Bất ngờ với cái tên được netizen phong là "nữ thần" có nụ cười đẹp nhất màn ảnh xứ Hàn: So với Son Ye Jin thì sao?

- Từ ngày vô tình xem được đoạn nhạc phim Can you hear my heart của Kim Jae Won là tôi đã muốn 2 người này hợp tác với nhau 1 lần rồi. Cười lên cái muốn xỉu ngang

- Danh xứng với thực, bà Han Hyo Joo cười lên đẹp mà kiểu năng lượng thực sự

- Hồi xem Han Hyo Joo đóng Dong Yi, trời ơi cười 1 cái là sáng bừng bừng luôn. Bà tôi còn bảo xinh như thế này vua lại chả mê

- Anh này vừa đẹp trai vừa đóng hay, không hiểu sao lại ít nổi huhu. Hồi xem bộ nữ hoàng tháng năm đúng mê anh ý

- Từ ngày xem Luyến Mộ thì bên cạnh chị Han, Nụ cười của Park Eun Bin cũng làm tôi muốn xỉu thật sự

- Mĩ nhân sở hữu nụ cười đẹp nhất xứ Hàn. Mỗi lần cười lên là rụng tim

- Trời ơi post này đúng ý tôi luôn

- Chị đẹp mà cười cái là tôi xỉu ngang

