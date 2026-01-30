Trường Giang: “Nếu nói về bị chửi thì ai bị chửi nhiều hơn tôi trong dàn 5 người này”

"Nhà ba tôi một phòng" là dự án phim Tết do Trường Giang sản xuất với sự tham gia của các diễn viên: Lê Khánh, Anh Tú Atus, hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân, diễn viên Minh Anh, Kiều Minh Tuấn, Lâm Vỹ Dạ…

Trong phim, diễn viên Minh Anh đóng cặp với Anh Tú Atus. Do đó, khi poster phim được chính thức công bố, diễn viên Minh Anh đã vướng phải một số ý kiến trái chiều từ những người vốn hâm mộ chuyện tình của Anh Tú và Diệu Nhi.

Tại sự kiện giới thiệu dự án phim chiều ngày 29/1, khi được hỏi về điều này, Anh Tú chia sẻ: “Với tôi, chuyện đó bình thường, không vấn đề gì nhưng nó không thoải mái cho Minh Anh, nhất là với độ tuổi của Minh Anh mà phải chịu những lời như vậy thì tôi thấy không công bằng cho bạn ấy.

Tôi mong mọi người nhìn nhận tích cực hơn một chút vì tôi nghĩ, Minh Anh diễn xuất cũng rất là tốt. Mọi người toxic như vậy thì rất tội cho bạn, nếu là đàn ông thì đỡ hơn”.

Anh Tú tại sự kiện.

Ngay sau khi Anh Tú nói, diễn viên Minh Anh cũng lên tiếng giải thích: “Bài đăng đó xuất phát từ kênh tiktok của tôi. Lúc ê-kíp lên clip thì tôi chỉ nghĩ đơn giản là kể câu chuyện gà bông An và Phát trong phim “Nhà ba tôi 1 phòng” thôi.

Hôm đó, đoàn tung poster chính thức của phim. Trên caption, tôi cũng ghi là: “Ba Thạch khoe rồi thì con khoe tiếp”. Tôi nghĩ đơn giản nhưng vô tình bị ý kiến trái chiều. Tôi cũng đã đính chính rằng ở ngoài, tôi và anh Anh Tú chỉ là anh em đồng nghiệp với nhau thôi.

Thực ra, tôi rất thích cặp đôi chị Diệu Nhi và anh Anh Tú. Tôi còn theo dõi anh chị trên mạng xã hội nữa. Cho nên khi mọi người nói như vậy, tôi cũng hơi buồn.

Nhưng đến ngày hôm nay thì tôi thấy là, có vẻ mọi người cũng đã suy nghĩ theo hướng khác. Tôi mong mọi người đón nhận theo chiều hướng tích cực về cặp đôi An và Phát trong phim”.

Diễn viên Minh Anh lên tiếng.

Trường Giang chia sẻ thêm.

Trường Giang cũng chia sẻ thêm về chuyện này. Anh kể: “Cách đây 2 hôm, Minh Anh báo tôi thì tôi mới biết. Minh Anh nói: “Ba ơi, trên mạng người ta chửi con”. Tôi bảo “Không sao đâu, những năm tới còn nhiều nữa vì mình còn hoạt động nhiều thì còn có sự so sánh điều này điều kia. Việc của mình là im lặng và làm việc.

Anh Tú là người lớn, chị Diệu Nhi là người lớn, con bị chửi thì con cứ lắng nghe thôi. Anh chị cũng trải qua nhiều sóng gió, con cứ im lặng làm việc, mọi người sẽ công nhận mình thôi”.

Tôi dạy Minh Anh là, im lặng và làm việc, không được phép tranh cãi qua lại. Nghệ sĩ cứ cống hiến hết mình. Tôi có một tiêu chí là chăm chỉ trong im lặng.

Nếu nói về bị chửi thì ai bị chửi nhiều hơn tôi trong dàn 5 người này (Lê Khánh, Anh Tú Atus, Minh Anh, hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân - PV). Nhưng tôi vẫn chăm chỉ trong im lặng. Tôi cố tôi làm nên năm nay mới có phim ra rạp”.