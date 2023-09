Phá đường dây đưa lao động sang Campuchia với “chỉ tiêu” 3 người/tháng

Ngày 20-9, thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An - cho biết đã khởi tố và chuyển giao một đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia cho Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra, xử lý.

8 đối tượng được phát hiện, ngăn chặn kịp thời trước khi xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Trước đó, tại khu vực bãi xe thuộc xã Mỹ Quý Tây, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện và ngăn chặn kịp thời 4 đối tượng Dương Bảo Ngọc (50 tuổi; ngụ tỉnh Đắk Lắk), Hoàng Đức Dũng (33 tuổi; ngụ tỉnh Đắk Nông), Trần Phi Hữu (18 tuổi; ngụ tỉnh Tiền Giang) và Lê Thị Thùy Linh (20 tuổi; ngụ tỉnh Trà Vinh) đang tìm cách xuất cảnh trái phép qua biên giới Campuchia.

Trong lúc đang tiến hành đưa các đối tượng về đơn vị lấy lời khai thì một tổ công tác khác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiếp tục phát hiện thêm 4 đối tượng có dấu hiệu đang tìm cách xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Qua khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận sang Campuchia để làm việc theo lời giới thiệu của người quen. Sau đó, khi đi đến biên giới thì được Ngọc đưa đi xuất cảnh trái phép qua Campuchia làm việc cho công ty game của người Trung Quốc.

Qua khai thác, Ngọc khai rằng đã nhận chỉ tiêu đưa người sang làm việc cho một công ty game ở Campucha. Nếu một tháng "tuyển dụng" và đưa được 3 người vào làm việc cho công ty này thì sẽ đủ chỉ tiêu, Ngọc sẽ nhận được 800 USD/tháng.