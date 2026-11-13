Cô gái chỉ cao hơn 1m5 nhưng đẹp nhất nước, cưới CEO tập đoàn tài chính hàng đầu lương 26 tỷ/năm

Ishihara Satomi dù chỉ cao khoảng 1m55 nhưng lại sở hữu diện mạo xuất chúng, được xem là mỹ nhân đẹp nhất nhì làng giải trí Nhật Bản. Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, cuộc hôn nhân của cô với người chồng giàu có, tài giỏi cũng đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Truyền thông Nhật Bản cho hay, chồng Ishihara Satomi là Yu Itoki, hiện đang đảm nhận vai trò giám đốc điều hành tại tập đoàn tài chính toàn cầu Goldman Sachs. Mới đây, anh còn được thăng cấp lên làm partner (đối tác) tại tập đoàn này.

Nguồn tin cho biết thêm, mức lương cơ bản hàng năm của Yu Itoki rơi vào khoảng 1 triệu USD (tầm 26 tỷ đồng). Với việc được thăng cấp lên thành partner (đối tác), anh sẽ được chia thêm tiền thưởng dựa trên hiệu quả công việc. Và tùy thuộc vào thành tích, khoản tiền thưởng này có thể lên tới hàng tỷ yên (161 tỷ đồng).

Vốn dĩ Yu Itoki đã nắm giữ vị trí lãnh đạo cấp cao mà chỉ có khoảng 1% nhân sự vươn tới được. Ngoài ra, anh còn có thể thăng tiến lên cấp bậc partner chỉ trong khoảng 3 năm sau khi được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành. Điều này được đánh giá là điều vô cùng hiếm thấy trong ngành, qua đây chứng tỏ ông xã Ishihara Satomi cực kỳ xuất sắc và tài giỏi.

Chồng Ishihara Satomi sở hữu ngoại hình khá điển trai lại kiếm tiền cực giỏi. Ảnh: X

Còn nhớ Ishihara thông báo kết hôn với Yu Itoki vào tháng 10/2020. Truyền thông Nhật cho biết, nữ viên viên trạc tuổi với ông xã. 2 người quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè và nhanh chóng phát triển mối quan hệ thành người yêu. Công ty quản lý thời điểm đó tiết lộ rằng Ishihara - Yu Itoki có phong cách sống và quan điểm về gia đình tương đồng với nhau, chính điều này đã giúp họ nhanh chóng đồng điệu trong tâm hồn. Nguồn tin thân cận khẳng định, Yu Itoki đã luôn ở bên cạnh, cùng suy nghĩ tìm cách giải quyết và là chỗ dựa vững chắc cho Ishihara Satomi trong những lúc cô đối mặt với khó khăn.

Ishihara sinh con đầu lòng vào tháng 4/2022 và thông báo sự ra đời của em bé thứ 2 hồi tháng 5 năm ngoái.

Sau khi sinh con, nữ minh tinh từng được bắt gặp đẩy xe nôi ra ngoài cùng ông xã, qua đó có thể thấy Yu Itoki dù bận “trăm công nghìn việc” nhưng vẫn tranh thủ dành thời gian chăm sóc con cái cùng vợ. Trong 1 bài phỏng vấn trên trang web chính thức của công ty, khi được hỏi về niềm đam mê ngoài công việc, Yu Itoki đã chọn “nuôi dạy con cái” trong phần câu trả lời.

Cặp đôi nhiều lần được bắt gặp ra ngoài hẹn hò. Ảnh: X

Ishihara Satomi sinh năm 1986, chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 16 tuổi. Đến năm 2003, cô giành giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất của Viện Hàn lâm Nhật Bản với bộ phim điện ảnh My Grandpa. Kể từ đó tới nay, nữ nghệ sĩ tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt vai chính trong các bộ phim truyền hình đình đám như Rich Man Poor Woman, Heartbroken Chocolatier,...