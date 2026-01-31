'Mỹ nhân trăm tỷ' 18 tuổi đóng chính trong phim Tết của Trường Giang là ai?

Trở lại màn ảnh rộng sau 5 năm vắng bóng với "Nhà ba tôi một phòng", Trường Giang sẽ đảm nhận vai chính cùng nữ diễn viên mới 18 tuổi.
xoay quanh cuộc sống của ông Thạch (Trường Giang) và con gái - An (Đoàn Minh Anh). Vợ mất sớm, ông một mình nuôi con khôn lớn bằng nghề làm mắm. Khi An thi trượt ngành học yêu thích về thời trang, ông khuyên con về làm nghề gia truyền cùng ông. Từ đó, giữa họ xảy ra nhiều rạn nứt. Phim đặt hai cha con vào những va chạm đời thường và những biến cố lặng lẽ, từ đó làm nổi bật yếu tố gia đình. Ngoài 2 diễn viên chính, phim còn có sự tham gia của Lê Khánh, Anh Tú Atus, hoa hậu Như Vân...
dự kiến ra rạp vào mùng 1 Tết 2026 (ngày 17/2/2026).