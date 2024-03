Phạm Quỳnh Anh: "Nếu bước tiếp mà mang về rắc rối cho gia đình mình thì cứ 3 mẹ con là tốt rồi"

Trong cuộc sống, ai cũng có cho mình một hành trình hướng đến hạnh phúc riêng và ở mỗi người, hạnh phúc được định nghĩa khác nhau. Với Phạm Quỳnh Anh, hạnh phúc trong cô luôn được chuyển biến qua từng giai đoạn của cuộc đời. Sau tất cả, khái niệm về hạnh phúc của cô trong đó có cả niềm vui và nỗi buồn. Phạm Quỳnh Anh không xem những gì trải qua trong quá khứ là sự đau khổ, thay vào đó, cô cho đó là những cột mốc mà mình cần trải qua, có nó mới có một phiên bản Phạm Quỳnh Anh như hiện tại.

Clip: Phạm Quỳnh Anh chia sẻ về cuộc sống và sự nghiệp hiện tại

Chào chị Phạm Quỳnh Anh. Một câu hỏi mà tôi luôn muốn mở đầu trong một buổi phỏng vấn, đó là sau khi thức dậy thì điều đầu tiên chị nghĩ đến là gì?

Nói một cách rất thật buổi sáng dậy tôi chỉ nghĩ xem hôm nay con mình có đi học không rồi sang phòng đánh thức các bé. Còn ngày nào cuối tuần tôi biết rằng hôm đó mình sẽ thảnh thơi xong ngủ tiếp một chút.

Ngày thảnh thơi nhất của bà mẹ 3 con sẽ trải qua như thế nào?

Kể từ khi có Zoey số lượng ngày thảnh thơi của tôi rất hiếm. Những ngày cuối tuần nghệ sĩ thường có lịch diễn, nên thảnh thơi để nói nôm na thôi chứ thật ra tôi lại bận theo một kiểu khác. Nói chung cũng lâu rồi tôi không có cảm giác mình không phải suy nghĩ gì cả.

Tất nhiên tôi không chăm con một mình, tôi vẫn có sự chia sẻ, hỗ trợ từ gia đình. Số lượng con ngày càng nhiều sẽ kéo theo những vấn đề phát sinh khác nhưng tôi nghĩ khó khăn hay không phụ thuộc vào cách chúng ta đánh giá sự việc đó. Trộm vía hiện tại tôi vẫn ổn, không bị overload, cân bằng được mọi thứ nhưng vẫn cần phải cố gắng hơn nữa trong hành trình làm mẹ.

Trong việc dạy dỗ từng bé thì Phạm Quỳnh Anh có phương cách và tâm lý khác nhau không? Hay chị có một công thức chung để định hướng cho các con?

Khi Zoey ra đời, tôi nghĩ chỉ có một cách duy nhất khiến bản thân người mẹ được cân bằng và các con không bị phụ thuộc vào mẹ, đó là cố gắng hình thành cho các con tính tự lập từ sớm. Với Zoey, em còn quá nhỏ và cần sự chăm sóc nhiều. Nhưng với Tuệ Lâm và Tuệ An, các con đã hình thành thói quen tự chăm sóc bản thân và giúp mẹ không bị quá tải.

Trong góc nhìn của một số người điều này có vẻ hơi phũ với các con nhưng đó lại là những gì tôi rút ra được từ cuộc sống hiện tại của riêng mình. Tôi sẽ cố gắng cho các con biết sẽ có những lúc mẹ phải đi làm xa, diễn nước ngoài và lúc không có mẹ như vậy các con vẫn sẽ ổn. Nhưng các bà mẹ nên học cách để tính độc lập ở trẻ là một điều tích cực, chứ nếu tập cho các con độc lập đến mức độ con cảm thấy có mẹ cũng được, không có cũng chẳng sao thì thực sự bất ổn.

