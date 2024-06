Phải mất 3 lần thay bếp gas, tôi mới nhận ra nguyên tắc “5 KHÔNG" khi mua

Bên cạnh những ưu điểm trong quá trình nấu nướng như tiết kiệm chi phí, thời gian nấu nướng thì khi sử dụng loại bếp này, bạn cũng cần lưu ý rất nhiều để có sự lựa chọn đúng đắn. Bởi việc lựa chọn bếp ga kém chất lượng không chỉ có hỏa lực yếu mà còn tiềm ẩn những rủi ro về an toàn nhất định.

Theo đó, những kinh nghiệm về việc chọn bếp gas đã được nhân vật trong bài đưa ra từ chính kinh nghiệm sau 3 năm sử dụng của bản thân mình.

1. Đừng mua bếp năng lượng tập trung

Bếp năng lượng tập trung là loại bếp hồng ngoại. Đây là loại bếp gas nhìn có vẻ cao cấp nhưng khi sử dụng lại rất bất tiện! Lý do là vì nguồn nhiệt của bếp năng lượng tập trung không được phân bổ đều nên thức ăn dễ bị nóng không đều trong quá trình nấu. Điều này có thể khiến thực phẩm được nấu chín một phần và một phần vẫn còn sống, ảnh hưởng đến hương vị và giá trị dinh dưỡng.

Hơn nữa, thiết kế của bếp năng lượng tập trung thường phức tạp, khiến việc sử dụng và bảo trì tương đối rắc rối. Do cấu tạo đặc biệt nên việc vệ sinh khó khăn hơn rất nhiều so với bếp gas truyền thống. Sau thời gian sử dụng lâu dài, dầu và bụi dễ tích tụ bên trong bếp tập trung, không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả đốt cháy mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình.

Không những vậy, bếp năng lượng tập trung thường không thể tận dụng hết lượng gas trong quá trình đốt và còn tồn tại vấn đề lãng phí.

2. Không mua bếp ga thông minh

Trong những năm gần đây, với sự trỗi dậy của các thiết bị thông minh, bếp gas thông minh đã dần lọt vào tầm ngắm của mọi người.

So với bếp gas truyền thống, bếp gas thông minh được tích hợp nhiều yếu tố công nghệ hơn như điều khiển thông minh, cảm biến nhiệt độ… nên giá thành cũng tăng theo. Trong khi đó, đối với hầu hết mọi người người, chức năng chính của bếp gas là nấu chín thức ăn, còn những chức năng bổ sung của bếp gas thông minh không phải là thứ thực sự cần.

Hơn nữa, sự thông minh của bếp gas thông minh chưa hẳn đã mang lại trải nghiệm nấu nướng tốt hơn. Mặc dù bếp gas thông minh có thể kiểm soát nhiệt chính xác thông qua điều khiển thông minh nhưng đối với những người mới bắt đầu nấu nướng, việc phụ thuộc quá nhiều vào điều khiển thông minh có thể bỏ qua việc thành thạo các kỹ năng nấu nướng. Đôi khi giao diện hoạt động của bếp gas thông minh cũng có thể khiến một số người dùng bối rối, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả và trải nghiệm nấu nướng.

3. Không nên mua bếp gas có tấm kính cường lực

Mặc dù các tấm kính cường lực có vẻ ngoài cao cấp nhưng không thể bỏ qua những khuyết điểm trong quá trình sử dụng thực tế. Độ bền của tấm kính cường lực kém hơn nhiều so với tấm inox hoặc gốm truyền thống.

Trong quá trình sử dụng hàng ngày, nhiệt độ cao, vết dầu và vết trầy xước có thể gây hư hại cho tấm kính, gây ra các vết nứt thậm chí là vỡ vụn trên bề mặt. Loại hư hỏng này không chỉ ảnh hưởng đến hình thức tổng thể của bếp ga mà còn có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của người sử dụng.

Hơn nữa, vết dầu và dấu vân tay rất dễ để lại dấu vết trên bề mặt kính và khó loại bỏ hoàn toàn. Về lâu dài, những vết này không chỉ ảnh hưởng đến hình thức bên ngoài của bếp ga mà còn có thể ảnh hưởng đến hiệu quả nấu nướng. Ở góc độ kinh tế, mặc dù bếp gas có mặt kính cường lực có thể đắt hơn khi mua lần đầu nhưng do tuổi thọ sử dụng ngắn hơn nên chi phí thay thế thường xuyên cũng sẽ tăng theo.

4. Không mua bếp gas tiết kiệm điện

Bếp gas tiết kiệm năng lượng thường đi kèm với các vấn đề như hỏa lực không đồng đều, đốt cháy không đủ. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả nấu nướng mà còn có thể dẫn đến việc sản sinh ra các loại khí độc hại, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình bạn.

Ngược lại, bếp gas hiệu suất cao có nhiều ưu điểm như hỏa lực đồng đều. Nó không chỉ có thể cung cấp cho chúng ta sự hỗ trợ hỏa lực ổn định và mạnh mẽ để đảm bảo thức ăn nấu chín ngon mà còn có thể giảm tiêu thụ năng lượng và giảm áp lực lên môi trường một cách hiệu quả. Quan trọng hơn, bếp gas hiệu suất cao thường áp dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng tiên tiến như thu hồi nhiệt, điều khiển thông minh… Những công nghệ này không chỉ cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng mà còn giúp chúng ta tiết kiệm tiền.

5. Không mua bếp ga có đầu đốt bằng gang

Khi mua bếp gas không thể bỏ qua đầu đốt của bếp gas. Bởi bếp gas có đầu đốt bằng gang rất dễ bị rỉ sét trong quá trình sử dụng. Gang rất nhạy cảm với độ ẩm và sẽ dễ bị rỉ sét khi tiếp xúc với độ ẩm. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến hình thức bên ngoài của bếp gas mà quan trọng hơn là đầu đốt bị rỉ sét có thể gây rò rỉ gas và tiềm ẩn những nguy hiểm cho an toàn gia đình. Và do tính giòn của gang nên dễ bị nứt do nhiệt trong môi trường nhiệt độ cao.

Điều này có nghĩa là đầu đốt của bếp gas có thể bị hỏng sau thời gian dài sử dụng và cần phải thay thế. Điều này chắc chắn làm tăng chi phí bảo trì và chi phí thời gian của người dùng.

Tất cả đều dựa trên kinh nghiệm của những người đã từng sử dụng. Hy vọng những thông tin kể trên có thể giúp ích cho bạn.