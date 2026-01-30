Những ngày qua, WeChoice Awards 2025 tiếp tục ghi nhận hàng triệu lượt bình chọn từ cộng đồng dành cho các nhân vật, dự án và câu chuyện truyền cảm hứng. Bên cạnh những hạng mục tôn vinh cá nhân, hạng mục Show giải trí của năm là một trong những đường đua thu hút sự quan tâm đặc biệt, khi loạt chương trình truyền hình quen mặt với khán giả Việt liên tục so kè về lượt vote.

Những lượt bình chọn này còn phản ánh mức độ quan tâm, mức độ gắn bó và thói quen theo dõi của công chúng đối với từng chương trình. Việc các gameshow có format khác nhau, từ truyền hình thực tế, giải trí gia đình cho đến những chương trình mang tính cạnh tranh, thử thách cùng xuất hiện và so kè trên cùng một “đường đua” cho thấy bức tranh giải trí năm nay đang ngày càng đa dạn

Tính đến thời điểm hiện tại, bảng xếp hạng hạng mục Show giải trí của năm đã dần lộ diện những cái tên dẫn đầu, đồng thời phản ánh khá rõ thị hiếu và mức độ yêu thích của khán giả trong năm 2025.

Bảng xếp hạng các đề cử tại hạng mục Show giải trí của năm, ghi nhận vào chiều 30/1 (ảnh: WeChoice)

Theo ghi nhận vào chiều 30/1, ở vị trí thứ nhất hiện tại là Tân Binh Toàn Năng với khoảng 253.000 lượt bình chọn. Với format xoay quanh hành trình rèn luyện, cạnh tranh và bứt phá của các gương mặt trẻ, chương trình nhanh chóng tạo được hiệu ứng lan tỏa và nhận về sự ủng hộ lớn từ khán giả. Nhiều thí sinh của Tân Binh Toàn Năng cũng lọt vào các đề cử khác ở WeChoice và đạt lượt bình chọn khủng.

Xếp ở vị trí thứ 2 đang là Anh Trai Say Hi ghi nhận khoảng 167.000 lượt vote. Ở vị trí 3, Gia Đình Haha đạt khoảng 156.000 lượt bình chọn, cho thấy các gameshow chữa lành, gần gũi và giàu cảm xúc vẫn giữ được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Khoảng cách giữa hạng 2 và hạng 3 không quá lớn, khiến cục diện thứ hạng hoàn toàn có thể thay đổi nếu tốc độ vote tăng trong những ngày tới.

3 cái tên gameshow đang dẫn đầu (ảnh: WeChoice Awards)

Ở các vị trí tiếp theo, Chiến Sĩ Quả Cảm, Running Man Vietnam, Em Xinh Say Hi, 2 Ngày 1 Đêm, Sao Nhập Ngũ 2025, A.I Là Ai?, và Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân. Số lượng vote của các chương trình này vẫn tăng lên hàng ngày, chứng minh vị thế và sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Tuy bảng xếp hạng đã phần nào cho thấy cục diện ban đầu, nhưng đây chưa phải là kết quả cuối cùng của hạng mục Show giải trí của năm tại WeChoice 2025. Với đặc thù bình chọn mở và lượng người tham gia lớn, thứ hạng các chương trình hoàn toàn có thể thay đổi trong những ngày cao điểm sắp tới. Không ít gameshow được dự đoán sẽ có những cú "lội ngược dòng", đặc biệt khi cộng đồng người hâm mộ tăng tốc ở giai đoạn nước rút. Cư dân mạng hiện đang dành nhiều sự chờ đợi công bố kết quả trong đêm gala vinh danh và trao giải sắp tới.

Năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ của đa dạng gameshow, quy tụ dàn cast cực khủng (Ảnh: Tổng hợp)

Bình chọn cho Nhân vật truyền cảm hứng và các hạng mục của WeChoice Arards 2025 tại đây.