Bé Tuệ Lâm đang bước vào tuổi dậy thì, đây là giai đoạn mà một đứa trẻ sẽ có nhiều thay đổi. Có khi nào Phạm Quỳnh Anh và con có bất đồng trong suy nghĩ không và chị giải quyết thế nào?

Có một khoảng thời gian tôi nghĩ rằng cũng tương đối khủng hoảng giữa 2 mẹ con. Thường chúng ta nghe các con khủng hoảng tuổi lên mấy, nhưng các bà mẹ cũng có sự khủng hoảng riêng, đó là sự bỡ ngỡ khi lần đầu tiên thấy con mình bước vào giai đoạn dậy thì. Tôi và Tuệ Lâm cũng từng rơi vào giai đoạn bối rối trong giao tiếp, tôi stress đến mức tự nhận mình là vai ác trong nhà còn người bên cạnh đóng vai dĩ hòa vi quý, phân tích đúng sai sau đó uốn nắn cho các con kỹ càng. Có khoảng thời gian tôi cảm thấy mình không kiểm soát được việc con lớn nhanh quá, hay có những mối quan hệ bạn bè. Tôi cũng phải đi tìm hiểu và học rất nhiều để có thể đồng hành cùng con trong giai đoạn này, đương nhiên tinh thần lúc đó của người mẹ phải cởi mở chia sẻ với con.

Phạm Quỳnh Anh chia sẻ mình là “vai ác” và bạn trai là người “dĩ hòa vi quý” trong nhà. Khi đón nhận những chia sẻ và góp ý đó thì Tuệ Lâm có phản ứng như thế nào?

Không phải lúc nào gia đình cũng có cuộc chiến căng thẳng đâu, tôi phân vai ở đây như một cách cần thiết thôi. Tôi nghĩ trong nhà cứ thoải mái quá các con sẽ không biết đâu là đúng sai, không biết được giới hạn của sự việc. Khi như vậy, phải có người đứng ra phân tích và chắc chắn sẽ có sự bất đồng. Tôi mới trao đổi với ba của các bé rằng mẹ là người đưa vấn đề lên cao, ba sẽ là người đi đằng sau phân tích thêm dựa trên thái độ mềm mỏng.

Chúng ta cho rằng dạy con phải đến nơi đến chốn nhưng cần có thời gian để các con tiêu hóa các vấn đề, cần một lộ trình có người nâng lên và có người hạ xuống, nếu không sẽ rất căng thẳng và xảy ra thêm vấn đề khác. Việc mất đi niềm tin trong một gia đình điều rất nguy hiểm.

Dù ở thời đại nào đi nữa thì rất khó để loại bỏ hẳn những suy nghĩ của ai đó trong xã hội về vấn đề con chung con riêng. Nhưng dường như vấn đề đó không có trong từ điển cuộc sống của Phạm Quỳnh Anh nhỉ?

Rất khó để làm điều đó, nhưng tôi làm được rồi. Tôi tự động viên bản thân mình đó như thành quả mình gặt hái trong đời sống, mình đã xóa tan mọi khoảng cách, quan niệm về việc con chung, con riêng hay cùng cha, khác cha. Ban đầu đó là vấn đề rất đáng suy nghĩ nhưng nếu mọi thứ xuất phát từ tình yêu thương thì mọi ranh giới sẽ được xóa hết.

Một phần nguyên nhân nằm ở người đồng hành của mình, anh ấy biết cách để gần gũi với các con một cách tự nhiên nhất. Điều thứ hai mà tôi ít chia sẻ, đó là tôi phải cảm ơn Tuệ Lâm, con là một người chị rất tế nhị và thấu hiểu. Tuệ Lâm thấu hiểu cho vấn đề của gia đình mình và con thường ở bên cạnh tôi chia sẻ mọi thứ một cách rất thầm lặng nhưng vô cùng ấm áp.

