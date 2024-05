Sữa Aptamil New Zealand là loại sữa bột nổi tiếng và được ưa chuộng tại New Zealand. Sản phẩm được công ty Danone của Việt Nam nhập khẩu trực tiếp từ New Zealand và cung cấp tại thị trường Việt Nam.

Sữa Aptamil New Zealand có vị nhạt, hương tự nhiên không chất tạo mùi, không bổ sung đường Sucrose. Với vị nhạt của sữa bé có cảm giác như bú sữa mẹ, tránh tình trạng bé lơ sữa mẹ khi trẻ được bổ sung sữa ngoài.