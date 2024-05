Phản diện "Nữ hoàng nước mắt" Park Sung Hoon: Bố đột quỵ, từng phải sống trong căn hộ như tầng hầm

Hiện tại, dù "Nữ hoàng nước mắt" đã kết thúc nhưng dư âm xung quanh bộ phim đình đám này vẫn liên tục được công chúng nhắc tới và thảo luận. Bên cạnh nam nữ chính, công chúng cũng đặc biệt chú ý tới nam thứ phản diện Yoon Eun Sung (do Park Sung Hoon thủ vai).

Trước khi được công chúng chú ý nhờ vai nam thứ trong "Nữ hoàng nước mắt", Park Sung Hoon đã gây ấn tượng với nhân vật phản diện Jeon Jae Joon trong "The Glory". Có thể nói, Park Sung Hoon là "bông hoa" nở muộn của điện ảnh xứ Hàn. Bởi trước đó, Park Sung Hoon chỉ thường đảm nhận những vai phụ ít đất diễn cùng lời thoại, nên không được công chúng chú ý.

Park Sung Hoon được biết đến rộng rãi sau thành công của 2 tác phẩm đình đám là "Nữ hoàng nước mắt và "The Glory"

Khi nổi lên nhờ bộ phim "The Glory", gia thế của Park Sung Hoon đã trở thành chủ đề được công chúng thảo luận. Thời điểm đó, nhiều nguồn tin đồn đại, Park Sung Hoon chính là "phú nhị đại" ngoài đời thực. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa hoàn toàn so với những lời thiên hạ đồn đại về nam diễn viên.

Từng nghèo tới mức không mua nổi chiếc hamburger

Sinh năm 1985, Park Sung Hoon đã vào nghề được nhiều năm, nhưng phải mãi tới khi "The Glory" và "Nữ hoàng nước mắt lên sóng, đồng thời tạo tiếng vang lớn, tên tuổi nam diễn viên mới nhờ vậy mà được công chúng biết tới.

Khi "The Glory" gây tiếng vang lớn, trên các diễn đàn mạng xã hội đều xôn xao về gia thế khủng của Park Sung Hoon. Theo đó, nhiều nguồn tin đồn đoán rằng, Park Sung Hoon xuất thân từ 1 gia tộc giàu có. Đa số các thành viên trong gia tộc đều tốt nghiệp từ những trường luận và y danh giá. Về phần Park Sung Hoon, một nguồn tin tiết lộ rằng, nam diễn viên tốt nghiệp một trường quốc tế danh tiếng. Trong gia đình, chỉ có duy nhất nam diễn viên "Nữ hoàng nước mắt" theo nghệ thuật, nên đều bị mọi người trêu là "dị nhân".

Sở hữu ngoại hình nổi bật, nên ai cũng tin vào lời đồn nói rằng, Park Sung Hoon có gia thế khủng

Thời điểm thông tin này rộ lên, công chúng ai nấy đề tin Park Sung Hoon có gia thể khủng, bởi lẽ nam diễn viên sở hữu ngoại hình chuẩn "phú nhị đại" giàu có.

Gần đây, khi tham gia một chương trình talkshow sau khi "Nữ hoàng nước mắt" lên sóng và gây tiếng vang, Park Sung Hoon mới có dịp phân trần về lời đồn này. Nam diễn viên sinh năm 1985 phủ nhận hoàn toàn thông tin bản thân sinh ra trong một gia tộc giàu có.

Ngược lại, anh lớn lên trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Park Sung Hoon cho biết, gia đình anh khánh kiệt vào thời điểm anh học trung học. "Tôi không lớn lên trong một gia tộc giàu có. Cha tôi làm việc tại một ngân hàng và nghỉ hưu trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Tôi muốn ăn hamburger nhưng không có tiền mua. Nên tôi chỉ ngồi ngoài cầu thang chờ các bạn ăn xong".