Chắc chắn trong khoảng thời gian biến cố nhất của gia đình, các con cũng có những suy nghĩ riêng đấy. Lâm cũng có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng Lâm không bao giờ làm khó mẹ cả. Có một câu chuyện đến bây giờ tôi nhớ mãi. Trong lúc diễn ra sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân, tôi và Tuệ Lâm có ra Hà Nội và trong phòng chờ, vô tình con ấn vào một bài báo trên màn hình máy tính của người trước đó họ xem, tiêu đề của tin đó là Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy ly hôn. Khi ấy con mới 6 tuổi thôi, con xem xong quay qua hỏi mẹ “ly hôn là gì hả mẹ?”.

Thực sự lúc đó tôi đứng hình, không trả lời được, tôi cảm thấy mình rất dở. Nhưng sau đó Tuệ Lâm cũng không bao giờ hỏi tiếp câu nào nữa. Cho đến khi Lâm hiểu được sự việc, Lâm cứ như thế và đồng hành cùng mẹ, và năng lượng đó truyền sang Tuệ An. Khi tôi gặp người đàn ông tiếp theo của đời mình, chính sự cởi mở của Lâm đã khiến cho mọi thứ rất nhẹ nhàng.

Có một câu mà mọi người thường nói, đó là “đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ thiệt thòi”. Chị nghĩ sao?

Chúng ta thường muốn nhìn nhận vấn đề theo một hướng không vui, nhưng chúng ta không nghĩ rằng đời sống còn có rất nhiều điều mà chúng ta nên vui trước đã. Thực chất những đứa trẻ trong một gia đình, các con luôn có cảm nhận của riêng về không khí trong nhà, về năng lượng giữa mọi người giao tiếp với nhau. Nhưng các con thường không bao giờ được nói ra rằng con cũng đang không vui hay tại sao nhà mình lại nặng nề thế. Lúc này, người lớn phải biết có giải pháp, bước qua những định kiến để giúp con hạnh phúc về sau.

Tôi không nghĩ mọi sự chia ly đều tồi tệ. Chúng ta tìm ra một cách để vẫn được đồng hành với các con nhưng lại tôn trọng nhau hơn, đó cũng là điều mà các con dường như cũng mong muốn khi thấy ba mình, mẹ mình hạnh phúc với cuộc sống riêng của mỗi người. Cho nên đừng nghĩ các con sẽ thiệt, thiệt hay không là do chính chúng ta. Ngay cả việc chúng ta bước ra khỏi cuộc hôn nhân đấy bằng cách nào, văn minh hay không, tất cả đều là vấn đề của người lớn, người lớn biết cách thì các con sẽ bình yên. Còn người lớn mà vẫn mải mê với câu chuyện tìm đến quyền lợi hay tranh giành, đấu đá cho mỗi người thì họ sẽ không bao giờ thấy được sự bình yên của trẻ con.

Sự bình yên của các con cũng là nguyên nhân mà Phạm Quỳnh Anh và anh Quang Huy giữ được mối quan hệ văn minh như hiện tại?

Tôi nghĩ mình may mắn khi bố Huy cũng thấu hiểu điều này, cũng là người muốn giữ bình yên cho các con. Cho nên đến bây giờ chúng tôi vẫn rất ok với nhau, không là vợ chồng thì chúng ta là bạn, là bố là mẹ của 2 đứa nhỏ. Chúng ta sẽ cùng nhau, trao đổi, thảo luận về cách làm sao để Tuệ Lâm, Tuệ An lớn lên thành một người tốt. Đó là điều khiến tôi rất nhẹ lòng.

Không những thế mà mối quan hệ của bạn trai Phạm Quỳnh Anh và anh Quang Huy cũng rất tốt đẹp. Sau tất cả người ta luôn tìm đến sự nhẹ nhàng, dễ chịu và yêu thương nhau chị nhỉ?

