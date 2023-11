Bếp gas với bếp từ: Bếp nào tiết kiệm hơn?

Xét cho cùng, đối với hầu hết các gia đình, chi phí mua và sử dụng thiết bị nhà bếp là một khoản chi phí không hề nhỏ.

Bếp ga và bếp từ là hai dụng cụ nấu nướng chủ yếu trong căn bếp hiện đại, mỗi loại đều có ưu nhược điểm riêng, vậy cái nào tiết kiệm chi phí?

Nguyên lý hoạt động và mức tiêu thụ năng lượng của bếp gas và bếp từ

Trước tiên hãy nói về bếp gas

Bếp gas chủ yếu dựa vào gas để làm nóng. Thông qua quá trình đốt cháy, bếp gas chuyển đổi khí thành năng lượng nhiệt, giúp làm nóng nhanh chóng và hiệu quả. Ưu điểm độc đáo của phương pháp đun nóng này khiến nó cực kỳ tiện lợi và hiệu quả trong các nhu cầu nấu nướng khác nhau.

Ưu điểm của bếp gas

1. Tốc độ làm nóng nhanh

Tốc độ làm nóng của bếp gas tại nhà nhanh hơn rất nhiều so với bếp truyền thống. Điều này chủ yếu là do nhiệt trị cao của khí và nồng độ của ngọn lửa. Chỉ trong vài phút, bếp gas có thể nâng nhiệt độ nồi lên nhiệt độ thích hợp để xào hoặc đun sôi nước, rút ngắn đáng kể thời gian nấu nướng, giúp việc nấu nướng hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn.

2. Nhiệt đều

Ngoài ưu điểm này, bếp gas còn cho phép nhiệt lượng được truyền toàn bộ vào nồi và thức ăn, từ đó giảm lãng phí năng lượng. So với các phương pháp sưởi ấm khác, bếp gas có thể tiết kiệm rất nhiều năng lượng khi sử dụng lâu dài và có những ưu điểm đáng kể về môi trường.

Hãy nói về bếp từ

Bếp từ tạo ra dòng điện xoáy thông qua cảm ứng điện từ từ đó sinh ra nhiệt để đun nóng, có ưu điểm là không gây cháy, độ an toàn cao, phù hợp với nhiều loại nồi, chảo khác nhau.

Ưu điểm của bếp từ

1. Thao tác thực hiện tương đối đơn giản

khi sử dụng bạn chỉ cần đặt nồi vào vùng cảm ứng của bếp từ, sau đó bật công tắc của bếp từ. Một dòng xoáy được tạo ra bên dưới chảo, làm nóng nhanh chóng để thức ăn chín nhanh. Phương pháp nấu ăn trên ngọn lửa truyền thống đòi hỏi phải kiểm soát nhiệt bằng tay, điều này gây khó khăn cho những người không quen nấu nướng.

2. Độ an toàn cao

Trong quá trình nấu nướng truyền thống trên ngọn lửa trần, nếu nhiệt độ không được kiểm soát đúng cách thì có thể dễ dàng xảy ra hỏa hoạn và các mối nguy hiểm an toàn khác. Bếp từ hoàn toàn tránh được nguy cơ này vì không cần nhiên liệu trong quá trình làm nóng, không sinh ra ngọn lửa và an toàn hơn.

Cái nào tiết kiệm tiền, bếp gas hay bếp từ?

Theo dữ liệu thử nghiệm chuyên môn, thời gian và chi phí cần thiết để đun sôi một nồi nước bằng bếp ga gấp khoảng hai lần so với sử dụng bếp từ.

Nguyên nhân chính là hiệu suất nhiệt của bếp từ cao hơn nhiều so với bếp gas, đạt hơn 90%, trong khi bếp gas thông thường chỉ có hiệu suất nhiệt từ 50%-70%. Vì vậy, xét về khía cạnh tiêu thụ năng lượng, bếp từ tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc hơn so với bếp gas.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần quan tâm tới chi phí sử dụng và bảo trì. Mặc dù chi phí mua bếp từ có thể cao hơn một chút so với bếp gas nhưng về lâu dài chi phí tiêu thụ năng lượng và bảo trì sẽ thấp hơn nhiều so với bếp gas. Hơn nữa, do tính an toàn cao hơn của bếp từ nên sẽ an tâm hơn cho những gia đình có người già và trẻ em sử dụng.

Vì vậy, chúng ta có thể kết luận:

Mặc dù bếp gas và bếp từ đều có những ưu điểm riêng nhưng xét trên góc độ tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc thì việc lựa chọn bếp từ là một lựa chọn sáng suốt hơn.

Tất nhiên, bạn cũng nên cân nhắc nhu cầu thực tế và thói quen sử dụng của mình khi lựa chọn, ví dụ như đối với những gia đình cần một chiếc nồi lớn để nấu nướng thì bếp gas có nhiệt lượng lớn hơn, phù hợp hơn với nhu cầu nấu nướng. Nhưng dù bạn chọn phương pháp nào, hãy chắc chắn sử dụng nó một cách an toàn.