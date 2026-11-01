Mỹ nhân đẹp đến mức khiến Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa không dám lại gần

Sự kiện của tạp chí Vogue đã khép lại nhưng video hậu trường lại bất ngờ thu hút sự chú ý nhờ màn tương tác giữa dàn mỹ nhân. Khi 6 nữ nghệ sĩ chuẩn bị chụp ảnh chung, Cổ Lực Na Trát đứng vào vị trí trung tâm, để trống 2 chỗ bên cạnh. Bạch Lộc và Mạnh Tử Nghĩa nhìn nhau, người này nhường người kia suốt hàng chục giây nhưng chẳng ai chịu bước lên.

Dương Siêu Việt cũng đứng nép về phía ngoài cùng khiến khung cảnh càng thêm hài hước. Đáng chú ý, Bạch Lộc và Mạnh Tử Nghĩa còn trực tiếp khen: "Cổ Lực Na Trát đẹp quá", để rồi khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, kéo theo hàng loạt lời bàn luận về nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương.

Bạch Lộc và Mạnh Tử Nghĩa không dám đứng cạnh Cổ Lực Na Trát.

Cổ Lực Na Trát vốn nổi tiếng với vẻ đẹp sắc sảo, nhưng mỗi lần xuất hiện bên cạnh những gương mặt đình đám khác, ngoại hình của cô vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm. Nữ diễn viên sở hữu sống mũi cao, đôi mắt sâu, đường nét gương mặt tinh tế cùng làn da trắng sáng. Những đặc điểm ấy tạo nên vẻ đẹp vừa rực rỡ vừa có chút lạnh lùng, khác hẳn kiểu đáng yêu, ngọt ngào thường thấy ở nhiều mỹ nhân Hoa ngữ. Ngay cả khi không biểu cảm quá nhiều, Na Trát vẫn có sức hút riêng nhờ gương mặt nổi bật và thần thái tự tin.

Lợi thế của người đẹp không chỉ nằm ở ngũ quan. Với chiều cao khoảng 1m72 cùng vóc dáng thanh mảnh, Na Trát có tỷ lệ cơ thể cân đối, đặc biệt phù hợp với những thiết kế thời trang cao cấp. Khi diện váy dạ hội, cô thường toát lên vẻ sang trọng, kiêu kỳ; với trang phục ôm dáng hoặc những thiết kế có đường cắt táo bạo, vẻ quyến rũ lại càng được nhấn mạnh. Gương mặt sắc nét cũng giúp cô phù hợp với phong cách trang điểm nhấn vào đôi mắt và sống mũi, tạo hiệu ứng nổi bật dưới ánh đèn sự kiện.

Điều khiến Cổ Lực Na Trát được chú ý là vẻ đẹp của cô không cần dựa vào những biểu cảm cầu kỳ. Chỉ cần đứng trước ống kính, nàng mỹ nhân Hiên Viên Kiếm đã có thể tạo nên một khung hình bắt mắt. Đây cũng là lợi thế giúp cô thường xuyên gây ấn tượng tại các sự kiện thời trang, nơi nhiều ngôi sao cùng xuất hiện và mỗi người đều có phong cách riêng. Trong đoạn video lần này, việc Na Trát đứng ở trung tâm càng làm nổi bật gương mặt sắc sảo và vóc dáng nổi trội của cô.

Bạch Lộc và Mạnh Tử Nghĩa vốn cũng là những mỹ nhân có tiếng của Cbiz, vì vậy phản ứng của cả 2 càng khiến tình huống trở nên thú vị. Thay vì nhanh chóng đứng vào vị trí còn trống, họ lại liên tục nhường nhau, tạo nên màn giằng co khiến người xem bật cười. Sau đó, lời khen ngợi nhan sắc của Cổ Lực Na Trát càng khiến đoạn video được chú ý. Không phải ngẫu nhiên mà nhan sắc của Na Trát thường xuyên trở thành đề tài bàn luận khi cô sở hữu kiểu ngoại hình có độ nhận diện cao, vừa sắc sảo vừa sang trọng, dễ dàng nổi bật ngay cả giữa dàn mỹ nhân vốn đã được khen ngợi nhiều về diện mạo.

Khoảnh khắc tại Vogue cũng cho thấy sức hút của Cổ Lực Na Trát nằm ở sự kết hợp giữa gương mặt, vóc dáng và thần thái. Trong một sự kiện quy tụ nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng, để thu hút ánh nhìn không phải chuyện đơn giản. Thế nhưng Cổ Lực Na Trát vẫn khiến người xem chú ý chỉ bằng vài giây xuất hiện trong video hậu trường.