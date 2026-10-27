Nữ diễn viên phim giờ vàng chính thức ly hôn đại gia bị bắt vì rửa tiền cho trùm lừa đảo

Sáng 27/10, tờ Sanook đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng Thái Lan - Yardthip Rajpal vừa bất ngờ tuyên bố ly hôn đại gia Mek Rama, qua đó đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ với đàng trai sau 5 năm chung sống bên nhau.

Trên trang cá nhân, Yardthip đã đăng tải bài viết ngắn gọn: “Tôi và ông xã chính thức chấm dứt mối quan hệ rồi. Xin cảm ơn vì những lời động viên của mọi người nhé”.

Đến nay, Yardthip vẫn chưa tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào liên quan tới lý do đổ vỡ hôn nhân. Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều khán giả cho rằng nữ minh tinh quyết ly hôn chồng đại gia do đàng trai dính nhiều điều tiếng. Song song với đó, công chúng hiện cũng đang rất tò mò xem liệu Yardthip hay doanh nhân Mek Rama mới là người giành được quyền nuôi con.

Yardthip Rajpal bất ngờ thông báo ly hôn Mek Rama sau 5 năm cưới. Ảnh: Line Today

Trước đó, Yardthip đã luôn đồng hành bên đại gia Mek Rama trong suốt khoảng thời gian anh dính ồn ào pháp lý. Hồi năm 2023, Mek bị tạm giam do tình nghi liên quan tới vụ án lừa đảo đầu tư Forex-3D và các trang web cờ bạc trực tuyến. Chưa hết, Mek Rama còn bị cáo buộc rửa tiền cho tên trùm của đường dây lừa đảo Forex-3D. Nhưng sau đó, tòa án tuyên Mek Rama trắng án và nam doanh nhân đã được thả tự do vào tháng 8/2025. Dù vậy, 1 bộ phận công chúng cho rằng việc kinh doanh của Mek thực sự có vấn đề nên mới bị cơ quan chức năng đưa vào tầm ngắm.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Thái Lan hồi tháng 2/2026, Yardthip cho biết: “Chồng tôi đã được tòa tuyên trắng án và trở về với gia đình từ tháng 8 năm ngoái. Hiện tại, chúng tôi đang rất hạnh phúc khi được trở lại với cuộc sống gia đình êm ấm, đoàn tụ bên nhau. Thực ra, tôi không muốn nói nhiều về vụ án, vì không muốn ảnh hưởng đến con cái. Chuyện cũng đã qua được 1 thời gian rồi, tôi không muốn nhắc lại vì không muốn những chuyện đó khơi lại vết thương trong lòng mình”. Những tưởng sau khi sát cánh bên Mek Rama vượt qua giai đoạn sóng gió, Yardthip sẽ cùng vị đại gia này sống đến “đầu bạc răng long”. Nhưng tới nay, cô lại vừa đột ngột tuyên bố đã ly hôn ông xã doanh nhân trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Yardthip chọn đồng hành cùng ông xã đại gia trong lúc đàng trai gặp nạn, nhưng nay khi sóng gió đã qua đi thì lại đột ngột tuyên bố chia tay. Ảnh: Line Today

Yardthip - Mek Rama nên duyên qua sự giới thiệu của bạn bè chung. Cặp đôi đã tay trong tay bước vào lễ đường ở 1 đám cưới siêu lãng mạn vào năm 2021. Cùng năm, 2 người họ vỡ òa chào đón cô con gái đầu lòng ra đời.

Yardthip Rajpal sinh năm 1986, tham gia diễn xuất từ rất nhỏ, cô có bộ phim truyền hình đầu tay khi vừa tròn 10 tuổi. Hoạt động với Channel 7 được 5 năm, Yardthip quyết định chấm dứt hợp đồng và chuyển sang hợp tác với Channel 3 trong thời gian dài. Xuyên suốt sự nghiệp, nữ diễn viên 8X trở nên nổi tiếng nhờ hàng loạt bộ phim ăn khách bao gồm Ước Hẹn Vương Triều, Dục Vọng Tình Yêu, Thủ Đoạn Tình Trường,...

Trong khi đó, Mek Rama là doanh nhân giàu có, đồng thời cũng là chủ sở hữu của khách sạn hạng sang ở Phuket (Thái Lan).