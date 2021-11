Dàn sao “Bản Tình Ca Mùa Đông” sau 2 thập kỷ: “Nữ hoàng nước mắt” ngậm ngùi khi chồng trẻ dính nghi án "chơi gái", người ra đi ở tuổi 32 khiến cả Kbiz bàng hoàng

"Bản Tình Ca Mùa Đông" là một trong những bộ phim thành công nhất của series phim 4 mùa của đạo diễn Yoon Seok Ho. Bộ phim đã giúp cho tên tuổi dàn diễn viên chính vươn lên một tầm cao mới, vượt ra khỏi Hàn Quốc khi trở thành hiện tượng Hallyu tại Nhật Bản.

Phim được công chiếu tại Hàn Quốc vào năm 2002 và đã lập tức gây tiếng vang tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. "Bản Tình Ca Mùa Đông" cũng là một trong những tác phẩm đầu tiên giúp Choi Ji Woo có được danh hiệu "nữ hoàng nước mắt" của điện ảnh xứ Hàn, còn Bae Yong Joon được mệnh danh là "ông hoàng Hallyu".

Tới nay đã 19 năm trôi qua, gần 2 thập kỷ, cuộc sống của dàn diễn viên "Bản Tình Ca Mùa Đông" đều có những thay đổi. Riêng chỉ có mình nam phụ Park Yong Ha vẫn luôn khiến công chúng xót xa khi lựa chọn kết liễu đời mình, chấm dứt cuộc sống ở tuổi 32.

Bae Yong Joon (Kang Joon Sang/Lee Min Hyung)

Trong "Bản Tình Ca Mùa Đông" tài tử Bae Yong Joon đảm nhận vai chính Kang Joon Sang. Tuy nhiên, sau khi Kang Joon Sang gặp tai nạn và mất đi mọi ký ức liên quan tới nữ chính Yoo Jin do Choi Ji Woo thủ vai, anh được mẹ đổi tên thành Lee Min Hyung. Sinh năm 1972 và gia nhập làng giải trí Hàn Quốc từ rất sớm, nhưng phải tới vai diễn trong "Bản Tình Ca Mùa Đông" mới giúp Bae Yong Joon gây tiếng vang lớn.

Sau "Bản Tình Ca Mùa Đông", Bae Yong Joon cũng hạn chế việc đóng phim truyền hình, thay vào đó là xuất hiện nhiều hơn trong các tác phẩm điển ảnh. Tiếp đó, nam tài tử cũng thành lập công ty giải trí tên BOF (tiền thân của Key East Entertainment). Tính đến năm 2016, Bae Yong Joon nắm trong tay 63,1 tỷ Won (khoảng hơn 1.300 tỷ đồng) giá trị cổ phiếu, lọt vào top 3 đại gia chứng khoán của Kbiz. Vào năm 2018, Bae Yong Joon bán lại Key East Entertainment cho SM Entertainment, tuy nhiên anh vẫn là cổ đông quyền lực trong công ty này.

Về đời sống tình cảm Bae Yong Joon lại khá kín tiếng. Từng có một thời gian, Bae Yong Joon luôn được người hâm mộ "đẩy thuyền" với Choi Ji Woo. Tuy nhiên, cả hai chỉ coi nhau như những bạn đồng nghiệp thân thiết.

Tới năm 2015, Bae Yong Joon khiến công chúng bất ngờ khi công khai tình cảm với nữ diễn viên kém 13 tuổi Park Soo Jin. Nếu so về danh tiếng thì Park Soo Jin hoàn toàn không thể sánh bằng nam tài tử, bởi lẽ cô chỉ là một diễn viên nhỏ ít danh tiếng. Chỉ sau 3 tháng công khai, cả hai về chung một nhà bằng một đám cưới.

Không ít người mỉa mai rằng, Park Soo Jin chỉ đang "dựa hơi" Bae Yong Joon khi mỗi lần xuất hiện, cô lại đem theo cả một đoàn vệ sĩ. Bất chấp những lời mỉa mai công kích từ phía cư dân mạng, hai vợ chồng vẫn sống hạnh phúc. Cặp đôi đã có với nhau hai đứa con. Kể từ khi lập gia đình cho tới khi có con, "ông hoàng Hallyu" một thời gần như "ở ẩn".

Choi Ji Woo (Yoo Jin)

Sinh năm 1975, Choi Ji Woo được đánh giá là một trong những nữ diễn viên thành công nhất làng giải trí xứ Kim Chi vào thời điểm phim Hàn gây tiếng vang lớn trên khắp thế giới, đặc biệt ở thị trường châu Á.