Nói chung đó là sự may mắn đó, tôi may mắn khi có một người đồng hành hiểu được rằng có những điều không thay đổi được, đó chính là mối quan hệ trước đây của Phạm Quỳnh Anh. Nhưng họ trân trọng quá khứ của mình, không khiến mình khó xử và quan trọng nhất là sự tin tưởng. Thực ra người đàn ông nào cũng có sự ích kỷ của riêng họ, đàn bà cũng thế. Nhưng nếu họ biết dàn xếp chính họ được, để đặt lên bàn cân điều gì quan trọng hơn để giữ sự bình yên cho tất cả.

Khi bạn đặt câu hỏi này thì tôi không biết người hiện tại của mình họ có đang thực sự thoải mái làm điều đó không. Nhưng chứng kiến những gì họ ứng xử, tôi nghĩ họ là người rất biết cách nhìn nhận vấn đề.

Có một phân đoạn trong Mai rất cảm xúc, đó là cảnh bà Đào nói với con trai rằng không bước tiếp vì sợ người sau sẽ không thương con mình. Khi xem cảnh phim đó có gợi cho chị cảm xúc như thế nào? Đó có phải là nỗi sợ chung của người mẹ đơn thân?

Tôi nghĩ chính mình cũng là người rơi vào tình huống trong bộ phim đó. Dù không tệ đến mức như thế nhưng rõ ràng tôi đã bị khơi lại cảm xúc tủi thân của một người mẹ đơn thân. Đúng như tình huống trong phim, đã có những lúc tôi không chọn người đồng hành mới vì tôi mà vì người đó yêu thương các con của mình.

Nói đến đây thì không biết anh nhà có đang cảm thấy hơi bất ngờ hay ngạc nhiên không nhưng đây là sự thật. Tôi cũng đã rất thận trọng cho mối quan hệ hiện tại và đặt cho mình rất nhiều câu hỏi trong đầu. Người này có thực sự yêu thương mình hay không, có yêu thương con mình hay không, và tôi đã dành một thời gian rất dài để quan sát. Cuối cùng khi tất cả những câu trả lời đều là có thì tôi mới tiếp tục đi một bước nữa. Thiếu một trong những điều đó, tôi thà ở vậy với các con sẽ hạnh phúc hơn.

Tôi đã từng rất yếu đuối trước biến cố nhưng khi vượt qua bản thân có đã có thêm sức mạnh và tin rằng không có ai ở cạnh thì tôi vẫn ổn. Vậy nếu có thêm một người nữa bước vào khiến cuộc sống mình tốt hơn thì hãy chấp nhận. Nhưng nếu mang đến sự rắc rối thì cứ ba mẹ con là tốt rồi.

Cách Phạm Quỳnh Anh thuyết phục các con khi quyết định tiến thêm bước nữa ra sao?

Tôi không thuyết phục các con bởi mọi sự diễn ra rất tự nhiên. Mặc dù mình biết để đến sự tự nhiên đó cũng là một quá trình. Tôi không có một sự chuẩn bị hay gạch đầu dòng cho việc mình phải làm gì tiếp theo, hay là mình sẽ phải phân tích như thế nào cả. Mọi thứ tự nhiên dựa trên những gì xuất phát từ tình yêu thương. Các con không bao giờ hỏi, tôi cũng không bao giờ phải trả lời những câu hỏi đó, chỉ có những sự quan sát theo ngày, theo tháng mà thôi. Đến một thời điểm mình cảm thấy có thể gật đầu nghĩa là tôi biết mình ok.

Phạm Quỳnh Anh chia sẻ hạnh phúc với chị bao gồm cả niềm vui và nỗi buồn. Nhưng nhìn cách chị chia sẻ trên MXH thì Phạm Quỳnh Anh chọn cách giấu đi những nỗi buồn của mình?

Nếu là những người bạn thân thiết thì họ vẫn sẽ cảm nhận được nỗi buồn của mình trên mạng xã hội. Do tôi là một người cầu toàn, tôi biết nên và không nên làm gì. Ngoài là một người cảm xúc tôi cũng rất lý trí, tôi biết mình là một người nghệ sĩ có rất nhiều người quan tâm, yêu thương mình. Vậy mình sống bản năng quá sẽ tác động đến người khác. Tôi tự ý thức được trách nhiệm của mình nên khi có những tâm tư, nỗi niềm thì mình cũng thể hiện một cách vừa phải thôi. Quan trọng là mình cân bằng làm sao để đừng dễ rơi vào tình trạng không kiểm soát được cảm xúc. Tôi nghĩ động lực để mình bước qua tất cả đến từ những đứa con, và mình ổn các con mới ổn.

