Đố ai làm lại cô vợ quân nhân hot nhất showbiz

Ngày 31/10, tờ Sohu đưa tin Trương Hinh Dư khiến mạng xã hội xôn xao khi xả kho loạt ảnh đi biển đẹp quên lối về. Trong khung hình ngập tràn gió và nắng, minh tinh vạn người mê diện chiếc áo hai dây xanh nhạt tối giản mà trẻ trung. Thiết kế ôm sát khéo léo phô trọn đường cong thanh thoát, gợi cảm của Trương Hinh Dư mà chẳng cần chút phô trương nào. Nữ diễn viên cũng lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên với lớp nền trong trẻo để tôn đường nét gương mặt sắc sảo, thanh tú. Mái tóc đen dài tung bay trong gió biển, lúc khẽ vương trên gương mặt, khi lại hất ngược ra phía sau, tạo nên vẻ phóng khoáng và sống động cho Trương Hinh Dư.

Qua loạt ảnh đời thường mới nhất, Trương Hinh Dư chứng minh cô là mỹ nhân có nhiều khoảnh khắc đi biển đẹp nhất giới giải trí Trung Quốc và cũng là người sở hữu body gợi cảm nhất Cbiz. Trên mạng xã hội, đông đảo cư dân mạng xuýt xoa trước vóc dáng thon thả, quyến rũ cùng nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên. Từng cử chỉ, nụ cười của cô đều toát lên vẻ cuốn hút, tự nhiên và đầy thư thái. Khi được netizen hết lời khen ngợi, nữ thần Cbiz khiến fan thích thú với câu trả lời cực hài hước: "Trong điện thoại tôi có hơn 10.000 bức ảnh, đăng đến kiếp sau cũng chưa hết!". Ngay lập tức, cư dân mạng phải gật gù công nhận rằng: Với visual không góc chết và ảnh ọt chất lượng cao thế này, đố ai ở Cbiz có thể "vượt mặt" được Trương Hinh Dư!

Trương Hinh Dư thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh khoe sắc bên bờ biển. Ảnh: Sohu.

Giữa khung cảnh ngập tràn nắng và gió, mỹ nhân Hoa ngữ diện chiếc áo hai dây màu xanh nhạt với thiết kế tối giản, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, phóng khoáng. Ảnh: Sohu.

Trang phục vừa vặn khéo léo tôn lên vóc dáng cân đối cùng những đường cong quyến rũ của nữ diễn viên mà không tạo cảm giác phô trương. Ảnh: Sohu.

Cô cũng ghi điểm với lối trang điểm trong trẻo, nhẹ nhàng, tập trung tôn lên những đường nét thanh tú vốn có. Ảnh: Sohu.

Mái tóc đen dài tung bay trong gió biển, khi buông nhẹ bên gương mặt, lúc tung ngược ra phía sau, càng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên, tràn đầy sức sống của Trương Hinh Dư. Ảnh: Sohu.

Tại showbiz Trung Quốc, Trương Hinh Dư được xếp vào nhóm mỹ nhân có vẻ đẹp "nồng nhan" - tức người có ngũ quan rõ ràng, đậm nét, gương mặt lấn lướt dễ gây ấn tượng trực tiếp với người đối diện ngay từ lần gặp đầu tiên. Sở hữu đường nét ngũ quan sắc sảo và thần thái áp đảo, cô sinh ra để làm tâm điểm của mọi ánh nhìn, khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải choáng ngợp và xiêu lòng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp không góc chết, Trương Hinh Dư còn mang tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ đến mức khó tin: chiều cao lý tưởng 1,69 m cùng vóc dáng mảnh mai 45 kg nhưng lại vô cùng quyến rũ, nóng bỏng và tràn đầy sức sống. Sự kết hợp hoàn hảo giữa nét đẹp kiêu kỳ, sắc sảo và thân hình chuẩn ngọc ngà ấy đã giúp cô hiên ngang ngự trị trên đỉnh cao, trở thành biểu tượng nhan sắc và vóc dáng khiến triệu người khao khát nhất xứ Trung suốt bao năm qua!

Nhan sắc đẹp không góc chết của Trương Hinh Dư. Nữ diễn viên sở hữu đường nét gương mặt hài hòa, sắc sảo, đôi mắt sâu cuốn hút cùng thần thái nổi bật, tạo nên tổng thể gần như hoàn hảo. Ảnh: Weibo.

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, Trương Hinh Dư còn gây ấn tượng với vóc dáng cân đối, đường cong quyến rũ và tỷ lệ cơ thể đáng ngưỡng mộ. Ảnh: Weibo.

Trương Hinh Dư sinh năm 1987, cô bước vào làng giải trí với danh xưng “bản sao của” Phạm Băng Băng nhờ ngoại hình sắc sảo na ná đàn chị. Nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua các tác phẩm như Thiên Long Bát Bộ, Lộc Đỉnh Ký hay Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ.

Thế nhưng trớ trêu thay, sự nghiệp diễn xuất của Trương Hinh Dư lại không nổi bật bằng… chuỗi ồn ào đời tư kéo dài nhiều năm. Từ những lời đồn “ăn chơi”, phong cách gợi cảm gây tranh cãi cho đến các cuộc tình đầy sóng gió, cái tên Trương Hinh Dư từng gắn với hai chữ thị phi. Trong mắt công chúng khi ấy, cô là hình mẫu “gái hư” chính hiệu của Cbiz - đẹp, nổi tiếng nhưng tai tiếng cũng nhiều không kém.

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2018, khi Trương Hinh Dư bất ngờ thông báo kết hôn với sĩ quan điển trai Hà Tiệp chỉ sau vỏn vẹn 6 tháng hẹn hò. Hai người gặp nhau khi cùng tham gia show truyền hình Kỳ Binh Thần Khuyển. Khi ấy, nàng là nữ minh tinh có phần lề mề, thường xuyên bị vị sĩ quan nghiêm khắc nhắc nhở từ tác phong đến mái tóc. Chính từ những lần “chỉnh đốn” ấy, Trương Hinh Dư quyết tâm thay đổi bản thân, thậm chí nhờ Hà Tiệp cắt phăng mái tóc đã nuôi suốt 5-6 năm.

Từ ánh nhìn ban đầu có phần khắt khe, Hà Tiệp dần bị lay động bởi sự cố gắng và tính cách kiên định của nữ diễn viên. Và rồi câu chuyện tình giữa một minh tinh với một quân nhân đã bước ra đời thực với tình tiết không khác gì kịch bản phim ngôn tình.

Chuyện tình yêu minh tinh - quân nhân như phim ngôn tình ngoài đời thực của Trương Hinh Dư - Hà Tiệp được công chúng ngưỡng mộ. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, QQ