Park Sung Hoon tiết lộ gia cảnh khó khăn của bản thân

Thậm chí, thời điểm, nam diễn viên gọi điện thông báo rằng bản thân muốn ra ngoài trong thời gian nghỉ phép nghĩa vụ quân sự, mẹ anh đã lập tức ngăn lại và nói: "Con không thể ra ngoài được. Cha và mẹ hiện giờ chỉ ăn cơm trộn với nước cùng kimchi thôi. Nếu con về nhà, có vẻ như mẹ phải cho con ít nhất 5.000 won (gần 100.000 đồng), nhưng mẹ không có tiền, nên đừng về nhà trong đợt nghỉ phép". Park Sung Hoon cho biết lúc đó anh cảm thấy buồn bã khi nghĩ rằng, gia đình phải khánh kiệt tới mức nào thì mẹ mới nói như vậy.

Cha bị đột quỵ

Sau khi chính thức xuất ngũ, Park Sung Hoon bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Sở hữu gương mặt điển trai cùng ngoại hình nổi bật, nhưng nam diễn viên lại không may mắn như nhiều diễn viên cùng thời khi chỉ thường được đảm nhận những nhân vật phụ ít đất diễn cũng như lời thoại. Do vậy mà dù đã đi diễn nhiều năm nhưng phải mãi tới "The Glory" hay "Nữ hoàng nước mắt" cái tên Park Sung Hoon mới được biết đến rộng rãi hơn.

Trong chương trình talkshow mới đây, Park Sung Hoon chia sẻ rằng, bản thân từng chỉ kiếm được 50.000 Won/năm (chưa tới 1 triệu đồng) khi mới bắt đầu tham gia diễn xuất. Thời điểm đó, nam diễn viên còn phải sống cùng bạn trong một căn hộ bán hầm giống hết như trong phim "Ký Sinh Trùng" suốt 7 năm trời. "Mùa mưa, bồn rửa mặt tràn nước, ngập đến cả ống chân tôi", Park Sung Hoon nói.

Nam diễn viên "Nữ hoàng nước mắt" từng sống căn hộ bán hầm giống trong phim "Ký Sinh Trùng" suốt 7 năm

Chứng kiến sự khó khăn của con trai khi theo đuổi đam mê diễn xuất, cha Park Sung Hoon đã khuyên anh nên tìm con đường khác. Đối với lời khuyên từ cha, Park Sung Hoon đã thể hiện niềm đam mê của bản thân bằng cách nói rằng, anh chưa từng nghĩ đến việc tìm một con đường khác.

Nhắc đến người cha của mình, Park Sung Hoon rưng rưng nước mắt tiết lộ rằng, sức khỏe ông hiện giờ không được tốt. Nam diễn viên "Nữ hoàng nước mắt" cho biết, một ngày nọ anh nhận được cuộc gọi từ cha mình, tuy nhiên người nói chuyện ở đầu dây bên đó lại là một người khác.

Cha của Park Sung Hoon bị đột quỵ khi đi làm thêm

Người này cho biết, cha Park Sung Hoon bị ngã và được một người qua đường phát hiện: "Khi đó, bố tôi đang làm công việc giao thẻ tín dụng. Ông đang đi lại bằng tàu điện ngầm, lúc cúi xuống chỉnh lại giày, máu dồn lên gây ra tình trạng đứt mạch mão não. Thật khó khăn khi chứng kiến vẻ ngoài yếu đuối của cha tôi. Ông ấy bây giờ thậm chí không thể tự mình đi vệ sinh. Cha tôi bị liệt và không thể nói chuyện sau khi đột quỵ".

Sau thành công của 2 tác phẩm lớn, cứ ngỡ Park Sung Hoon sẽ được giới quảng cáo săn đón. Tuy nhiên, nam diễn viên lại tiết lộ điều trái ngược. "Tôi nhận nhiều lời chỉ trích (vì vai diễn), nên tôi không nhận được bất kỳ quảng cáo nào".