Trong "Bản Tình Ca Mùa Đông", Choi Ji Woo đảm nhận vai nữ chính Yoo Jin. Cô có mối tình sâu đậm nhưng đau lòng với cậu bạn tên Kang Joon Sang. Tưởng rằng Kang Joon Sang đã chết trong tai nạn nên nhiều năm sau đó, Yoo Jin đã chấp nhận lời cầu hôn từ cậu bạn lớp trưởng Sang Hyuk do Park Yong Ha thủ vai. Tuy nhiên, vào thời điểm lễ đính hôn chuẩn bị diễn ra, Kang Yoon Sang bất ngờ trở lại với cái tên Lee Min Hyung khiến cuộc sống của Yoo Jin đảo lộn hoàn toàn.

Nhờ sự thành công của bộ phim đã giúp cho Choi Ji Woo có được danh hiệu "nữ hoàng nước mắt". Sau "Bản Tình Ca Mùa Đông", Choi Ji Woo tiếp tục ghi dấu ấn với vai diễn đầy nước mắt trong "Nấc Thang Lên Thiên Đường". Tuy những bộ phim sau đó của Choi Ji Woo không gây được tiếng vang lớn như trước, nhưng cô vẫn là nữ diễn viên có cát xê cao trong làng điện ảnh Hàn Quốc.

Về cuộc sống tình cảm, Choi Ji Woo từng công khai hẹn hò với đàn em Lee Jin Wook. Tuy nhiên, mối tình này cũng không kéo dài mà kết thúc sau 3 năm bên nhau. Lần thứ 2 công khai chuyện tình cảm của Choi Ji Woo khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Bởi lẽ lần này nữ diễn viên tuyên bố luôn việc đã kết hôn với bạn trai ngoài ngành giải trí. Chồng của mỹ nhân "Nấc thang lên thiên đường" kém vợ 9 tuổi, là một chuyên gia công nghệ thông tin.

Tháng 12/2019, công ty đại diện của Choi Ji Woo thông báo nữ diễn viên đã mang thai đứa con đầu lòng. Vào tháng 5/2020, Choi Ji Woo chính thức tuyên bố hạ sinh con gái đầu lòng. Trên trang cá nhân, Choi Ji Woo cũng thường xuyên chia sẻ những thước hình đáng yêu của con gái nhỏ.

Những tưởng cuộc sống đang rất thuận lợi thì mới đây, Choi Ji Woo lại bị vướng vào ồn ào liên quan tới đời tư. Sau khi bạn trai mới của Han Ye Seul bị "bóc phốt" từng làm trai bao tại một quán karaoke, Viện Garo Sero bất ngờ quay sang tiết lộ về chuyện không hay liên quan tới Choi Ji Woo. Theo cựu phóng viên Kim Yong Ho của Viện Garo Sero, chính Choi Ji Woo là người giới thiệu bạn trai hiện tại cho Han Ye Seul.

Không dừng lại ở đó, cựu phóng viên này còn tiết lộ rằng, chồng trẻ của Choi Ji Woo đang ngoại tình. Thậm chí còn tung hình ảnh nhà nghỉ nơi chồng Choi Ji Woo thường xuyên lái siêu xe vợ tặng đưa gái tới. Theo Viện Garo Sero, Choi Ji Woo được cho là gặp và yêu chồng trẻ vào năm 2014. Khi đó chồng của Choi Ji Woo quyết định hợp tác với bạn mở công ty công nghệ O2O, chính "nữ hoàng nước mắt" đã ủng hộ tiền bạc và tinh thần. Nguyên nhân khiến Choi Ji Woo làm vậy là để bạn đời có lý lịch đẹp một khi cả hai tiến tới hôn nhân.

Đối với thông tin này, phía Choi Ji Woo hoàn toàn im lặng, không hề lên tiếng. Thời gian gần đây, Choi Ji Woo cũng quay trở lại cập nhật tình hình lên trang cá nhân. Nữ diễn viên có tham gia một show thực tế và thường xuyên chia sẻ hình ảnh tại địa điểm quay.

Park Yong Ha (Sang Hyuk)

Sinh năm 1977, trong phim Park Yong Ha đảm nhận vai nam phụ Sang Hyuk - người đem lòng yêu đơn phương cô bạn Yoo Jin suốt nhiều năm. Những tưởng sẽ có cái kết hạnh phúc bên người mình yêu thì sự trở về của Lee Min Hyung đã khiến mối tình giữa Sang Hyuk và Yoo Jin tan vỡ.

Dù chỉ là vai phụ nhưng nhân vật Sang Hyuk của Park Yong Ha vẫn được công chúng đón nhận và yêu thích. Nhờ tài năng diễn xuất cùng giọng hát hay mà sự nghiệp của Park Yong Ha ở thị trường Nhật Bản cũng vô cùng thành công.

Giống như Bae Yong Joon và Choi Ji Woo, Park Yong Ha cũng khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Mối tình duy nhất được Park Yong Ha thừa nhận chính là nữ diễn viên "Cuộc Chiến Thượng Lưu" Eugene.

