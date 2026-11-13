Phán quyết cuối cùng vụ chồng nữ diễn viên phim giờ vàng bị bắt vì lừa đảo tiền số

Chồng Sung Yuri - đại gia Ahn Sung Hyun trước đó đã bị truy tố với cáo buộc chiếm đoạt hàng tỷ won (hàng chục tỷ đồng) dưới danh nghĩa giúp niêm yết đồng tiền ảo lên sàn giao dịch. Cụ thể, từ tháng 9-11/2021, Ahn Sung Hyun bị tố cáo nhận hơn 3 tỷ won (khoảng 54,6 tỷ đồng) tiền mặt cùng quà tặng xa xỉ để giúp 1 doanh nghiệp thúc đẩy việc đưa “Coin A” lên sàn. Chưa hết, chồng Sung Yuri còn bị cáo buộc chiếm đoạt thêm 2 tỷ won (36 tỷ đồng) bằng thủ đoạn lừa đảo. Trong phiên tòa sơ thẩm, Ahn Sung Hyun bị tuyên án 4 năm rưỡi tù giam. Ngay sau đó, vị đại gia này đã bị giam giữ trong 1 khoảng thời gian trước khi được bảo lãnh tại ngoại với khoản tiền 50 triệu won (910 triệu đồng) trong thời gian chờ phiên tòa phúc thẩm.

Thế nhưng tới tháng 2/2026, Ahn Sung Hyun đã được tuyên trắng án trong phiên phúc thẩm. Và trong diễn biến mới nhất vào sáng 13/11, tòa án tối cao vừa đưa ra phán quyết cuối cùng trong vụ việc của chồng Sung Yuri. Theo đó, Ahn Sung Hyun đã được tòa án tối cao tuyên trắng án đối với các cáo buộc nhận hối lộ và lừa đảo. Như vậy, tòa án tối cao quyết định giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới, qua đó chồng của mỹ nhân họ Sung chính thức được trả lại sự trong sạch.

Chồng đại gia của Sung Yuri chính thức được tuyên vô tội trong phán quyết cuối cùng từ tòa án tối cao. Ảnh: Naver

Trước đó trong phiên phúc thẩm, tòa án kết luận, Ahn Sung Hyun không nhận hối lộ trong tình huống nhận tiền từ Kang Jong Hyun (tình cũ của Park Min Young). Tại tòa, thẩm phán cho hay: “Trước đó, Kang Jong Hyun cho biết đã giao tiền cho Ahn Sung Hyun như 1 khoản hối lộ để môi giới niêm yết tiền điện tử, thế nhưng chúng tôi không chấp nhận tính xác thực trong lời khai của Kang”.

Tòa án cũng lưu ý thêm: “Số tiền mà Ahn Sung Hyun nhận được có liên quan đến đầu tư tiền điện tử hoặc các hoạt động kinh doanh khác. Ahn Sung Hyun đã nhiều lần đại diện cho Kang Jong Hyun để trực tiếp đàm phán các khoản đầu tư. Trong hoàn cảnh đó, rất khó để tin rằng anh Ahn lại có động cơ tham ô 2 tỷ won (36 tỷ đồng) và tự chuốc lấy rủi ro bị vạch trần. Do đó, lời giải thích của Ahn Sung Hyun rằng anh ta chỉ thay mặt Kang Jong Hyun để đầu tư 2 tỷ won (36 tỷ đồng) vào Big Planet cho thấy có sức thuyết phục hơn”. Ngoài ra, tòa án cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng Ahn Sung Hyun tham ô.

Xuyên suốt quá trình xét xử, Sung Yuri nhiều lần bày tỏ niềm tin vào ông xã và khẳng định anh vô tội. Thế nhưng, khi đó công chúng không tin nữ diễn viên, đồng thời yêu cầu cô mau chóng “cuốn gói” khỏi showbiz. Nay đại gia Ahn Sung Hyun thực sự được tuyên vô tội, truyền thông nhận định mỹ nhân họ Sung sẽ sớm trở lại đóng phim.

Sung Yuri nhiều khả năng sẽ tích cực trở lại hoạt động ở showbiz sau khi nhận được tin vui từ tòa án. Ảnh: Nate

Sung Yuri sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 17 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Fin.K.L. Sau đó, người đẹp 9X chuyển hướng sang diễn xuất và được đóng chính trong loạt phim giờ vàng ăn khách như Nữ Hoàng Tuyết, Chuyện Tình Vượt Thời Gian, Bữa Tiệc Của Các Vị Thần, Hong Gil Dong,... Sung Yuri kết hôn với Ahn Sung Hyun hồi năm 2017. Tới tháng 1/2022, mỹ nhân họ Sung sinh đôi 2 bé gái sau 5 năm kết hôn.

Sung Yuri - Ahn Sung Hyun kết hôn hồi năm 2017, đến nay đã có 2 con. Ảnh: X