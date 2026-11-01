Danh hài nổi tiếng miền Bắc yêu bạn gái kém 18 tuổi nhưng không cưới, U70 đặt sẵn chỗ trong viện dưỡng lão

NSƯT Chí Trung tên đầy đủ là Phạm Chí Trung, sinh năm 1961 tại Hà Nội. Ông xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con trai của NSND Quý Dương và nghệ sĩ violon Phùng Thúy Lan. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Chí Trung thi tuyển vào Nhà hát Tuổi trẻ và trở thành một trong những diễn viên thuộc thế hệ đầu tiên được đào tạo, trưởng thành tại đơn vị này.

NSƯT Chí Trung là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình miền Bắc, đặc biệt qua vai Táo Giao thông trong chương trình Gặp nhau cuối năm. Bên cạnh dấu ấn ở lĩnh vực hài kịch, ông còn có nhiều năm hoạt động tại Nhà hát Tuổi trẻ và từng đảm nhận vị trí Giám đốc nhà hát. Với lối diễn duyên dáng, sắc sảo, nghệ sĩ trở thành một trong những gương mặt được đông đảo khán giả yêu mến.

NS Chí Trung được đông đảo khán giả truyền hình biết đến qua các chương trình hài như Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm. Đặc biệt, vai Táo Giao thông trong chương trình Táo Quân.

Với lối diễn duyên dáng, sắc sảo, nghệ sĩ trở thành một trong những gương mặt được đông đảo khán giả yêu mến.

Về cuộc sống riêng, NS Chí Trung từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 30 năm với NSND Ngọc Huyền. Cả hai gặp nhau tại Nhà hát Tuổi trẻ, bắt đầu chuyện tình từ năm 1978 và tổ chức đám cưới vào năm 1986. Sau nhiều năm chung sống, họ có với nhau hai người con, một trai và một gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân từng được nhiều người ngưỡng mộ cũng không thể đi đến cuối con đường. Hai nghệ sĩ ly thân từ năm 2016 và chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2018.

Nhìn lại cuộc hôn nhân đã qua, NS Chí Trung từng thẳng thắn thừa nhận bản thân có tính gia trưởng và những thiếu sót trong cách đối xử với vợ. Ông cho biết mình từng trải qua khoảng thời gian khó khăn sau đổ vỡ, sống một mình trong căn nhà trống vắng, tự học nấu ăn và chăm sóc bản thân. Nghệ sĩ cũng từng chia sẻ rằng phải mất một thời gian dài ông mới có thể vượt qua cú sốc tình cảm để bắt đầu cuộc sống mới.

NS Chí Trung từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 30 năm với NSND Ngọc Huyền.

Hai nghệ sĩ ly thân từ năm 2016 và chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2018.

Đầu năm 2020, Chí Trung công khai mối quan hệ với doanh nhân Ý Lan. Cô từng đạt danh hiệu Á hậu Doanh nhân năm 2017 và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh làm đẹp. Hai người quen nhau từ tháng 11/2018 thông qua công việc, sau đó dần nảy sinh tình cảm. Ý Lan kém nghệ sĩ 18 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân và có hai con gái.

Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, Chí Trung thường xuyên chia sẻ những hình ảnh bên bạn gái trong các chuyến du lịch, những buổi gặp gỡ bạn bè hay khoảnh khắc đời thường. Nghệ sĩ nhiều lần dành lời khen cho Ý Lan, cho biết cô mang đến cho mình cảm giác bình yên và giúp ông có thêm niềm vui sau những biến cố trong cuộc sống.

NSƯT Chí Trung hiện có cuộc sống tình cảm hạnh phúc bên doanh nhân Ý Lan, người kém ông 18 tuổi. Ảnh: FBNV

Dù gắn bó nhiều năm, cả hai không có ý định tổ chức đám cưới. Trong chương trình phát sóng năm 2022, Chí Trung từng thẳng thắn chia sẻ: "Với Ý Lan, chúng tôi yêu thôi chứ không lấy". Nghệ sĩ cho biết các con đều đã có gia đình riêng, còn bản thân không muốn đến một độ tuổi nhất định lại trở thành gánh nặng cho bạn gái. Ông cũng nhắc đến khoảng cách 18 tuổi giữa hai người và cho rằng mình không muốn khiến Ý Lan phải vất vả chăm sóc khi bản thân ngày càng lớn tuổi.

Cũng trong chương trình này, Chí Trung gây chú ý khi tiết lộ đã đặt chỗ trong viện dưỡng lão. Ông chia sẻ: "Điểm kết của tôi là trại dưỡng lão chứ không phải sống nhờ vào ai cả". Với nghệ sĩ, đây là lựa chọn để chủ động chuẩn bị cho tuổi già, khi các con đã có cuộc sống riêng và bản thân không muốn làm phiền người thân vì tính cách khó tính. Dẫu vậy, ông cũng nhấn mạnh ở thời điểm chia sẻ, mình vẫn khỏe mạnh và đang có cuộc sống hạnh phúc bên bạn gái.

Về phía Ý Lan, cô cũng cho biết không muốn kết hôn với Chí Trung. Cả hai cùng hướng đến cuộc sống bình yên, tôn trọng sự độc lập của đối phương và trân trọng những khoảnh khắc vui vẻ khi ở bên nhau. Sau những đổ vỡ trong quá khứ, lựa chọn của cặp đôi là tiếp tục đồng hành mà không cần một đám cưới để khẳng định mối quan hệ.

Dù gắn bó nhiều năm, cả hai không có ý định tổ chức đám cưới. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ cho biết các con đều đã có gia đình riêng, còn bản thân không muốn đến một độ tuổi nhất định lại trở thành gánh nặng cho bạn gái. Ảnh: FBNV