Vào thời điểm hai người hẹn hò, Eugene là "nữ thần đẹp nhất lịch sử Kpop" - thành viên sở hữu gương mặt chuẩn "visual" trong nhóm S.E.S. Tuy nhiên, mối tình của hai người lại không được người hâm mộ ủng hộ. Chính sự công kích và những lời chỉ trích từ công chúng đã khiến mối tình đẹp này tan vỡ. Bản thân Park Yong Ha cũng từng gay gắt chỉ trích giới truyền thông vì quan tâm quá mức vào đời tư của anh. Đây được xem là mối tình duy nhất và day dứt đối với Park Yong Ha.

Để rồi tới sáng 30/6/2010, công chúng và người hâm mộ trên thế giới không khỏi bàng hoàng trước thông tin Park Yong Ha tự tử tại nhà riêng. Park Yong Ha chính thức chấm dứt cuộc sống của mình khi mới ở tuổi 32. Sự ra đi đột ngột của nam tài tử không chỉ khiến cho những người thân yêu, bạn bè đồng nghiệp mà còn cả người hâm mộ trên toàn thế giới xót xa, đau đớn.

Vào tang lễ của anh, đông đào người hâm mộ tới từ các nước châu Á đều đã tới để tiễn đưa cố tài tử đoạn đường cuối cùng. Trong suốt đám tang, hình ảnh người bạn thân So Ji Sub mắt đỏ hoe sưng phồng vì khóc quá nhiều cầm di ảnh Park Yong Ha luôn khiến công chúng ám ảnh.

Mỗi năm cứ vào ngày giỗ của Park Yong Ha, người ta vẫn bắt gặp hình ảnh người đàn ông to con ngồi trước ngôi mộ - đó chính là So Ji Sub. Vào tháng 6 vừa qua, đúng vào ngày giỗ lần thứ 11 của Park Yong Ha, So Ji Sub lại tới mộ bạn trong đêm, trông vô cùng buồn bã.

Park Sol Mi (Oh Jae Rin)

Trong phim, Park Sol Mi vào vai nữ phụ Oh Jae Rin, cô gái luôn muốn đối địch với nữ chính Yoo Jin. Oh Jae Rin và Yoo Jin đều thích cậu bạn Kang Joon Sang. Tuy nhiên, Kang Joon Sang lại chỉ thích một mình Yoo Jin, điều này khiến cho Oh Jae Rin luôn có thái độ đố kỵ, ghen ghét.

Sau khi tưởng Kang Joon Sang đã qua đời, Oh Jae Rin cũng sang Pháp du học, tại đây cô gặp được chàng trai có ngoại hình giống hệt Kang Joon Sang tên Lee Min Hyung. Cô không hề biết rằng, Lee Min Hyung chính là Kang Joon Sang sau khi mất trí nhớ. Cô cùng Lee Min Hyung hẹn hò rồi cùng trở về Hàn Quốc. Việc Lee Min Hyung gặp lại Yoo Jin và nhớ hết mọi chuyện đã khiến cho mối tình của Oh Jae Rin chấp dứt.

Vẻ đẹp sắc sảo cùng ngoại hình gợi cảm khiến Park Sol Mi luôn được đạo diễn nhắm cho những vai diễn thứ nữ đáng ghét. Dù xinh đẹp là vậy nhưng sự nghiệp diễn xuất của Park Sol Mi cũng không có nhiều tiếng vang lớn. Cô chủ yếu vào vai nữ chính, hoặc những phim truyền hình dài tập.

Sự nghiệp diễn xuất không qua rực rỡ nhưng đời tư của Park Sol Mi cùng ông chồng điển trai quyền lực lại khiến công chúng ngưỡng mộ. Năm 2013, Park Sol Mi kết hôn với tài tử Han Jae Suk - ngôi sao nổi đình nổi đám với phim "Giày Thủy Tinh". Nam tài tử vừa là diễn viên nổi tiếng đồng thời lại được biết tới là con trai của cựu Phó Chủ tịch tập đoàn KIA (một trong những tập đoàn ô tô nổi tiếng nhất thế giới).

Ban đầu chuyện tình của Park Sol Mi và Han Jae Suk gặp khá nhiều lời "bàn ra tán vào". Không ít người cho rằng, nữ diễn viên quen nam tài tử chỉ vì anh là thiếu gia nhà giàu có. Sau đó, khi Han Jae Suk gặp phải bê bối sau khi bị khui chuyện làm giả giấy tờ đề trốn nhập ngũ, nhiều người còn tưởng Park Sol Mi sẽ rời ra anh để tránh gặp họa. Tuy nhiên, người đẹp vẫn quyết tâm đứng cạnh bạn trai để cùng anh vượt qua mọi chuyện.

Hai năm sau kết hôn, Park Sol Mi và Han Jae Suk chào đón 2 cô con gái dễ thương. Sau khi kết hôn và sinh con, Park Sol Mi cũng hạn chế việc xuất hiện trên truyền hình hay nhận đóng phim. Hơn 8 năm sau khi về chung một nhà, Park Sol Mi và Han Jae Suk hiện được xem là một trong những cặp vợ chồng kiểu mẫu của làng giải trí Hàn Quốc.