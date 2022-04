Pha xử lý “đi vào lòng đất” của Son Ye Jin trong phim hot đóng cùng Lee Min Ho bị đào lại

Pha xử lý đi vào lòng đất của Son Ye Jin trong bộ phim nổi tiếng bị đào lại

Son Ye Jin luôn nằm trong nhóm các diễn viên có năng lực diễn xuất hàng đầu Hàn Quốc. Một trong những dòng phim định hình nên tên tuổi của cô là hài hước - lãng mạn. Còn nhớ hồi 2010, nữ diễn viên đã khiến các fan phải "cười lăn" với vai nhà thiết kế vụng về, ngốc nghếch Park Kae In.

Ở bộ phim này, Park Kae In bị người đồng nghiệp thân cận lừa tiền. Lúc chạy trốn, anh ta mặc một chiếc áo có mũ màu vàng. Khi tìm kiếm người này, Kae In đã nhận lầm và trao cho "nạn nhân xấu số" một pha ''ký đầu'' với tất cả sự phẫn nộ trong lòng. Thế nhưng dĩ nhiên khi người này quay lại, anh ta khiến cho Kae In vô cùng hoảng hốt và phải xin lỗi rối rít.

Pha ký đầu dùng hết sức mạnh bình sinh của Park Kae In.

Biểu cảm hài hước của cô nàng Kae In khi phát hiện mình đã đánh nhầm người.

Bộ phim Nàng ngốc và quân sư kể về câu chuyện tình yêu của cô nàng thiết kế vụng về, ngốc nghếch Park Kae In và anh chàng kiến trúc sư tài giỏi Jeon Jin Ho (Lee Min Ho). Nhằm tìm ý tưởng cho dự án Bảo tàng nghệ thuật, anh chàng đã giả vờ làm một gã đồng tính để được sống cùng Kae In trong ngôi nhà có kiến trúc cực đẹp của cô. Trong quá trình chung sống, họ dần rút ngắn khoảng cách với nhau. Thế rồi theo thời gian, tình yêu dần chớm nở giữa anh chàng quân sư "đồng tính" và cô chủ nhà tốt bụng.

Một vài hình ảnh trong phim Nàng ngốc và quân sư.

