL-LA-LA (17,14%) và RABIBUUM (13,33%). Tuy nhiên, khi cộng kết quả của cả hai vòng, bảng xếp hạng chung cuộc xuất hiện những thay đổi đáng chú ý.

CẬU TƯ LÀNH có màn lội ngược dòng ấn tượng, từ vị trí thứ tư ở vòng đầu vươn lên dẫn đầu bảng B với tổng tỷ lệ bình chọn 22,86%. RABIBUUM, mascot từng đứng đầu vòng 1, xếp thứ hai chung cuộc với 21,90%. MIMIBU đứng thứ ba với 20,95%, CÔ SAO xếp thứ tư với 18,57%. DOL-LA-LA đứng cuối bảng với 15,72%, đồng nghĩa phải tháo mặt nạ và chính thức khép lại hành trình tại chương trình.

Màn lộ diện của Quân A.P mang đến một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất tập 5. Trong khi đó, sự bứt phá của CẬU TƯ LÀNH cùng những biến hóa từ CÔ SAO, MIMIBU và RABIBUUM tiếp tục khiến cuộc đua giải mã danh tính trở nên khó đoán.