Vậy đã đến lúc Phạm Quỳnh Anh nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút, nghĩ về việc mình sẵn sàng mặc chiếc váy cưới và trao lời thề với tri kỷ hiện tại của mình?

Tôi lại có một tư duy hơi khác một chút, chiếc váy cưới hay một cái lễ không phải là thước đo cho cuộc sống hạnh phúc của 2 người. Điều quan trọng là chúng ta với nhau như thế nào mỗi ngày. Đương nhiên vẫn có sự bất đồng, tranh luận vì đó là những gia vị của cuộc sống này mà. Còn việc mặc váy cưới hay trao nhau lời thề ước gì đó nhưng đằng sau lại không phải vậy thì cũng để làm gì đâu.

Dù chăm 3 con nhưng Phạm Quỳnh Anh vẫn rất năng nổ với công việc nghệ thuật, bằng chứng là EP album mà chị vừa cho ra mắt cách đây không lâu. Việc cân bằng cuộc sống thế nào để công việc trở nên tối ưu nhất có phải là bài toán khó với chị?

Bài toán tương đối khó nhưng tôi là người thích giải toán. Tôi nghĩ mình vừaa là phụ nữ vừa của gia đình, vừa là phụ nữ của công việc, nên trách nhiệm của tôi lúc nào cũng nhân đôi. Nhưng tôi yêu thích sự trách nhiệm này. Tôi nghĩ đó cũng là tính cách của mình, tôi thích lo lắng cho mọi người, thích chăm sóc cho người khác. Thế nên tôi không cảm thấy quá tải trước trách nhiệm mà mình gánh vác, tôi vẫn ok. Khi giải được bài toán ấy thì tôi rất vui, rất cảm thấy cuộc đời đáng sống từng giây từng phút một.

Ngoài âm nhạc Phạm Quỳnh Anh còn thực hiện các podcast. Vai trò dẫn chuyện của chị rất hút và sâu sắc. Vậy chị có kế hoạch làm podcast như một định hướng hay nó chỉ là công cụ để chị truyền tải thông điệp âm nhạc?

Tôi không nghĩ nhiều như thế. Tôi chỉ nghĩ ai có lời mời thì cứ thế mà làm. Có khi mình không biết mọi người khi xem sẽ cảm thấy sao nhưng tất cả những gì tôi chia sẻ đều là sự chân thành. Tôi mong những gì mình trải qua sẽ có thể giúp ích cho rắc rối của một ai đó. Tôi nghĩ một trong những cách chữa lành chính là lắng nghe những chia sẻ của người đi trước, đó như động lực và sự trấn an về tinh thần.

Được biết sắp tới Phạm Quỳnh Anh và bé Tuệ Anh tham gia Mẹ Siêu Nhân. Nguyên nhân gì khiến chị quyết định đưa con tham gia chương trình thực tế?

Trước đây, tôi cũng khá thận trọng khi nhận lời tham gia những chương trình, nhất là truyền hình thực tế nữa vì sẽ có nhiều điều mình không thể kiểm soát được. Thế nhưng khi nhận lời mời từ chương trình Mẹ Siêu Nhân, tôi có một hướng nhìn khác cởi mở hơn, mình xem đó như một cơ hội để chính mình được hoàn thiện những thiếu sót trên chặng đường làm mẹ.

