Bộ phim Perfect Crown lên sóng đạt thành tích rating rất khả quan, nhưng lại gây tranh cãi về diễn xuất của hai diễn viên chính IU và Byeon Woo Seok.

Trong phim, Byeon Woo Seok thủ vai Đại quân Lee An là một thành viên hoàng tộc nổi tiếng nhưng không có quyền thừa kế. Vai diễn này Byeon Woo Seok phải thể hiện được sự phẫn uất của nhân vật, khi liên tục bị Đại phi Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) nhắm tới. Lee An ngụy trang bản thân bằng sự lạnh lùng hờ hững với mọi thứ nhưng Byeon Woo Seok lại diễn xuất lờ đờ như buồn ngủ.

Byeon Woo Seok bị chê không biết diễn

Nhân vật có câu chuyện thú vị, có chiều sâu nhưng nam diễn viên thể hiện khá đơ

Nam diễn viên cũng bị đánh giá là giữ nguyên nhiều biểu cảm từ phim Cõng Anh Mà Chạy sang Perfect Crown. Tuy nhiên, bối cảnh của hai nhân vật nam chính hoàn toàn khác nhau. Một người chỉ là cậu học sinh bình thường, còn một người là quý tộc được dạy dỗ nghiêm khắc nhất và nhận được sự trọng vọng của mọi người.

Trên diễn đàn The qoo của Hàn Quốc, khán giả đánh giá Byeon Woo Seok diễn như robot đang tập thể hiện cảm xúc. Nam diễn viên có nhiều khoảng trống không biết thể hiện cảm xúc gì trong diễn xuất. Khán giả cũng nhìn thấy nhân vật cũ trong bộ phim mới của anh.

Byeon Woo Seok không tạo hứng thú cho khán giả

Nhiều người đánh giá anh chỉ có ngoại hình

Nhưng đẹp thôi chưa đủ để trở thành một diễn viên, vì vậy Byeon Woo Seok khiến khán giả chán nản khi theo dõi bộ phim

Đặc biệt, do Byeon Woo Seok quá cao nên khi đứng với IU tạo sự cách biệt rõ ràng, bị đánh giá là không đẹp đôi. Hơn nữa, do khả năng diễn xuất của nam diễn viên còn hạn chế nên không tạo được tương tác thú vị giữa hai nhân vật. Đây là điều khiến khán giả khó chịu khi theo dõi bộ phim. Nhiều người cho rằng kịch bản của Perfect Crown khá thú vị, bối cảnh đẹp nhưng diễn xuất của nam chính đã phá hỏng mọi thứ.

Bù lại, ngoại hình chuẩn người mẫu của Byeon Woo Seok được đánh giá rất điển trai, có khí chất sang trọng, mặc trang phục nào cũng nổi bật.

Byeon Woo Seok không hợp với IU

Dù được đánh giá điển trai, hấp dẫn, nam diễn viên vẫn bị chê trách vì làm hỏng cảm nhận xem phim

Một số khán giả thì cho rằng nên để anh có cơ hội tiến bộ dần

Khán giả Hàn Quốc đánh giá về diễn xuất của nam chính

- Diễn xuất của Byeon Wooseok quá mờ nhạt, khiến anh ta không thể hiện được vai diễn của một nhân vật có tầm cỡ lớn.

- Byeon Woo Seok giống như một con robot đang học cách thể hiện cảm xúc...

- Byeon Woo Seok thì phát âm lẫn đài từ đều tệ, chẳng hiểu lấy tự tin đâu ra mà đi diễn nữa, trình độ đến là chán.

- Phim thì cũng hay đấy nhưng hai người này chẳng có chút chemistry nào cả.

- Byeon Woo Seok có diễn cái gì đâu? Tính đọc sách giáo khoa đến bao giờ nữa? Nhận cát-xê chừng đó tiền thì ít nhất cũng phải biết diễn chứ.

- Những người diễn xuất kém thường có vẻ mặt đặc biệt đó, như thể cơ mặt của họ bị tê liệt.

- Có mỗi cái miệng là biết cử động.

Perfect Crown lấy bối cảnh giả tưởng đầy thú vị về một Hàn Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến ở thế kỷ 21, nơi hoàng gia chỉ giữ vai trò biểu tượng còn thực quyền thuộc về các tập đoàn tài phiệt.

Phim là câu chuyện giả tưởng về nước Hàn Quốc vẫn còn chế độ Quân chủ lập hiến

Sung Hee Joo (IU) chủ động bước vào một cuộc hôn nhân hợp đồng với Đại quân Lee An do Byeon Woo Seok thủ vai, anh là một thành viên hoàng tộc nổi tiếng nhưng không có quyền thừa kế. Từ một mối quan hệ trao đổi lợi ích, cả hai dần bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, âm mưu và cả những cảm xúc không thể kiểm soát. Sự xuất hiện của Thủ tướng Min Jung Woo (Noh Sang Hyun) và Đại phi Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) càng khiến cuộc chiến vương quyền thêm căng thẳng, hứa hẹn mang đến một câu chuyện vừa lãng mạn, vừa kịch tính.