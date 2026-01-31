'Mỹ nhân trăm tỷ' 18 tuổi đóng chính trong phim Tết của Trường Giang là ai?

Gia nhập đường đua phim Tết 2026, phim "Nhà ba tôi một phòng" kể câu chuyện gia đình giản dị nhưng giàu chiều sâu cảm xúc, xoay quanh ông Thạch (Trường Giang) và con gái là An do diễn viên trẻ Đoàn Minh Anh thủ vai.

Nữ diễn viên thừa nhận mình đang gặp “may mắn hiếm có”, nhưng cũng coi đây là động lực để nghiêm túc và trách nhiệm hơn với từng vai diễn.

Trường Giang tiết lộ, sát ngày bấm máy, anh vẫn chưa tuyển được nữ chính. Qua lời giới thiệu, anh mời Minh Anh đến thử vai, sau đó quyết định chọn vì đánh giá cô cùng độ tuổi nhân vật, nhập vai tự nhiên.

Sinh năm 2008 tại TP.HCM, Minh Anh bén duyên làng giải trí từ rất sớm. Khi mới 7 tuổi, cô đã đóng hàng chục quảng cáo cho nhiều thương hiệu tên tuổi.

Dù còn rất trẻ nhưng Minh Anh không còn là tân binh của điện ảnh Việt. Năm 2025, cô đảm nhận vai nữ chính trong phim trăm tỷ "Thám tử Kiên" của đạo diễn Victor Vũ. Trước đó, cô đóng các vai nhỏ trong "Chạy đi rồi tính" (Hàm Trần) và "Siêu trộm" (Nam Cito - Bảo Nhân).

Năm 2017, Minh Anh là diễn viên đạt danh hiệu quán quân trong một cuộc thi diễn xuất. Đây là bước ngoặt quan trọng giúp cô mở ra cơ hội theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

Minh Anh hiện theo học Phân hiệu Văn hóa, Nhạc viện TP.HCM. Những ngày quay xa, cô chuyển sang học online, tranh thủ thời gian rảnh trên phim trường để theo kịp bài vở.

Trở lại với vai chính trong dự án điện ảnh "Nhà ba tôi một phòng", Minh Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục đem đến màu sắc mới mẻ, trẻ trung trên màn ảnh rộng dịp đầu năm mới.

Phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng xoay quanh cuộc sống của ông Thạch (Trường Giang) và con gái - An (Đoàn Minh Anh). Vợ mất sớm, ông một mình nuôi con khôn lớn bằng nghề làm mắm. Khi An thi trượt ngành học yêu thích về thời trang, ông khuyên con về làm nghề gia truyền cùng ông. Từ đó, giữa họ xảy ra nhiều rạn nứt. Phim đặt hai cha con vào những va chạm đời thường và những biến cố lặng lẽ, từ đó làm nổi bật yếu tố gia đình. Ngoài 2 diễn viên chính, phim còn có sự tham gia của Lê Khánh, Anh Tú Atus, hoa hậu Như Vân...

Nhà ba tôi một phòng dự kiến ra rạp vào mùng 1 Tết 2026 (ngày 17/2/2026).