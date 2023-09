Phá ổ bào chế nghi cỏ Mỹ "khủng" ở Nha Trang

Theo đó, qua quá trình theo dõi dấu vết, Công an TP Nha Trang ập vào căn nhà 2 tầng trên đường Phan Vinh (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) do Đỗ Ngọc Tùng (sinh năm 2003, trú Tổ 2 Trường Hải, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang) thuê để biến nơi đây thành xưởng bào chế ma túy, với hàng trăm ký nghi là cỏ Mỹ.



Đối tượng Đỗ Ngọc Tùng (sinh năm 2003, trú Tổ 2 Trường Hải, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang)

Theo thông tin từ những người xung quanh, từ ngày có người tới thuê căn nhà này thì trong khu vực thấy có mùi rất khó chịu bốc ra.

Trong khi đó, đầu tháng 9-2023, một đối tượng mua bán cỏ Mỹ có quan hệ với Tùng bị bắt ở Hà Nội. Sau đó, các trinh sát đã xác định xưởng bào chế này của Tùng nên theo dõi và khống chế ngay tại xưởng.

Tại tầng trệt của căn nhà, các thiết bị máy móc cùng nguyên vật liệu như: Lá cây khô được thái nhỏ, nhiều loại hóa chất được phát hiện.

Xưởng bào chế cỏ Mỹ của đối tượng Tùng

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang cho biết đơn vị đã thu giữ hơn 692kg thảo mộc, trong đó có đến hơn 272,68g thành phẩm, 230 lọ nhựa cao 12cm bên trong chứa chất lỏng trong suốt, ký hiệu B6, 3 can nhựa chứa hóa chất ký hiệu B7, 2 can chưa chất lỏng ký hiệu B8, 7 bịch nilong chưa chất lỏng ký hiệu B9, máy trộn bê tông dùng để bào chế…

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tùng khai đã đặt mua các loại hóa chất, thảo mộc từ TP HCM về Nha Trang để bào chế thành cỏ Mỹ.

Mỗi ký cỏ Mỹ mà Tùng gửi bán có giá 3,5 - 4 triệu đồng. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Nha Trang đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án.

Hàng trăm kg thảo mộc và các chai hóa chất bị thu giữ

Theo các chuyên gia, cỏ Mỹ chứa XLR-11 là chất gây nghiện, khi sử dụng sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần, giãn đồng tử; kích động, căng thẳng, có thể có những tư tưởng cực đoan gây hại cho mình và người khác.