Tuệ An là một cô bé có tính cách tương đối thận trọng, chỉ tin tưởng những gì thuộc về vùng an toàn. Chính vì thế tôi nghĩ rằng cho con tham gia một chương trình thực tế để con có thể cải thiện một chút. Thận trọng trong đời sống là tốt, nhưng thận trọng quá lại mất đi nhiều cơ hội. Tôi hy vọng Tuệ An cùng mẹ đến một môi trường mới, bước vào những tình huống chưa bao giờ gặp để xem 2 mẹ con có cải thiện được gì không.

Để thuyết phục một cô bé thận trọng như Tuệ An thì có quá khó khăn với Phạm Quỳnh Anh? Và phản ứng của bé khi xuất hiện trước nhiều máy quay như thế nào?

Đúng là rất khó thuyết phục Tuệ An làm điều gì bé không thích, may mắn Tuệ An rất yêu mẹ và tin tưởng mẹ. Phản ứng đầu tiên của Tuệ An là thắc mắc truyền hình thực tế là gì. Tôi mới nói giống như chương trình Chị Đẹp mà con xem, mà Tuệ An và Tuệ Lâm đều rất thích xem Chị Đẹp, nên có thể trong khái niệm của con, mình sẽ được tham gia và ngồi xem lại trên truyền hình, chắc vì vậy mà Tuệ An tin mẹ và đồng ý.

Tuy nhiên, khi bắt đầu ghi hình những tập đầu tiên, Tuệ An chưa thích nghi được với việc lúc nào cũng có hơn 20 máy quay và nhiều người lạ trong nhà. Ban đầu, Tuệ An chẳng muốn quay luôn nhưng khi tôi tìm hiểu thì biết bé không thoải mái với một chú quay phim hướng thẳng máy vào mặt con lúc mới thức. Tầm 1 tiếng sau đó, Tuệ An thoải mái và tự tin, là chính con. Đó là những khoảnh khắc rất đáng yêu nhưng cũng rất đau đầu.

Phạm Quỳnh Anh có nhắc chương trình Chị Đẹp. Hai con rất muốn chị tham gia. Hiện tại mùa 2 sắp trở lại, chị có suy nghĩ sẽ nhận lời không?

Tôi có xem chương trình không bỏ sót tập nào. Thực ra mùa 1 chương trình có mời nhưng lúc đó tôi chưa sẵn sàng vì Zoey vẫn còn nhỏ. Khi xem cùng các con mỗi tập tôi rất khâm phục những “chị đẹp” tham gia. Các con cứ bảo mẹ đi thi, Tuệ Lâm còn hứa sẽ dạy cho mẹ nhảy. Mỗi khi thấy con thích điều gì, tôi sẽ quan tâm và suy nghĩ về điều đó nhưng hiện tại cũng chưa biết được (cười).

Nếu tham gia mùa 2 và các chị em trong hội bạn thân cũng tham gia. Thì chị nghi ngại ai nhất: Mai Phương Thúy, Hoàng Thùy Linh hay Minh Hằng?

Nếu tham gia tôi sẽ không mang tinh thần đối đầu hay sợ hãi vì mình biết bản thân có giỏi đâu mà đi đối đầu với người khác (cười). Tôi sẽ vì các con mà chiến đấu hết mình. Nếu đối đầu với từng ấy người thì chắc tôi chỉ có thể thắng mỗi Mai Phương Thúy thôi (cười).

Nhân dịp lễ Quốc tế Phụ nữ, không biết ngày 8/3 có ý nghĩa thế nào với Phạm Quỳnh Anh? Đâu là ngày lễ với chị có nhiều kỷ niệm?

Từ năm 2017, ngày 8/3 trở nên đặc biệt hơn với tôi vì đó là ngày sinh nhật của Tuệ An. Năm nay chắc tôi cũng sẽ làm điều gì đó bất ngờ và bí mật dành cho con. Hy vọng 8/3 các chị em sẽ có nhiều quà, còn bản thân tôi, chắc chắn mình sẽ có những hạnh phúc của riêng mình.

Cảm ơn Phạm Quỳnh Anh về những chia sẻ này. Chúc chị sẽ có một ngày 8/3 thật hạnh phúc!