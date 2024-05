Bé Rồng nhà Doãn Hải My được bác sĩ khen đạt chuẩn, chân dài giống y bố, mẹ bầu tăng 11kg mà vẫn xinh

Năm 2024 được dự báo là một năm đầy tin vui của showbiz Việt. Một trong những cặp đôi sắp đón em bé Rồng vàng nhận được sự quan tâm của mọi người đó chính là Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Hiện tại, tiểu thư Hà thành đang ở trong những tháng cuối của giai đoạn bầu bí, đã tăng khoảng hơn 11kg nhưng thần thái vẫn cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ, được hội mẹ bỉm khen nức nở.

Rất nhiều bà bầu ghen tị với Hải My bởi dù mang bầu vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, mặt không hề bị phá nét. Điều đáng nói hơn cả, bà xã Đoàn Văn Hậu tăng cân vừa phải khi bầu bí và em bé vẫn sở hữu cân nặng đạt chuẩn, thậm chí còn được bác sĩ khen chân dài giống bố. Nhiều mẹ thắc mắc không biết bí quyết của nàng Wag là gì.

Mới đây, Doãn Hải My đã chia sẻ một chút về hành trình bầu bí của mình. Cô cho biết luôn cố gắng giữ chế độ ăn uống khoa học, tinh thần vui vẻ suốt thai kỳ.

Bé Rồng nhà Doãn Hải My được bác sĩ khen đạt chuẩn

"Thời gian trôi nhanh thật đấy, bé Rồng nhà My cũng đang lớn lên từng ngày rồi. Hiện tại My đã tăng khoảng 11kg. Nhiều chị em khen My bầu mà dáng vẫn gọn. Mọi người hay hỏi My có bí quyết gì để giữ dáng không thì My chỉ có chế độ cân bằng dinh dưỡng, bổ sung đủ các chất theo lời khuyên của bác sĩ để em bé phát triển tốt nhất thôi. Trộm vía hiện tại sức khỏe của My và em bé đều tốt, em bé còn được bác sĩ khen đạt chuẩn và chân dài giống bố nữa.

Doãn Hải My cũng bổ sung một số thực phẩm chức năng cho bà bầu, uống canxi sau ăn sáng 30 phút. Ngoài ra còn chú trọng bổ sung đủ sắt, DHA và vitamin. Không có đường cong nào đẹp và thiêng liêng như đường cong của mẹ bầu nên chị em đừng lo lắng quá về ngoại hình, hãy thật thoải mái, vui vẻ, bổ sung đầy đủ vi chất để em bé khỏe mạnh chào đời nha", Hải My tâm sự.

Khi được hỏi: "Bình thường mang bầu mọi người hay bị phá nét (mũi nở, da rạn và tăng cân thấy rõ), My có thể chia sẻ cách để giữ dáng và da đẹp như vậy khi bầu không?", Doãn Hải My chia sẻ:

"Thú thực là My không hề giữ dáng hay gì luôn, mà lúc nào cũng ăn uống để em bé được phát triển tốt và ổn định. Nên My nghĩ là do cơ địa mỗi người thôi. Như My chắc cũng hưởng chút gen của mẹ My, mẹ My khi có em bé cũng không bị phá nét đâu. Và cũng có thể do trước My gầy, kiểu siêu siêu gầy nên giờ tăng mười mấy cân vậy trông lại thành vừa chăng".

Có thể thấy, Hải My không hề giữ dáng hay có chế độ khoa học mà ưu tiên sự phát triển của em bé trong bụng hơn. Hiện tại, cơ thể của bà xã Văn Hậu cũng đã xuất hiện những vết rạn da đỏ. Việc cơ thể người mẹ có bị rạn hay không còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố như cơ địa, cách mẹ chăm sóc sức khỏe, cơ thể.

Làm mẹ lần đầu và đối mặt với sự thay đổi bất ngờ của cơ thể nhưng Doãn Hải My không buồn lòng, cô từng tâm sự: "Trước kia My chỉ tầm 46-47kg, vòng eo thì có 55-56, giờ đã lên gần 58kg rồi, da bụng cũng đã xuất hiện các vết rạn đỏ. Lúc đầu rơm rớm nước mắt ôm chồng nhưng giờ nhìn lại thấy ý nghĩa và thiêng liêng. Tâm lý thì cũng nhạy cảm hơn, dễ nóng hơn và cũng dễ tủi thân lặt vặt. Nhưng nhìn chung thì tinh thần vẫn rất vui vẻ, thoải mái ạ. Trộm vía từ lúc mới bầu tới giờ vẫn chăm chỉ "cày" được, chỉ nghén nặng 3 tháng đầu (không ăn được gì, làm gì cũng mệt), còn giờ đã qua nên đỡ hơn rồi. Chỉ mong mọi thứ thật suôn sẻ".

Ngoài ra, bà mẹ 1 con cũng rất chú trọng việc giữ dáng như không nhuộm tóc, đi giày bệt để em bé được khỏe mạnh nhất có thể. Có thể thấy, bà xã Văn Hậu vẫn rất lạc quan, vui vẻ, sẵn sàng cho hành trình làm mẹ sắp tới. Cô cũng có chồng và gia đình là điểm tựa vững chắc để vượt qua những khó khăn hiện tại.

Bầu bí mà xinh xỉu!

Bên cạnh đó, Hải My cũng chia sẻ: "Bầu bí khó ngủ lắm em ạ, nhưng trộm vía tinh thần chị vẫn vui vẻ ổn định. Vì tối chị mất ngủ nên sẽ cố gắng ngủ bù lúc sáng và trưa".

Ai cũng khen bà bầu quá xinh đẹp, rạng rỡ và đáng yêu. Dù lần đầu làm mẹ nhưng Hải My đã rất sẵn sàng, chấp nhận mọi sự thay đổi về tâm lý, thể chất lẫn tinh thần. Mọi người cũng mong cô sẽ chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của gia đình nhỏ sắp tới.