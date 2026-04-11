Cả thế giới đang đổ xô xem phim Hàn hot điên đảo: Nam chính khoe thân quá cháy, xa hoa lộng lẫy ngập mùi tiền

Ngay từ khi còn chưa lên sóng, Perfect Crown đã có độ phủ sóng không nhỏ trên MXH. Từ bảng xếp hạng độ thảo luận cho đến các diễn đàn phim ảnh, đâu đâu cũng thấy nhắc đến dự án này. Sự kết hợp giữa dàn cast đình đám, concept hoàng gia - tài phiệt hiện đại cùng mức đầu tư không tiếc tay khiến bộ phim được kỳ vọng sẽ là bom tấn tiếp theo của màn ảnh Hàn năm nay.

Và quả thật, khi tập 1 chính thức phát sóng vào tối 4/10, Perfect Crown không làm khán giả thất vọng. Như thường lệ với phim Hàn, khán giả trong nước được xem trước, sau đó phim mới lần lượt cập nhật trên các nền tảng quốc tế. Chính vì vậy, ngay từ khi chưa kịp phát hành rộng rãi toàn cầu, cộng đồng fan quốc tế đã "đứng ngồi không yên", chờ từng phút để được theo dõi tập đầu tiên.

Tập mở màn ghi nhận chỉ số người xem tăng đều theo từng phút, từ 13.06% cho mở đầu leo lên 15.59% đến khi kết thúc. Rating trung bình toàn quốc theo được dự đoán rơi vào khoảng 5 - 8%, có khả năng leo top 1.

Ngay từ những phút đầu, bộ phim đã "đốt mắt" người xem bằng màn khoe body quá cháy của nam chính Byeon Woo Seok. Trong cảnh tắm này, nam diễn viên khoe body săn chắc, góc quay lúc mờ ảo lúc rõ nét để khoe trọn cơ bắp nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Không cần phô trương quá đà, chỉ vài giây lướt qua cũng đủ khiến dân tình khó rời mắt, ngay lập tức trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả trên mạng.

Bên cạnh đó, Perfect Crown còn mang đến một "bữa tiệc thị giác" cho người xem. Từng giây từng phút trong phim đều xa xỉ và lộng lẫy, khi một bên là cuộc sống tài phiệt hiện đại với những tòa nhà chọc trời, siêu xe, thời trang cao cấp, và một bên là hoàng gia với cung điện nguy nga, nghi lễ xa hoa và quyền lực tuyệt đối.

IU trong vai Sung Hee Joo, một nữ tài phiệt trẻ tuổi đứng đầu tập đoàn lớn gây ấn tượng mạnh với hình tượng sắc sảo, tự tin và có phần "ngông". Ngay trong tập 1, cô liên tục xuất hiện với loạt outfit đắt đỏ, thay gần chục bộ trang phục sang chảnh, lộng lẫy để tô điểm cho cuộc sống xa xỉ của mình. Đặc biệt, khoảnh khắc cô bước vào cung điện với bộ suit đỏ nổi bật giữa không gian hoàng gia lập tức trở thành cảnh quay "iconic".

Trong khi đó, Byeon Woo Seok hóa thân thành hoàng tử Yi An mang khí chất điềm tĩnh, chuẩn mực. Sống trong cung điện xa hoa, xung quanh là người hầu kẻ hạ, nhân vật của anh toát lên vẻ quyền quý ngay từ ánh nhìn, cử chỉ. Nhìn chung, mọi cảnh quay trong màn chào sân của Perfect Crown đều được đầu tư chỉn chu, tạo cảm giác điện cảnh và ngập mùi tiền.

Tập 1 chủ yếu tập trung giới thiệu dàn nhân vật và mối quan hệ phức tạp giữa họ. Ngoài hai nhân vật chính, phim còn mở ra tuyến phụ với Thủ tướng Min Jung Woo (No Sang Hyun) - người có liên hệ quá khứ với Hee Joo, hay Hoàng hậu Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) - nhân vật đã sớm bộc lộ xung đột với Yi An. Tất cả tạo nên một mạng lưới quyền lực và cảm xúc chồng chéo, hứa hẹn nhiều biến động phía sau.

Dù mới khởi đầu, chemistry giữa IU và Byeon Woo Seok đã bắt đầu lóe lên rõ rệt. Một người sắc sảo, chủ động và một người điềm tĩnh, chuẩn mực, sự đối lập này khiến từng lần chạm mặt đều mang theo cảm giác căng thẳng lẫn tò mò cho người xem. Cuối tập 1 là cảnh Hee Joo cầu hôn hoàng tử Yi An, để lại cái kết mở đầy kịch tính.

Nói thêm về nội dung, Perfect Crown xoay quanh mối quan hệ giữa tài phiệt trẻ và đầy tham vọng Sung Hee Joo với hoàng tử Yi An sống trong khuôn khổ hoàng gia. Từ một cuộc gặp gỡ, cả hai bị cuốn vào mối quan hệ vừa mang tính giao dịch, vừa tiềm ẩn những cảm xúc khó đoán, kéo theo hàng loạt xung đột về quyền lực, địa vị và tình cảm.

Với phần hình ảnh chỉn chu, bối cảnh hoành tráng, nhân vật có cá tính rõ ràng cùng nhịp phim đủ nhanh để giữ chân người xem, Perfect Crown đang cho thấy tiềm năng của một siêu phẩm đúng nghĩa. Nếu tiếp tục giữ vững chất lượng, đây rất có thể sẽ là cái tên tiếp theo khiến màn ảnh Hàn nóng rực trong thời gian tới.

Một số bình luận của netizen cho tập 1:

- Cả thế giới, trừ Hàn Quốc, đang chờ đợi để xem tập 1

- Byeon Woo Seok bạo thế, cơ bắp thấy mê

- IU vẫn đẹp và trẻ quá, sang chảnh và ăn diện ghê

- Tôi ghét cái kiểu phát hành phim này, Hàn Quốc được xem trước còn cả thế giới phải chờ đợi. Thật là bực mình!

- Hee Joo chẳng khác nào con gái thất lạc lâu năm của Jang Man Wol, phong cách thời trang và sự cá tính thật giống nhau

- Tôi phải đợi thêm tận 20 phút nữa, trong khi chỉ có Hàn Quốc được xem còn cả thế giới vẫn đang chờ đợi

- Tôi đọc bình luận trên trang tiếng Hàn trước, mọi người đều thích lắm, IU đúng là nữ hoàng hài kịch!

- Mở đầu thế là ổn rồi, chưa có gì bùng nổ lắm nhưng mới tập 1 thì thế là vừa đủ

Nguồn: Mydramalist